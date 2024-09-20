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"Два года вместе с Россией": в Ялте открылась выставка о новых регионах - РИА Новости Крым, 20.09.2024
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"Два года вместе с Россией": в Ялте открылась выставка о новых регионах
"Два года вместе с Россией": в Ялте открылась выставка о новых регионах - РИА Новости Крым, 20.09.2024
"Два года вместе с Россией": в Ялте открылась выставка о новых регионах
"Два года вместе с Россией" – в Ливадийском дворце-музее открылась фотовыставка крымского подразделения международной медиагруппы "Россия сегодня", приуроченная РИА Новости Крым, 20.09.2024
2024-09-20T14:03
2024-09-20T15:39
новые регионы россии
ливадийский дворец
крым
херсонская область
каховка
новая каховка
мариуполь
скадовск
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
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ЯЛТА, 20 сен – РИА Новости Крым. "Два года вместе с Россией" – в Ливадийском дворце-музее открылась фотовыставка крымского подразделения международной медиагруппы "Россия сегодня", приуроченная ко дню воссоединения новых регионов с Россией.Путь новых регионов – на этих фотоснимках, сделанных военным корреспондентом РИА Новости Крым Дмитрием Макеевым во время многочисленных командировок в ДНР, Херсонскую и Запорожскую области. С 2022 года он освещает становление и развитие городов и поселков, а также показывает не всегда простую жизнь мирных граждан."Данный выставочный проект, который называется "Два года вместе с Россией" мы реализуем совместно с международной медиагруппой "Россия сегодня" и РИА Новости Крым", - говорит заместитель директора Ливадийского дворца Ксения Гернет.Место презентации выставки – Итальянский дворик Ливадийского дворца – выбрано не случайно. "В разное время гостями дворца были известные мировые политики и деятели, он неоднократно принимал международные конференции и встречи наивысшего уровня. Дворец играет значительную роль в культуре, отражает богатую историю России. И новые регионы – неотъемлемая часть этой истории. Наши корреспонденты с первых дней рассказывают и показывают, как живут люди в Новороссии и Донбассе", - отметила шеф-редактор сайта РИА Новости Крым Евгения Мартыненко.Начальник управления культуры Ялты Ирина Гришко поблагодарила медиагруппу "Россия сегодня" за выбор Ялты в качестве площадки для своих выставок. Осмотреть экспозицию можно будет до 27 сентября, после чего выставка "Два года вместе с Россией" будет презентована в других городах полуострова. Так, фотоработы будут продемонстрированы участникам молодежного форума в Севастополе, гостям крымского медиафорума в КФУ имени Вернадского в Симферополе и на других площадках. Кроме того, они украсят витражи "Почты Крыма" в Симферополе и будут экспонироваться ко Дню народного единства в Судаке.30 сентября Россия отмечает День воссоединения с новыми регионами. Два года назад в этот день президент Владимир Путин принял историческое решение, подписав договоры о включении в состав РФ Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей. Донбасс и Новороссия стали российскими по итогам проведенных там референдумов. Сайт РИА Новости Крым регулярно рассказывает о том, что происходит в зоне специальной военной операции и на новых российских территориях.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20240824/pravdu-o-prichinakh-nachala-spetsoperatsii-rasskazali-v-novykh-regionakh-rf-1139848240.html
новые регионы россии
крым
херсонская область
каховка
новая каховка
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новые регионы россии, ливадийский дворец, крым, херсонская область, каховка, новая каховка, мариуполь, скадовск, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), запорожская область, новости крыма
"Два года вместе с Россией": в Ялте открылась выставка о новых регионах

"Два года вместе с Россией": в Ялте открылась выставка о новых регионах

14:03 20.09.2024 (обновлено: 15:39 20.09.2024)
 
