https://crimea.ria.ru/20240920/glavnye-novosti-kryma-20-sentyabrya-1140505283.html

Главные новости Крыма: 20 сентября

Главные новости Крыма: 20 сентября - РИА Новости Крым, 20.09.2024

Главные новости Крыма: 20 сентября

Глава Республики Крым назначил министра внутренней политики и информации и министра культуры РК. У республики появится новый гимн. Из горящего дома в столице... РИА Новости Крым, 20.09.2024

2024-09-20T23:14

2024-09-20T23:14

2024-09-20T23:15

главное за день

новости

новости крыма

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/14/1140497189_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_88913e0ff83595edc25f037bc4741296.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. Глава Республики Крым назначил министра внутренней политики и информации и министра культуры РК. У республики появится новый гимн. Из горящего дома в столице Крыма пожарные спасли четверых детей и шестерых взрослых, еще двоих человек вывели из горящего дома в Севастополе. В Симферополе сотрудница реанимации уволена за то, что ударила пациентку по лицу. В Ливадийском дворце открылась фотовыставка корреспондентов РИА Новости Крым "Два года вместе с Россией".О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Аксенов назначил двух министровГлава республики Сергей Аксенов назначил Альберта Куршутова на должность главы мининформа Крыма, а министром культуры – Татьяну Манежину. Соответствующий указ опубликован на сайте правительства региона. Ранее они были уволены с этих должностей в связи с истечением срока полномочий.У Крыма будет новый гимнУ Республики Крым появится новый гимн, создание рабочей группы по его подготовке уже обсуждается. Об этом сообщил спикер Государственного совета республики Владимир Константинов."Нынешний гимн написан выдающимся композитором Алемдаром Карамановым и крымской поэтессой, лауреатом Государственной премии Ольгой Голубевой. Он сыграл свою историческую роль, но новые реалии, по понятным и естественным причинам, гимн не отражает", - написал он в своем Telegram-канале.Десять человек спасены на пожаре в СимферополеНа пожаре в многоквартирном доме в Симферополе удалось спасти 10 человек, среди которых четыре ребенка. Огонь вспыхнул в трехэтажном доме по улице Тургенева. Из горящих помещений были эвакуированы 32 жильца. Предварительной причиной возгорания стало курение, сообщили в республиканском Главке МЧС России."В Симферополе огнеборцы спасли из задымленного помещения 10 человек, в том числе четыре ребенка. Предварительная причина пожара – курение в постели", - сказано в сообщении.Еще двоих человек удалось вывести из огня в Севастополе – там загорелись балконы трех этажей в многоквартирном жилом домеИнцидент в больнице СимферополяСотрудницу симферопольской клинической больницы уволили за нарушение правил этики в отношении пациентки, сообщила в пятницу пресс-служба минздрава Крыма. На опубликованном в интернете видео видно, как сотрудница дважды бьет лежачую женщину по лицу."Как только стало известно о вышеуказанном инциденте, администрацией лечебного учреждения проведено внутреннее расследование. По результатам разбора издан приказ, согласно которому данная сотрудница уволена", - говорится в сообщении ведомства.В Ялте открылась выставка РИА Новости КрымВ Ливадийском дворце-музее открылась фотовыставка крымского подразделения международной медиагруппы "Россия сегодня", приуроченная ко дню воссоединения новых регионов с Россией.Путь новых регионов представлен на фотоснимках, сделанных военным корреспондентом РИА Новости Крым Дмитрием Макеевым во время многочисленных командировок в новые регионы России. С 2022 года он освещает становление и развитие городов и поселков, а также показывает не всегда простую жизнь мирных граждан.

https://crimea.ria.ru/20240920/mezhdu-krymom-i-sankt-peterburgom-pustyat-novyy-poezd-1140500931.html

https://crimea.ria.ru/20240920/v-krymu-snyali-film-o-mangupe-i-khristianstve-1140479739.html

https://crimea.ria.ru/20240920/na-pozhare-v-sevastopole-vygoreli-chetyre-kvartiry-i-sem-balkonov-1140498774.html

https://crimea.ria.ru/20240920/v-yalte-predupredili-o-feyke-pro-sbor-sredstv-v-svyazi-s-chs--1140490499.html

https://crimea.ria.ru/20240920/zayavlenie-turtsii-o-kryme--kakie-tseli-presleduet-erdogan-1140453117.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, новости, новости крыма, общество