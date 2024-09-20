"Два года вместе с Россией": в Ялте открылась выставка о новых регионах
Начальник управления культуры Ялты Ирина Гришко на выставке "Два года вместе с Россией"
Начальник управления культуры Ялты Ирина Гришко на выставке "Два года вместе с Россией"
Начальник управления культуры Ялты Ирина Гришко на выставке "Два года вместе с Россией"
Первые выборы президента России в Херсонской области, Скадовск. Голосование проходило под непрекращающимися обстрелами и провокациями со стороны ВСУ, и, тем не менее, волеизъявление граждан состоялось.
Первые выборы президента России в Херсонской области, Скадовск. Голосование проходило под непрекращающимися обстрелами и провокациями со стороны ВСУ, и, тем не менее, волеизъявление граждан состоялось.
Международные наблюдатели на выборах президента России в Геническе. Явка в новых регионах составила от 65 до 72%.
Международные наблюдатели на выборах президента России в Геническе. Явка в новых регионах составила от 65 до 72%.
Подсчет голосов на выборах президента России в Геническе.
Подсчет голосов на выборах президента России в Геническе.
В Мелитопольском государственном университете идут занятия. Теперь там снова учат и учатся на русском языке.
В Мелитопольском государственном университете идут занятия. Теперь там снова учат и учатся на русском языке.
Храм Георгия Победоносца в селе Геническая горка. Новые регионы сохранили каноническое православие, в то время как на Украине УПЦ оказалась под запретом.
Храм Георгия Победоносца в селе Геническая горка. Новые регионы сохранили каноническое православие, в то время как на Украине УПЦ оказалась под запретом.
Исторические памятники и храмы – все то, что теперь активно разрушают на Украине – в Херсонской области находится под защитой государства.
Исторические памятники и храмы – все то, что теперь активно разрушают на Украине – в Херсонской области находится под защитой государства.
За эти заново отстроенные районы Мариуполя ранее шли ожесточенные бои с киевскими боевиками. Сейчас здесь высятся новые жилые кварталы.
За эти заново отстроенные районы Мариуполя ранее шли ожесточенные бои с киевскими боевиками. Сейчас здесь высятся новые жилые кварталы.
В Мариуполе высокими темпами идет дорожное строительство. Недавно лежащий в руинах город возрождается.
В Мариуполе высокими темпами идет дорожное строительство. Недавно лежащий в руинах город возрождается.
Центральная площадь в Новой Каховке затоплена после того, как нацисты взорвали дамбу Каховского водохранилища.
Центральная площадь в Новой Каховке затоплена после того, как нацисты взорвали дамбу Каховского водохранилища.
Памятник красноармейской тачанке в Каховке. Этот монумент героям гражданской войны чудом уцелел, в отличие от сотен уничтоженных на Украине.
Памятник красноармейской тачанке в Каховке. Этот монумент героям гражданской войны чудом уцелел, в отличие от сотен уничтоженных на Украине.
Коммунальные службы ухаживают за клумбами в Мелитополе. Город расцветает.
Коммунальные службы ухаживают за клумбами в Мелитополе. Город расцветает.
Мемориал погибшим при обстреле врачам около сельской больницы Скадовского района. ВСУ продолжают обстрелы мирных городов и сел из орудий разных калибров, бьют по жилым домам, социальным объектам и критической инфраструктуре, а также пытаются совершить диверсионно-террористические акты.
Мемориал погибшим при обстреле врачам около сельской больницы Скадовского района. ВСУ продолжают обстрелы мирных городов и сел из орудий разных калибров, бьют по жилым домам, социальным объектам и критической инфраструктуре, а также пытаются совершить диверсионно-террористические акты.
На одной из центральных улиц Геническа. Правительство России при участии регионов-шефов активно восстанавливают новые субъекты.
На одной из центральных улиц Геническа. Правительство России при участии регионов-шефов активно восстанавливают новые субъекты.
Народные гуляния в Геническе. В апреле 2023 года Кабинет министров РФ утвердил долгосрочную программу социально-экономического развития Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. Она включает в себя 275 пунктов.
Народные гуляния в Геническе. В апреле 2023 года Кабинет министров РФ утвердил долгосрочную программу социально-экономического развития Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. Она включает в себя 275 пунктов.
Новый МФЦ в Геническе. В программе развития новых регионов - строительство и восстановление жилья и административных зданий, инфраструктуры, объектов соцкультбыта, объектов Северодонецкой агломерации, а также разрушенных предприятий и обеспечение людей рабочими местами.
Новый МФЦ в Геническе. В программе развития новых регионов - строительство и восстановление жилья и административных зданий, инфраструктуры, объектов соцкультбыта, объектов Северодонецкой агломерации, а также разрушенных предприятий и обеспечение людей рабочими местами.
Новый МФЦ в Геническе. В программе развития новых регионов - строительство и восстановление жилья и административных зданий, инфраструктуры, объектов соцкультбыта, объектов Северодонецкой агломерации, а также разрушенных предприятий и обеспечение людей рабочими местами.