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ЯЛТА, 20 сен – РИА Новости Крым. "Два года вместе с Россией" – в Ливадийском дворце-музее открылась фотовыставка крымского подразделения международной медиагруппы "Россия сегодня", приуроченная ко дню воссоединения новых регионов с Россией.
© РИА Новости КрымВыставка "Два года вместе с Россией"
Выставка Два года вместе с Россией - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© РИА Новости Крым
Выставка "Два года вместе с Россией"
Путь новых регионов – на этих фотоснимках, сделанных военным корреспондентом РИА Новости Крым Дмитрием Макеевым во время многочисленных командировок в ДНР, Херсонскую и Запорожскую области. С 2022 года он освещает становление и развитие городов и поселков, а также показывает не всегда простую жизнь мирных граждан.
© РИА Новости КрымВоенкор РИА Новости Крым Дмитрий Макеев на выставке "Два года вместе с Россией"
Военкор РИА Новости Крым Дмитрий Макеев на выставке Два года вместе с Россией - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© РИА Новости Крым
Военкор РИА Новости Крым Дмитрий Макеев на выставке "Два года вместе с Россией"
"Каждая фотография – это своя история и люди. Сейчас наши новые регионы только в начале своего пути, шаг за шагом они развиваются и крепнут. Крым уже прошел этот путь – путь интеграции и развития – и теперь помогает Херсонской и Запорожской областям. А мы рассказываем и показываем, как живут люди на новых территориях, о чем они думают, во что верят и на что надеются", - рассказал Макеев на открытии выставки.
"Данный выставочный проект, который называется "Два года вместе с Россией" мы реализуем совместно с международной медиагруппой "Россия сегодня" и РИА Новости Крым", - говорит заместитель директора Ливадийского дворца Ксения Гернет.
Место презентации выставки – Итальянский дворик Ливадийского дворца – выбрано не случайно.
© РИА Новости КрымШеф-редактор сайта РИА Новости Крым Евгения Мартыненко на выставке "Два года вместе с Россией"
Шеф-редактор сайта РИА Новости Крым Евгения Мартыненко на выставке Два года вместе с Россией - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© РИА Новости Крым
Шеф-редактор сайта РИА Новости Крым Евгения Мартыненко на выставке "Два года вместе с Россией"
"В разное время гостями дворца были известные мировые политики и деятели, он неоднократно принимал международные конференции и встречи наивысшего уровня. Дворец играет значительную роль в культуре, отражает богатую историю России. И новые регионы – неотъемлемая часть этой истории. Наши корреспонденты с первых дней рассказывают и показывают, как живут люди в Новороссии и Донбассе", - отметила шеф-редактор сайта РИА Новости Крым Евгения Мартыненко.
Начальник управления культуры Ялты Ирина Гришко поблагодарила медиагруппу "Россия сегодня" за выбор Ялты в качестве площадки для своих выставок.
"Площадкой ваших выставок, наших общих выставок была набережная Ялты. Две выставки мы провели с большим успехом и с большим положительным резонансом среди ялтинцев и гостей города", - подчеркнула она.
© РИА Новости КрымЗамдиректора Ливадийского дворца Ксения Гернет на выставке "Два года вместе с Россией"
Замдиректора Ливадийского дворца Ксения Гернет на выставке Два года вместе с Россией
1 из 5
Замдиректора Ливадийского дворца Ксения Гернет на выставке "Два года вместе с Россией"
© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Начальник управления культуры Ялты Ирина Гришко на выставке "Два года вместе с Россией"

Ирина Гришко на выставке Два года вместе с Россией
2 из 5

Начальник управления культуры Ялты Ирина Гришко на выставке "Два года вместе с Россией"

© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВыставка "Два года вместе с Россией"
Выставка Два года вместе с Россией
3 из 5
Выставка "Два года вместе с Россией"
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВыставка "Два года вместе с Россией"
Выставка Два года вместе с Россией
4 из 5
Выставка "Два года вместе с Россией"
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВыставка "Два года вместе с Россией"
Выставка Два года вместе с Россией
5 из 5
Выставка "Два года вместе с Россией"
© РИА Новости Крым
1 из 5
Замдиректора Ливадийского дворца Ксения Гернет на выставке "Два года вместе с Россией"
© РИА Новости Крым
2 из 5

Начальник управления культуры Ялты Ирина Гришко на выставке "Два года вместе с Россией"

© РИА Новости Крым
3 из 5
Выставка "Два года вместе с Россией"
© РИА Новости Крым
4 из 5
Выставка "Два года вместе с Россией"
© РИА Новости Крым
5 из 5
Выставка "Два года вместе с Россией"
© РИА Новости Крым
Осмотреть экспозицию можно будет до 27 сентября, после чего выставка "Два года вместе с Россией" будет презентована в других городах полуострова. Так, фотоработы будут продемонстрированы участникам молодежного форума в Севастополе, гостям крымского медиафорума в КФУ имени Вернадского в Симферополе и на других площадках. Кроме того, они украсят витражи "Почты Крыма" в Симферополе и будут экспонироваться ко Дню народного единства в Судаке.
© Дмитрий Макеев

Первые выборы президента России в Херсонской области, Скадовск. Голосование проходило под непрекращающимися обстрелами и провокациями со стороны ВСУ, и, тем не менее, волеизъявление граждан состоялось.

