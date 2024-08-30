https://crimea.ria.ru/20240830/letel-bez-prav-v-prokurature-rasskazali-detali-strashnoy-avarii-v-krymu-1139985378.html
"Летел" без прав: в прокуратуре рассказали детали страшной аварии в Крыму
"Летел" без прав: в прокуратуре рассказали детали страшной аварии в Крыму - РИА Новости Крым, 30.08.2024
"Летел" без прав: в прокуратуре рассказали детали страшной аварии в Крыму
Водитель автомобиля Audi A8, который ночью 30 августа совершил смертельное ДТП в Симферопольском районе, ранее был лишен прав управления автомобилем. Об этом... РИА Новости Крым, 30.08.2024
2024-08-30T10:02
2024-08-30T10:02
2024-08-30T10:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. Водитель автомобиля Audi A8, который ночью 30 августа совершил смертельное ДТП в Симферопольском районе, ранее был лишен прав управления автомобилем. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым."По предварительной информации, сегодня, 30 августа 2024 года, в ночное время водитель автомобиля Audi A8, будучи ранее лишенным права управления транспортными средствами, двигался по автодороге со стороны поселка Молодежное в город Симферополь. Не выбрав безопасную скорость движения, он допустил столкновение с впереди едущим автомобилем Mitsubishi Space с последующим наездом на дерево", - говорится в сообщении прокуратуры.В результате этого ДТП водитель Mitsubishi и пассажир Audi погибли, водитель Audi с травмами доставлен в больницу. Прокуратура Крыма контролирует ход расследования .Ранее МВД по республике сообщили, что водитель Audi A8 не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося Mitsubishi Space под управлением 21-летнего водителя.Читайте также на РИА Новости Крым:Пешеход погиб под колесами авто на КубаниВ Симферополе BMW влетел в столб и в остановкуДвое детей пострадали в ДТП у Крымского моста
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РИА Новости Крым
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дтп в крыму и севастополе, новости крыма, крым, прокуратура республики крым, происшествия, симферопольский район
"Летел" без прав: в прокуратуре рассказали детали страшной аварии в Крыму
Участник смертельной аварии под Симферополем был лишен прав - прокуратура Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. Водитель автомобиля Audi A8, который ночью 30 августа совершил смертельное ДТП в Симферопольском районе, ранее был лишен прав управления автомобилем. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.
"По предварительной информации, сегодня, 30 августа 2024 года, в ночное время водитель автомобиля Audi A8, будучи ранее лишенным права управления транспортными средствами, двигался по автодороге со стороны поселка Молодежное в город Симферополь. Не выбрав безопасную скорость движения, он допустил столкновение с впереди едущим автомобилем Mitsubishi Space с последующим наездом на дерево", - говорится в сообщении прокуратуры.
В результате этого ДТП водитель Mitsubishi и пассажир Audi погибли, водитель Audi с травмами доставлен в больницу.
Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, лишенным права управления транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
Прокуратура Крыма контролирует ход расследования .
Ранее МВД по республике сообщили, что водитель Audi A8 не выбрал безопасную дистанцию
до впереди движущегося Mitsubishi Space под управлением 21-летнего водителя.
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