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Более 7 тысяч жителей Джанкойского района остались без света
Более 7 тысяч жителей Джанкойского района остались без света - РИА Новости Крым, 20.09.2024
Более 7 тысяч жителей Джанкойского района остались без света
Более 7 тысяч жителей города Джанкой и села Изумрудное Джанкойского района остались без света из-за аварии на сетях. Об этом сообщил первый замминистра топлива... РИА Новости Крым, 20.09.2024
2024-09-20T16:31
2024-09-20T16:31
2024-09-20T16:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Более 7 тысяч жителей города Джанкой и села Изумрудное Джанкойского района остались без света из-за аварии на сетях. Об этом сообщил первый замминистра топлива и энергетики Республики Крым Владимир Воронкин.Аварийные бригады уже приступили к восстановительным работам. Планируемое время восстановления электроснабжения - 3 часа.Ранее из-за аварии на сетях "Крымэнерго" более 16 тысяч жителей города Саки и поселка Новоозерное под Евпаторией остались без света.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 16 тысяч жителей Крыма остались без светаНа Фиоленте отключили свет из-за повреждения кабельной линии МинобороныОтключения электричества в Севастополе: где не будет света в понедельник
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Более 7 тысяч жителей Джанкойского района остались без света
В Джанкойском районе более 7 тысяч абонентов остались без электричества из-за аварии