Фотовыставка Два года вместе с Россией в Ливадии 20 сентября 2024 год
1 из 31

Первые выборы президента России в Херсонской области, Скадовск. Голосование проходило под непрекращающимися обстрелами и провокациями со стороны ВСУ, и, тем не менее, волеизъявление граждан состоялось.

© Дмитрий Макеев
© Дмитрий Макеев

Международные наблюдатели на выборах президента России в Геническе. Явка в новых регионах составила от 65 до 72%.

Фотовыставка Два года вместе с Россией в Ливадии 20 сентября 2024 год
2 из 31

Международные наблюдатели на выборах президента России в Геническе. Явка в новых регионах составила от 65 до 72%.

© Дмитрий Макеев
© Дмитрий Макеев

Подсчет голосов на выборах президента России в Геническе.

Фотовыставка Два года вместе с Россией в Ливадии 20 сентября 2024 год
3 из 31

Подсчет голосов на выборах президента России в Геническе.

© Дмитрий Макеев
© Дмитрий Макеев

В Мелитопольском государственном университете идут занятия. Теперь там снова учат и учатся на русском языке.

Фотовыставка Два года вместе с Россией в Ливадии 20 сентября 2024 год
4 из 31

В Мелитопольском государственном университете идут занятия. Теперь там снова учат и учатся на русском языке.

© Дмитрий Макеев
© Дмитрий Макеев

Храм Георгия Победоносца в селе Геническая горка. Новые регионы сохранили каноническое православие, в то время как на Украине УПЦ оказалась под запретом.

Фотовыставка Два года вместе с Россией в Ливадии 20 сентября 2024 год
5 из 31

Храм Георгия Победоносца в селе Геническая горка. Новые регионы сохранили каноническое православие, в то время как на Украине УПЦ оказалась под запретом.

© Дмитрий Макеев
© Дмитрий Макеев

Исторические памятники и храмы – все то, что теперь активно разрушают на Украине – в Херсонской области находится под защитой государства.

Фотовыставка Два года вместе с Россией в Ливадии 20 сентября 2024 год
6 из 31

Исторические памятники и храмы – все то, что теперь активно разрушают на Украине – в Херсонской области находится под защитой государства.

© Дмитрий Макеев
© Дмитрий Макеев

За эти заново отстроенные районы Мариуполя ранее шли ожесточенные бои с киевскими боевиками. Сейчас здесь высятся новые жилые кварталы.

Фотовыставка Два года вместе с Россией в Ливадии 20 сентября 2024 год
7 из 31

За эти заново отстроенные районы Мариуполя ранее шли ожесточенные бои с киевскими боевиками. Сейчас здесь высятся новые жилые кварталы.

© Дмитрий Макеев
© Дмитрий Макеев

В Мариуполе высокими темпами идет дорожное строительство. Недавно лежащий в руинах город возрождается.

Фотовыставка Два года вместе с Россией в Ливадии 20 сентября 2024 год
8 из 31

В Мариуполе высокими темпами идет дорожное строительство. Недавно лежащий в руинах город возрождается.

© Дмитрий Макеев
© Дмитрий Макеев

Центральная площадь в Новой Каховке затоплена после того, как нацисты взорвали дамбу Каховского водохранилища.

Фотовыставка Два года вместе с Россией в Ливадии 20 сентября 2024 год
9 из 31

Центральная площадь в Новой Каховке затоплена после того, как нацисты взорвали дамбу Каховского водохранилища.

© Дмитрий Макеев
© Дмитрий Макеев

Памятник красноармейской тачанке в Каховке. Этот монумент героям гражданской войны чудом уцелел, в отличие от сотен уничтоженных на Украине.

Фотовыставка Два года вместе с Россией в Ливадии 20 сентября 2024 год
10 из 31

Памятник красноармейской тачанке в Каховке. Этот монумент героям гражданской войны чудом уцелел, в отличие от сотен уничтоженных на Украине.

