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Осень в Крыму: какой отдых предлагают на полуострове

Осень в Крыму: какой отдых предлагают на полуострове - РИА Новости Крым, 20.09.2024

Осень в Крыму: какой отдых предлагают на полуострове

Осень в Крыму – время для активного и познавательного туризма, который не всегда был возможен летом из-за изнуряющей жары. Как разнообразить свой отдых жителям... РИА Новости Крым, 20.09.2024

2024-09-20T20:33

2024-09-20T20:33

2024-09-20T20:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым, Анна Карпенко. Осень в Крыму – время для активного и познавательного туризма, который не всегда был возможен летом из-за изнуряющей жары. Как разнообразить свой отдых жителям и гостям полуострова до конца сентября и в октябре, читайте в материале РИА Новости Крым.Пешеходный туризм"Заповедный Крым" предлагает пешеходные маршруты различных уровней сложностей."Очень советуем к посещению Казантипский природный заповедник. Осень – идеальное время для посещения и Ялтинского заповедника, только нужно учесть, что в дождливую погоду в некоторых местах может быть скользко. В Опукском заповеднике Кояшское розовое озеро сейчас имеет насыщенный цвет. Там же там можно наблюдать осенний полет птиц", - рассказывают в "Заповедном Крыме"."Алупка – Исары" - круговой маршрут протяженностью в 2,66 км. Прогулка среди реликтовых можжевельников и земляничных деревьев займет около полутора часов. Также на нем можно увидеть руины старинной крепости Алупка-Исар, Крестовую гору, Михайловский источник.Еще один из маршрутов "Романовская дорога" - историческая пешеходная тропа, созданная в конце XIX века для прогулок царской семьи. Тропа протяженностью в 12 км начинается от села Партизанское и заканчивается под перевалом Гурзуфское Седло."Плато Ай-Петри" - маршрут повышенного уровня сложности. Он объединяет ряд экологических троп "Ялтинского горно-лесного" природного заповедника.С полным списком маршрутов природных заповедников и их доступностью можно ознакомиться на сайте "Заповедного Крыма". Для их посещения необходимо оформить разрешение.Многие пешеходные эколого-просветительские маршруты летом и в начале осени были закрыты в связи с действием особого противопожарного режима. В учреждении "Заповедный Крым" рассказали, что на сегодня открыты уже 70% маршрутов и, как только будет снят высокий уровень пожарной опасности, откроют остальные.Для самостоятельного посещения в Опукском заповеднике доступен маршрут "Приозерный", в Казантипском - маршрут "Берег каменных крокодилов".Пока остаются закрытыми для посещения эколого-просветительские маршруты: "Курчатовская тропа", "Кореизская тропа", "Боткинская тропа", "Таракташская тропа", "Иограф",часть маршрута "Еврейская тропа" (ответвление маршрута на горе Шаан-Кая).Событийный и познавательный туризмОсень в Крыму – отличное время и для посещения музеев, театров и фестивалей.В министерстве курортов и туризма Крыма уточнили, что на набережной Ялты каждую субботу проходит фестиваль уличного искусства."В Евпатории в ближайшие выходные, 21 и 22 сентября, на туристическом маршруте "Малый Иерусалим" состоится "Крым КОФЕ фест". Бариста будут готовить бодрящий напиток во всех его разновидностях. Также гостям праздника предложат продегустировать крымские сладости, мед и сыры", - рассказали в минтурзма РК.В следующую субботу, 28 сентября, в городе Саки на территории базы отдыха "Прибой" состоится танцевальный фестиваль "Зумба.Латина". На нем пройдут зажигательные мастер-классы по бачате, мамбе, меренге, сальсе, и танго.Также 28 сентября в Симферополе, в Крымском этнографическом музее в четвертый раз пройдет фестиваль керамики "Лепота". В этом году он посвящен Году семьи. Для гостей готовят мастер-классы по лепке из глины, выставку керамики ручной работы, розыгрыш призов, концерт этнической музыки.В воскресенье, 29 сентября в усадьбе Дивное села Доброе Симферопольского района пройдет Добрососедский день. Гости познакомятся с талантами и продуктами Добровской долины. В течение дня будут проходить ярмарка-дегустация, конкурс съедобных арт-объектов, концерты, выставка и мастер-классы.Насыщенным на события будет и октябрь. 9 октября в Государственном академическом музыкальном театре Республики Крым откроется юбилейный, 70-й театральный сезон.По информации самого музыкального театра, размещенной на его странице в соцсети, старшее поколение выйдет на сцену с молодыми артистами. Зрителям представят артистов, которые пополнили труппу в новом сезоне. В программе вечера отрывки из премьерных спектаклей театра: мюзиклов "Александр Невский" и "Ромео и Джульетта", а также музыкальной комедии "Ах, водевиль, водевиль".С 7 по 11 октября в Крыму пройдет Ялтинский международный кинофестиваль "Евразийский мост". Его цель - развитие международных культурных связей между народами средствами кинематографа."19 октября под Судаком "Таврида.АРТ" проведет Зеленый фестиваль. Это большой семейный праздник, который пройдет в районе Академии творческих индустрий "Меганом". Участники фестиваля смогут принять участие в озеленении прибрежной зоны", - добавляют в минкурортов Крыма.Регистрация на Зеленый фестиваль бесплатная и впервые доступна для всех возрастов.По информации минкульта РК, 28 октября откроется XVI Всероссийский кинофестиваль "Человек, познающий мир", посвященный укреплению межнационального единства народов России. Он пройдет в Симферополе и других городах и районах Республики Крым. Закрытие фестиваля - 31 октября.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бархатный сезон в Крыму - мест в отелях почти не осталосьЦены на курортах в Крыму снизятся: чего ждать от бархатного сезонаРоссияне "бронируют зиму" в Крыму: что с отелями и бархатным сезоном

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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