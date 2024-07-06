https://crimea.ria.ru/20240706/pozhar-na-gazoprovode-pod-alushtoy-v-krymu-tushat-tri-desyatka-chelovek-1138657544.html

Пожар на газопроводе под Алуштой в Крыму тушат три десятка человек

Пожар на газопроводе под Алуштой в Крыму тушат три десятка человек - РИА Новости Крым, 06.07.2024

Пожар на газопроводе под Алуштой в Крыму тушат три десятка человек

Для тушения пожара на газопроводе под Алуштой в Крыму приведена в готовность авиация. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РК. РИА Новости Крым, 06.07.2024

2024-07-06T23:34

2024-07-06T23:34

2024-07-06T23:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости Крым. Для тушения пожара на газопроводе под Алуштой в Крыму приведена в готовность авиация. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РК.Ранее сообщалось, что в 21.42 поступило сообщение о возгорании газораспределителя по адресу: ГО Алушта, с. Виноградное. К месту вызова направлены необходимые силы и средства МЧС России, газовой службы, Алуштинского лесоохотничего хозяйства. Важно также не допустить распространения огня. Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Республике Крым.

https://crimea.ria.ru/20240706/iz-za-pozhara-na-gazoraspredelitele-v-alushte-ne-budet-gaza-1138657386.html

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2024

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