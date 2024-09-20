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Более 7 тысяч жителей Джанкойского района остались без света

Более 7 тысяч жителей Джанкойского района остались без света - РИА Новости Крым, 20.09.2024

Более 7 тысяч жителей Джанкойского района остались без света

Более 7 тысяч жителей города Джанкой и села Изумрудное Джанкойского района остались без света из-за аварии на сетях. Об этом сообщил первый замминистра топлива... РИА Новости Крым, 20.09.2024

2024-09-20T16:31

2024-09-20T16:31

2024-09-20T16:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Более 7 тысяч жителей города Джанкой и села Изумрудное Джанкойского района остались без света из-за аварии на сетях. Об этом сообщил первый замминистра топлива и энергетики Республики Крым Владимир Воронкин.Аварийные бригады уже приступили к восстановительным работам. Планируемое время восстановления электроснабжения - 3 часа.Ранее из-за аварии на сетях "Крымэнерго" более 16 тысяч жителей города Саки и поселка Новоозерное под Евпаторией остались без света.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 16 тысяч жителей Крыма остались без светаНа Фиоленте отключили свет из-за повреждения кабельной линии МинобороныОтключения электричества в Севастополе: где не будет света в понедельник

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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