https://crimea.ria.ru/20240920/v-krymu-19-letniy-voditel-bmw-vrezalsya-v-drugoe-avto--pogib-chelovek-1140502973.html

В Крыму 19-летний водитель BMW врезался в другое авто – погиб человек

В Крыму 19-летний водитель BMW врезался в другое авто – погиб человек - РИА Новости Крым, 20.09.2024

В Крыму 19-летний водитель BMW врезался в другое авто – погиб человек

На трассе Береговое – Бахчисарай девятнадцатилетний водитель BMW пересек сплошную линию и выехал на встречную полосу, где врезался в автомобиль Honda. В... РИА Новости Крым, 20.09.2024

2024-09-20T19:19

2024-09-20T19:19

2024-09-20T19:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. На трассе Береговое – Бахчисарай девятнадцатилетний водитель BMW пересек сплошную линию и выехал на встречную полосу, где врезался в автомобиль Honda. В результате ДТП один человек погиб, сообщает Госавтоинспекция Крыма.В результате ДТП пассажирка автомобиля Honda 1958 года рождения скончалась, еще четверо участников происшествия получили телесные повреждения и были доставлены в больницу.По факту случившегося проводится проверка, на месте работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства произошедшего выясняются. В пресс-службе ГАИ призывают соблюдать правила обгона, выбирать для этого участки дороги с прерывистой линией разметки и предварительно убедиться, что встречная полоса свободна.Седьмого сентября в Краснодарском крае при столкновении трех автомобилей пострадали шесть человек. 50-летний водитель автомобиля "Лада" выехал на встречную полосу, где столкнулся с двумя автомобилями марки Kia под управлением мужчин 30 и 32 лет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ДТП на дорогах Крыма - страшная статистика по погибшим"Летел" без прав: в прокуратуре рассказали детали страшной аварии в КрымуВ страшном ДТП под Симферополем погибли два человека

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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