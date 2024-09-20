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Главные новости Крыма: 20 сентября - РИА Новости Крым, 20.09.2024
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Главные новости Крыма: 20 сентября
Главные новости Крыма: 20 сентября - РИА Новости Крым, 20.09.2024
Главные новости Крыма: 20 сентября
Глава Республики Крым назначил министра внутренней политики и информации и министра культуры РК. У республики появится новый гимн. Из горящего дома в столице... РИА Новости Крым, 20.09.2024
2024-09-20T23:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. Глава Республики Крым назначил министра внутренней политики и информации и министра культуры РК. У республики появится новый гимн. Из горящего дома в столице Крыма пожарные спасли четверых детей и шестерых взрослых, еще двоих человек вывели из горящего дома в Севастополе. В Симферополе сотрудница реанимации уволена за то, что ударила пациентку по лицу. В Ливадийском дворце открылась фотовыставка корреспондентов РИА Новости Крым "Два года вместе с Россией".О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Аксенов назначил двух министровГлава республики Сергей Аксенов назначил Альберта Куршутова на должность главы мининформа Крыма, а министром культуры – Татьяну Манежину. Соответствующий указ опубликован на сайте правительства региона. Ранее они были уволены с этих должностей в связи с истечением срока полномочий.У Крыма будет новый гимнУ Республики Крым появится новый гимн, создание рабочей группы по его подготовке уже обсуждается. Об этом сообщил спикер Государственного совета республики Владимир Константинов."Нынешний гимн написан выдающимся композитором Алемдаром Карамановым и крымской поэтессой, лауреатом Государственной премии Ольгой Голубевой. Он сыграл свою историческую роль, но новые реалии, по понятным и естественным причинам, гимн не отражает", - написал он в своем Telegram-канале.Десять человек спасены на пожаре в СимферополеНа пожаре в многоквартирном доме в Симферополе удалось спасти 10 человек, среди которых четыре ребенка. Огонь вспыхнул в трехэтажном доме по улице Тургенева. Из горящих помещений были эвакуированы 32 жильца. Предварительной причиной возгорания стало курение, сообщили в республиканском Главке МЧС России."В Симферополе огнеборцы спасли из задымленного помещения 10 человек, в том числе четыре ребенка. Предварительная причина пожара – курение в постели", - сказано в сообщении.Еще двоих человек удалось вывести из огня в Севастополе – там загорелись балконы трех этажей в многоквартирном жилом домеИнцидент в больнице СимферополяСотрудницу симферопольской клинической больницы уволили за нарушение правил этики в отношении пациентки, сообщила в пятницу пресс-служба минздрава Крыма. На опубликованном в интернете видео видно, как сотрудница дважды бьет лежачую женщину по лицу."Как только стало известно о вышеуказанном инциденте, администрацией лечебного учреждения проведено внутреннее расследование. По результатам разбора издан приказ, согласно которому данная сотрудница уволена", - говорится в сообщении ведомства.В Ялте открылась выставка РИА Новости КрымВ Ливадийском дворце-музее открылась фотовыставка крымского подразделения международной медиагруппы "Россия сегодня", приуроченная ко дню воссоединения новых регионов с Россией.Путь новых регионов представлен на фотоснимках, сделанных военным корреспондентом РИА Новости Крым Дмитрием Макеевым во время многочисленных командировок в новые регионы России. С 2022 года он освещает становление и развитие городов и поселков, а также показывает не всегда простую жизнь мирных граждан.
https://crimea.ria.ru/20240920/mezhdu-krymom-i-sankt-peterburgom-pustyat-novyy-poezd-1140500931.html
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главное за день, новости, новости крыма, общество
Главные новости Крыма: 20 сентября

Новости Крыма: главные события и заявления пятницы, 20 сентября

23:14 20.09.2024 (обновлено: 23:15 20.09.2024)
 
© РИА Новости КрымВыставка "Два года вместе с Россией"
Выставка Два года вместе с Россией - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. Глава Республики Крым назначил министра внутренней политики и информации и министра культуры РК. У республики появится новый гимн. Из горящего дома в столице Крыма пожарные спасли четверых детей и шестерых взрослых, еще двоих человек вывели из горящего дома в Севастополе. В Симферополе сотрудница реанимации уволена за то, что ударила пациентку по лицу. В Ливадийском дворце открылась фотовыставка корреспондентов РИА Новости Крым "Два года вместе с Россией".
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Аксенов назначил двух министров

Глава республики Сергей Аксенов назначил Альберта Куршутова на должность главы мининформа Крыма, а министром культуры – Татьяну Манежину. Соответствующий указ опубликован на сайте правительства региона. Ранее они были уволены с этих должностей в связи с истечением срока полномочий.
Поезд
17:02
Между Крымом и Санкт-Петербургом пустят новый поезд

У Крыма будет новый гимн

У Республики Крым появится новый гимн, создание рабочей группы по его подготовке уже обсуждается. Об этом сообщил спикер Государственного совета республики Владимир Константинов.
"Нынешний гимн написан выдающимся композитором Алемдаром Карамановым и крымской поэтессой, лауреатом Государственной премии Ольгой Голубевой. Он сыграл свою историческую роль, но новые реалии, по понятным и естественным причинам, гимн не отражает", - написал он в своем Telegram-канале.
Мангуп - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
16:07
В Крыму сняли фильм о Мангупе и христианстве

Десять человек спасены на пожаре в Симферополе

На пожаре в многоквартирном доме в Симферополе удалось спасти 10 человек, среди которых четыре ребенка. Огонь вспыхнул в трехэтажном доме по улице Тургенева. Из горящих помещений были эвакуированы 32 жильца. Предварительной причиной возгорания стало курение, сообщили в республиканском Главке МЧС России.
"В Симферополе огнеборцы спасли из задымленного помещения 10 человек, в том числе четыре ребенка. Предварительная причина пожара – курение в постели", - сказано в сообщении.
Еще двоих человек удалось вывести из огня в Севастополе – там загорелись балконы трех этажей в многоквартирном жилом доме
МЧС - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
15:57
На пожаре в Севастополе выгорели четыре квартиры и семь балконов

Инцидент в больнице Симферополя

Сотрудницу симферопольской клинической больницы уволили за нарушение правил этики в отношении пациентки, сообщила в пятницу пресс-служба минздрава Крыма. На опубликованном в интернете видео видно, как сотрудница дважды бьет лежачую женщину по лицу.
"Как только стало известно о вышеуказанном инциденте, администрацией лечебного учреждения проведено внутреннее расследование. По результатам разбора издан приказ, согласно которому данная сотрудница уволена", - говорится в сообщении ведомства.
Фейк
11:33
В Ялте предупредили о фейке про сбор средств в связи с "ЧС"

В Ялте открылась выставка РИА Новости Крым

В Ливадийском дворце-музее открылась фотовыставка крымского подразделения международной медиагруппы "Россия сегодня", приуроченная ко дню воссоединения новых регионов с Россией.
Путь новых регионов представлен на фотоснимках, сделанных военным корреспондентом РИА Новости Крым Дмитрием Макеевым во время многочисленных командировок в новые регионы России. С 2022 года он освещает становление и развитие городов и поселков, а также показывает не всегда простую жизнь мирных граждан.
Страны мира. Турция - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
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