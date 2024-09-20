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Более 7 тысяч жителей Джанкойского района остались без света - РИА Новости Крым, 20.09.2024
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Более 7 тысяч жителей Джанкойского района остались без света
Более 7 тысяч жителей Джанкойского района остались без света - РИА Новости Крым, 20.09.2024
Более 7 тысяч жителей Джанкойского района остались без света
Более 7 тысяч жителей города Джанкой и села Изумрудное Джанкойского района остались без света из-за аварии на сетях. Об этом сообщил первый замминистра топлива... РИА Новости Крым, 20.09.2024
2024-09-20T16:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Более 7 тысяч жителей города Джанкой и села Изумрудное Джанкойского района остались без света из-за аварии на сетях. Об этом сообщил первый замминистра топлива и энергетики Республики Крым Владимир Воронкин.Аварийные бригады уже приступили к восстановительным работам. Планируемое время восстановления электроснабжения - 3 часа.Ранее из-за аварии на сетях "Крымэнерго" более 16 тысяч жителей города Саки и поселка Новоозерное под Евпаторией остались без света.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 16 тысяч жителей Крыма остались без светаНа Фиоленте отключили свет из-за повреждения кабельной линии МинобороныОтключения электричества в Севастополе: где не будет света в понедельник
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Более 7 тысяч жителей Джанкойского района остались без света

В Джанкойском районе более 7 тысяч абонентов остались без электричества из-за аварии

16:31 20.09.2024
 
© РИА Новости Крым . Владислав Сергиенко"Укрэнерго" объявило чрезвычайную ситуацию
Укрэнерго объявило чрезвычайную ситуацию - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© РИА Новости Крым . Владислав Сергиенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Более 7 тысяч жителей города Джанкой и села Изумрудное Джанкойского района остались без света из-за аварии на сетях. Об этом сообщил первый замминистра топлива и энергетики Республики Крым Владимир Воронкин.
"В связи с технологическим нарушением в сетях "Крымэнерго" произошло отключение энергоснабжения в городе Джанкой и селе Изумрудное Джанкойского района. Обесточено 29 подстанций, 3138 точек поставок, без энергоснабжения 7216 человек.
Аварийные бригады уже приступили к восстановительным работам. Планируемое время восстановления электроснабжения - 3 часа.
Ранее из-за аварии на сетях "Крымэнерго" более 16 тысяч жителей города Саки и поселка Новоозерное под Евпаторией остались без света.
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НовостиНовости КрымаКрымДжанкойОтключение электроэнергии в КрымуГУП РК "Крымэнерго"
 
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