© Дмитрий Макеев
© Дмитрий Макеев

Коммунальные службы ухаживают за клумбами в Мелитополе. Город расцветает.

Фотовыставка Два года вместе с Россией в Ливадии 20 сентября 2024 год
11 из 31

Коммунальные службы ухаживают за клумбами в Мелитополе. Город расцветает.

© Дмитрий Макеев
© Дмитрий Макеев

Мемориал погибшим при обстреле врачам около сельской больницы Скадовского района. ВСУ продолжают обстрелы мирных городов и сел из орудий разных калибров, бьют по жилым домам, социальным объектам и критической инфраструктуре, а также пытаются совершить диверсионно-террористические акты.

Фотовыставка Два года вместе с Россией в Ливадии 20 сентября 2024 год
12 из 31

Мемориал погибшим при обстреле врачам около сельской больницы Скадовского района. ВСУ продолжают обстрелы мирных городов и сел из орудий разных калибров, бьют по жилым домам, социальным объектам и критической инфраструктуре, а также пытаются совершить диверсионно-террористические акты.

© Дмитрий Макеев
© Дмитрий Макеев

На одной из центральных улиц Геническа. Правительство России при участии регионов-шефов активно восстанавливают новые субъекты.

Фотовыставка Два года вместе с Россией в Ливадии 20 сентября 2024 год
13 из 31

На одной из центральных улиц Геническа. Правительство России при участии регионов-шефов активно восстанавливают новые субъекты.

© Дмитрий Макеев
© Дмитрий Макеев

Народные гуляния в Геническе. В апреле 2023 года Кабинет министров РФ утвердил долгосрочную программу социально-экономического развития Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. Она включает в себя 275 пунктов.

Фотовыставка Два года вместе с Россией в Ливадии 20 сентября 2024 год
14 из 31

Народные гуляния в Геническе. В апреле 2023 года Кабинет министров РФ утвердил долгосрочную программу социально-экономического развития Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. Она включает в себя 275 пунктов.

© Дмитрий Макеев
© Дмитрий Макеев

Новый МФЦ в Геническе. В программе развития новых регионов - строительство и восстановление жилья и административных зданий, инфраструктуры, объектов соцкультбыта, объектов Северодонецкой агломерации, а также разрушенных предприятий и обеспечение людей рабочими местами.

Фотовыставка Два года вместе с Россией в Ливадии 20 сентября 2024 год
15 из 31

Новый МФЦ в Геническе. В программе развития новых регионов - строительство и восстановление жилья и административных зданий, инфраструктуры, объектов соцкультбыта, объектов Северодонецкой агломерации, а также разрушенных предприятий и обеспечение людей рабочими местами.

© Дмитрий Макеев
© Дмитрий Макеев

Новый МФЦ в Геническе. В программе развития новых регионов - строительство и восстановление жилья и административных зданий, инфраструктуры, объектов соцкультбыта, объектов Северодонецкой агломерации, а также разрушенных предприятий и обеспечение людей рабочими местами.

Фотовыставка Два года вместе с Россией в Ливадии 20 сентября 2024 год
16 из 31

Новый МФЦ в Геническе. В программе развития новых регионов - строительство и восстановление жилья и административных зданий, инфраструктуры, объектов соцкультбыта, объектов Северодонецкой агломерации, а также разрушенных предприятий и обеспечение людей рабочими местами.

© Дмитрий Макеев
© Дмитрий Макеев

Праздник последнего звонка в школе поселка Чаплынка Херсонской области.

Фотовыставка Два года вместе с Россией в Ливадии 20 сентября 2024 год
17 из 31

Праздник последнего звонка в школе поселка Чаплынка Херсонской области.

© Дмитрий Макеев
© Дмитрий Макеев

Богатый ассортимент товаров в одном из супермаркетов поселка Таврийск. По прогнозам, новые регионы смогут выйти на общероссийский уровень жизни уже к 2030 году.

Фотовыставка Два года вместе с Россией в Ливадии 20 сентября 2024 год
18 из 31

Богатый ассортимент товаров в одном из супермаркетов поселка Таврийск. По прогнозам, новые регионы смогут выйти на общероссийский уровень жизни уже к 2030 году.

