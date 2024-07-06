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Пожар на газопроводе под Алуштой в Крыму тушат три десятка человек - РИА Новости Крым, 06.07.2024
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Пожар на газопроводе под Алуштой в Крыму тушат три десятка человек
Пожар на газопроводе под Алуштой в Крыму тушат три десятка человек - РИА Новости Крым, 06.07.2024
Пожар на газопроводе под Алуштой в Крыму тушат три десятка человек
Для тушения пожара на газопроводе под Алуштой в Крыму приведена в готовность авиация. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РК. РИА Новости Крым, 06.07.2024
2024-07-06T23:34
2024-07-06T23:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости Крым. Для тушения пожара на газопроводе под Алуштой в Крыму приведена в готовность авиация. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РК.Ранее сообщалось, что в 21.42 поступило сообщение о возгорании газораспределителя по адресу: ГО Алушта, с. Виноградное. К месту вызова направлены необходимые силы и средства МЧС России, газовой службы, Алуштинского лесоохотничего хозяйства. Важно также не допустить распространения огня. Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Республике Крым.
https://crimea.ria.ru/20240706/iz-za-pozhara-na-gazoraspredelitele-v-alushte-ne-budet-gaza-1138657386.html
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Пожар на газопроводе под Алуштой в Крыму тушат три десятка человек

Для тушения пожара на газопроводе под Алуштой в Крыму приведена в готовность авиация

23:34 06.07.2024 (обновлено: 23:39 06.07.2024)
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНашивки сотрудников МЧС России. Архивное фото
Нашивки сотрудников МЧС России. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости Крым. Для тушения пожара на газопроводе под Алуштой в Крыму приведена в готовность авиация. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РК.
"В готовность приведена аэромобильная группировка. Всего для ликвидации происшествия задействовано от РСЧС: 34 человека и 11 единиц техники, из них от МЧС России 25 человек и 7 единиц техники", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в 21.42 поступило сообщение о возгорании газораспределителя по адресу: ГО Алушта, с. Виноградное. К месту вызова направлены необходимые силы и средства МЧС России, газовой службы, Алуштинского лесоохотничего хозяйства.
Важно также не допустить распространения огня. Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Республике Крым.
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