Новый МФЦ в Геническе. В программе развития новых регионов - строительство и восстановление жилья и административных зданий, инфраструктуры, объектов соцкультбыта, объектов Северодонецкой агломерации, а также разрушенных предприятий и обеспечение людей рабочими местами.
Праздник последнего звонка в школе поселка Чаплынка Херсонской области.
Праздник последнего звонка в школе поселка Чаплынка Херсонской области.
Богатый ассортимент товаров в одном из супермаркетов поселка Таврийск. По прогнозам, новые регионы смогут выйти на общероссийский уровень жизни уже к 2030 году.
Богатый ассортимент товаров в одном из супермаркетов поселка Таврийск. По прогнозам, новые регионы смогут выйти на общероссийский уровень жизни уже к 2030 году.
Работа томографа в Генической районной больнице. Россия в отношении граждан на новых территориях взяла на себя все обязательства по пенсионному обеспечению, социальной и медицинской помощи, образованию и трудоустройству.
Работа томографа в Генической районной больнице. Россия в отношении граждан на новых территориях взяла на себя все обязательства по пенсионному обеспечению, социальной и медицинской помощи, образованию и трудоустройству.
Ремонт дорог в Херсонской области. В восстановлении и налаживании мирной жизни в Донбассе и Новороссии участвует вся страна – не только федеральные ведомства, но и 82 субъекта России, а также множество общественных организаций.
Ремонт дорог в Херсонской области. В восстановлении и налаживании мирной жизни в Донбассе и Новороссии участвует вся страна – не только федеральные ведомства, но и 82 субъекта России, а также множество общественных организаций.
В новых регионах есть немало туристически-привлекательных объектов. Золотой закат на розовом соленом озере в районе села Геническая горка.
В новых регионах есть немало туристически-привлекательных объектов. Золотой закат на розовом соленом озере в районе села Геническая горка.
В Херсонской и Запорожской областях активно развивается сельское хозяйство. Сбор клубники в Ново-Каховском районе.
В Херсонской и Запорожской областях активно развивается сельское хозяйство. Сбор клубники в Ново-Каховском районе.
Уборка зерновых в Херсонской области. Херсонщина славится не только пшеницей, но и арбузами и помидорами, а Запорожье – легендарной мелитопольской черешней.
Уборка зерновых в Херсонской области. Херсонщина славится не только пшеницей, но и арбузами и помидорами, а Запорожье – легендарной мелитопольской черешней.
После подрыва дамбы Каховского водохранилища поля страдают от засухи. Уборка скудного урожая лука в Херсонской области.
После подрыва дамбы Каховского водохранилища поля страдают от засухи. Уборка скудного урожая лука в Херсонской области.
В новых регионах люди сохранили свободу вероисповедания, православные храмы всегда открыты для верующих. На фото: настоятельница Свято-Никольского женского монастыря (Скадовский район) матушка Калисфения.
В новых регионах люди сохранили свободу вероисповедания, православные храмы всегда открыты для верующих. На фото: настоятельница Свято-Никольского женского монастыря (Скадовский район) матушка Калисфения.
Мелитопольский парк им. Горького. Помимо федеральных ведомств, помощь новым субъектам оказывают регионы-шефы. Только в 2023 году они вложили в восстановление Донбасса и Новороссии более 115 млрд рублей.
Мелитопольский парк им. Горького. Помимо федеральных ведомств, помощь новым субъектам оказывают регионы-шефы. Только в 2023 году они вложили в восстановление Донбасса и Новороссии более 115 млрд рублей.
Ярмарка вакансий в Мелитополе пользуется популярностью у местных жителей. Люди стремятся работать в новом государстве официально, получая гарантированный государством социальный пакет и "белую" зарплату.
Ярмарка вакансий в Мелитополе пользуется популярностью у местных жителей. Люди стремятся работать в новом государстве официально, получая гарантированный государством социальный пакет и "белую" зарплату.
На центральной площади Мелитополя. Жители ДНР, ЛНР, Херсонщины и Запорожья голосованием на референдумах и выборах подтвердили, что они за десятилетия украинской оккупации не отказались от общих с Россией истории и культуры.
На центральной площади Мелитополя. Жители ДНР, ЛНР, Херсонщины и Запорожья голосованием на референдумах и выборах подтвердили, что они за десятилетия украинской оккупации не отказались от общих с Россией истории и культуры.
Мирная жизнь в Мелитополе. Молодежь здесь, как и в любом регионе России, активная и позитивная.
Мирная жизнь в Мелитополе. Молодежь здесь, как и в любом регионе России, активная и позитивная.
Мемориал жертвам Великой Отечественной войны в Мелитополе приведен в порядок. В этом, как и в тысячах других российских городах теперь никто не сможет безнаказанно осквернить память павших за Родину.
Мемориал жертвам Великой Отечественной войны в Мелитополе приведен в порядок. В этом, как и в тысячах других российских городах теперь никто не сможет безнаказанно осквернить память павших за Родину.
