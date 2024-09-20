В Крыму 19-летний водитель BMW врезался в другое авто – погиб человек
В Крыму один человек погиб и четверо пострадали в лобовом столкновении на встречной полосе
19:19 20.09.2024 (обновлено: 19:27 20.09.2024)
© ГАИ КрымаДТП в Бахчисарайском районе Крыма
© ГАИ Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. На трассе Береговое – Бахчисарай девятнадцатилетний водитель BMW пересек сплошную линию и выехал на встречную полосу, где врезался в автомобиль Honda. В результате ДТП один человек погиб, сообщает Госавтоинспекция Крыма.
"На автодороге Береговое - Бахчисарай водитель автомобиля BMW 2005 года рождения, двигаясь со стороны Бахчисарая в направлении села Береговое, осуществил выезд на полосу встречного движения с пересечением сплошной линии дорожной разметки, где совершил столкновение с автомобилем Honda", - говорится в сообщении.
В результате ДТП пассажирка автомобиля Honda 1958 года рождения скончалась, еще четверо участников происшествия получили телесные повреждения и были доставлены в больницу.
По факту случившегося проводится проверка, на месте работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства произошедшего выясняются. В пресс-службе ГАИ призывают соблюдать правила обгона, выбирать для этого участки дороги с прерывистой линией разметки и предварительно убедиться, что встречная полоса свободна.
Седьмого сентября в Краснодарском крае при столкновении трех автомобилей пострадали шесть человек. 50-летний водитель автомобиля "Лада" выехал на встречную полосу, где столкнулся с двумя автомобилями марки Kia под управлением мужчин 30 и 32 лет.
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