https://crimea.ria.ru/20240920/arestovany-30-figurantov-po-delu-o-strelbe-vozle-ofisa-wildberries-1140504835.html

Арестованы 30 фигурантов по делу о стрельбе возле офиса Wildberries

Арестованы 30 фигурантов по делу о стрельбе возле офиса Wildberries - РИА Новости Крым, 20.09.2024

Арестованы 30 фигурантов по делу о стрельбе возле офиса Wildberries

Басманный суд Москвы арестовал 30 фигурантов по делу о стрельбе возле офиса маркетплейса Wildberries в центре столицы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости Крым, 20.09.2024

2024-09-20T22:22

2024-09-20T22:22

2024-09-20T22:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА НовостиКрым. Басманный суд Москвы арестовал 30 фигурантов по делу о стрельбе возле офиса маркетплейса Wildberries в центре столицы, передает корреспондент РИА Новости.Суд удовлетворил ходатайства следствия об аресте 30 фигурантов по делу о стрельбе у офиса маркетплейса в Романовом переулке. Заседания проходили в закрытом режиме в четверг и пятницу.В четверг суд отправил в СИЗО шестерых обвиняемых до 18 ноября, в пятницу - еще 24 фигурантов. Кроме того, Тверской суд Москвы назначил по 15 суток административного ареста шестерым участникам конфликта.В среду в офисе Wildberries, расположенном в Романовом переулке в Москве, произошла стрельба. По данным СК РФ, пострадали семь человек, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов, два человека погибли.В четверг утром около 7.30 Владиславу Бакальчуку было предъявлено обвинение по четырем статьям УК РФ: убийство; покушение на убийство; покушение на сотрудника правоохранительных органов; самоуправство. Он был задержан на 48 часов, сообщали его адвокаты в официальном Telegram-канале бизнесмена.Татьяна Бакальчук заявила, что "группа людей под руководством Владислава Бакальчука, Сергея Ануфриева и Владимира Бакина попытались захватить офисы Wildberries в Москве", опровергнув утверждение своего мужа о том, что он приехал на переговоры, и назвала произошедшее неудачной попыткой рейдерского захвата.История конфликтаКомпания Wildberries и оператор наружной рекламы Russ объявили об объединении в середине июня. "РВБ" было зарегистрировано 4 июля, его учредителем стали "Вайлдбериз" с долей 65% и "Стинн" с 35%. Гендиректором указан Роберт Мирзоян.В конце июля стало известно, что Wildberries передала "РВБ" 26 своих юридических лиц. После этого Бакальчук заявил о рейдерском захвате Wildberries, что опровергла его экс-супруга.В начале сентября Владислав Бакальчук сообщил, что строительство складских помещений для Wildberries остановлено на всех объектах в России и СНГ. По его словам, руководство маркетплейса заблокировало платежи, предназначенные строителям-подрядчикам, в том числе и принадлежащей Бакальчуку "ВБ Девелопмент" (по данным ЕГРЮЛ, Бакальчуку принадлежит 100% в этом юрлице), которая по заказу маркетплейса строит более 4 миллионов кв. м складских помещений на общую сумму 120 миллиардов рублей.В Wildberries заявили, что "ВБ Девелопмент" не выполняет свои обязательства по ранее заключенным контрактам, поэтому маркетплейс рассматривает возможность передачи всех контрактных обязательств другому подрядчику.Татьяна Бакальчук в 2024 году заняла 22-е место в рейтинге российских миллиардеров по версии Forbes с состоянием $7,4 миллиарда. Согласно выписке из ЕГРЮЛ, Владиславу Бакальчуку принадлежит 1% в ООО "Вайлдбериз", гендиректором которого является Татьяна Бакальчук. Ей же принадлежат остальные 99%.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Скандал с активами Wildberries – реакция КремляСкандал вокруг Wildberries – что известноЗахват офисов Wildberries в Москве: что известно на данный момент

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