Военные корреспонденты Сергей Георгиев и Дмитрий Макеев.
Военные корреспонденты Сергей Георгиев и Дмитрий Макеев.
Первые выборы президента России в Херсонской области, Скадовск. Голосование проходило под непрекращающимися обстрелами и провокациями со стороны ВСУ, и, тем не менее, волеизъявление граждан состоялось.
Международные наблюдатели на выборах президента России в Геническе. Явка в новых регионах составила от 65 до 72%.
Подсчет голосов на выборах президента России в Геническе.
В Мелитопольском государственном университете идут занятия. Теперь там снова учат и учатся на русском языке.
Храм Георгия Победоносца в селе Геническая горка. Новые регионы сохранили каноническое православие, в то время как на Украине УПЦ оказалась под запретом.
Исторические памятники и храмы – все то, что теперь активно разрушают на Украине – в Херсонской области находится под защитой государства.
За эти заново отстроенные районы Мариуполя ранее шли ожесточенные бои с киевскими боевиками. Сейчас здесь высятся новые жилые кварталы.
В Мариуполе высокими темпами идет дорожное строительство. Недавно лежащий в руинах город возрождается.
Центральная площадь в Новой Каховке затоплена после того, как нацисты взорвали дамбу Каховского водохранилища.
Памятник красноармейской тачанке в Каховке. Этот монумент героям гражданской войны чудом уцелел, в отличие от сотен уничтоженных на Украине.
Коммунальные службы ухаживают за клумбами в Мелитополе. Город расцветает.
Мемориал погибшим при обстреле врачам около сельской больницы Скадовского района. ВСУ продолжают обстрелы мирных городов и сел из орудий разных калибров, бьют по жилым домам, социальным объектам и критической инфраструктуре, а также пытаются совершить диверсионно-террористические акты.
На одной из центральных улиц Геническа. Правительство России при участии регионов-шефов активно восстанавливают новые субъекты.
Народные гуляния в Геническе. В апреле 2023 года Кабинет министров РФ утвердил долгосрочную программу социально-экономического развития Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. Она включает в себя 275 пунктов.
Новый МФЦ в Геническе. В программе развития новых регионов - строительство и восстановление жилья и административных зданий, инфраструктуры, объектов соцкультбыта, объектов Северодонецкой агломерации, а также разрушенных предприятий и обеспечение людей рабочими местами.
Новый МФЦ в Геническе. В программе развития новых регионов - строительство и восстановление жилья и административных зданий, инфраструктуры, объектов соцкультбыта, объектов Северодонецкой агломерации, а также разрушенных предприятий и обеспечение людей рабочими местами.
Праздник последнего звонка в школе поселка Чаплынка Херсонской области.
Богатый ассортимент товаров в одном из супермаркетов поселка Таврийск. По прогнозам, новые регионы смогут выйти на общероссийский уровень жизни уже к 2030 году.
Работа томографа в Генической районной больнице. Россия в отношении граждан на новых территориях взяла на себя все обязательства по пенсионному обеспечению, социальной и медицинской помощи, образованию и трудоустройству.
Ремонт дорог в Херсонской области. В восстановлении и налаживании мирной жизни в Донбассе и Новороссии участвует вся страна – не только федеральные ведомства, но и 82 субъекта России, а также множество общественных организаций.
В новых регионах есть немало туристически-привлекательных объектов. Золотой закат на розовом соленом озере в районе села Геническая горка.
В Херсонской и Запорожской областях активно развивается сельское хозяйство. Сбор клубники в Ново-Каховском районе.
Уборка зерновых в Херсонской области. Херсонщина славится не только пшеницей, но и арбузами и помидорами, а Запорожье – легендарной мелитопольской черешней.
После подрыва дамбы Каховского водохранилища поля страдают от засухи. Уборка скудного урожая лука в Херсонской области.
В новых регионах люди сохранили свободу вероисповедания, православные храмы всегда открыты для верующих. На фото: настоятельница Свято-Никольского женского монастыря (Скадовский район) матушка Калисфения.
Мелитопольский парк им. Горького. Помимо федеральных ведомств, помощь новым субъектам оказывают регионы-шефы. Только в 2023 году они вложили в восстановление Донбасса и Новороссии более 115 млрд рублей.
Ярмарка вакансий в Мелитополе пользуется популярностью у местных жителей. Люди стремятся работать в новом государстве официально, получая гарантированный государством социальный пакет и "белую" зарплату.
На центральной площади Мелитополя. Жители ДНР, ЛНР, Херсонщины и Запорожья голосованием на референдумах и выборах подтвердили, что они за десятилетия украинской оккупации не отказались от общих с Россией истории и культуры.
Мирная жизнь в Мелитополе. Молодежь здесь, как и в любом регионе России, активная и позитивная.
Мемориал жертвам Великой Отечественной войны в Мелитополе приведен в порядок. В этом, как и в тысячах других российских городах теперь никто не сможет безнаказанно осквернить память павших за Родину.
Военные корреспонденты Сергей Георгиев и Дмитрий Макеев.