© Дмитрий Макеев
© Дмитрий Макеев

Работа томографа в Генической районной больнице. Россия в отношении граждан на новых территориях взяла на себя все обязательства по пенсионному обеспечению, социальной и медицинской помощи, образованию и трудоустройству.

Фотовыставка Два года вместе с Россией в Ливадии 20 сентября 2024 год
19 из 31

Работа томографа в Генической районной больнице. Россия в отношении граждан на новых территориях взяла на себя все обязательства по пенсионному обеспечению, социальной и медицинской помощи, образованию и трудоустройству.

© Дмитрий Макеев
© Дмитрий Макеев

Ремонт дорог в Херсонской области. В восстановлении и налаживании мирной жизни в Донбассе и Новороссии участвует вся страна – не только федеральные ведомства, но и 82 субъекта России, а также множество общественных организаций.

Фотовыставка Два года вместе с Россией в Ливадии 20 сентября 2024 год
20 из 31

Ремонт дорог в Херсонской области. В восстановлении и налаживании мирной жизни в Донбассе и Новороссии участвует вся страна – не только федеральные ведомства, но и 82 субъекта России, а также множество общественных организаций.

© Дмитрий Макеев
© Дмитрий Макеев

В новых регионах есть немало туристически-привлекательных объектов. Золотой закат на розовом соленом озере в районе села Геническая горка.

Фотовыставка Два года вместе с Россией в Ливадии 20 сентября 2024 год
21 из 31

В новых регионах есть немало туристически-привлекательных объектов. Золотой закат на розовом соленом озере в районе села Геническая горка.

© Дмитрий Макеев
© Дмитрий Макеев

В Херсонской и Запорожской областях активно развивается сельское хозяйство. Сбор клубники в Ново-Каховском районе.

Фотовыставка Два года вместе с Россией в Ливадии 20 сентября 2024 год
22 из 31

В Херсонской и Запорожской областях активно развивается сельское хозяйство. Сбор клубники в Ново-Каховском районе.

© Дмитрий Макеев
© Дмитрий Макеев

Уборка зерновых в Херсонской области. Херсонщина славится не только пшеницей, но и арбузами и помидорами, а Запорожье – легендарной мелитопольской черешней.

Фотовыставка Два года вместе с Россией в Ливадии 20 сентября 2024 год
23 из 31

Уборка зерновых в Херсонской области. Херсонщина славится не только пшеницей, но и арбузами и помидорами, а Запорожье – легендарной мелитопольской черешней.

© Дмитрий Макеев
© Дмитрий Макеев

После подрыва дамбы Каховского водохранилища поля страдают от засухи. Уборка скудного урожая лука в Херсонской области.

Фотовыставка Два года вместе с Россией в Ливадии 20 сентября 2024 год
24 из 31

После подрыва дамбы Каховского водохранилища поля страдают от засухи. Уборка скудного урожая лука в Херсонской области.

© Дмитрий Макеев
© Дмитрий Макеев

В новых регионах люди сохранили свободу вероисповедания, православные храмы всегда открыты для верующих. На фото: настоятельница Свято-Никольского женского монастыря (Скадовский район) матушка Калисфения.

Фотовыставка Два года вместе с Россией в Ливадии 20 сентября 2024 год
25 из 31

В новых регионах люди сохранили свободу вероисповедания, православные храмы всегда открыты для верующих. На фото: настоятельница Свято-Никольского женского монастыря (Скадовский район) матушка Калисфения.

© Дмитрий Макеев
© Дмитрий Макеев

Мелитопольский парк им. Горького. Помимо федеральных ведомств, помощь новым субъектам оказывают регионы-шефы. Только в 2023 году они вложили в восстановление Донбасса и Новороссии более 115 млрд рублей.

Фотовыставка Два года вместе с Россией в Ливадии 20 сентября 2024 год
26 из 31

Мелитопольский парк им. Горького. Помимо федеральных ведомств, помощь новым субъектам оказывают регионы-шефы. Только в 2023 году они вложили в восстановление Донбасса и Новороссии более 115 млрд рублей.

© Дмитрий Макеев
© Дмитрий Макеев

Ярмарка вакансий в Мелитополе пользуется популярностью у местных жителей. Люди стремятся работать в новом государстве официально, получая гарантированный государством социальный пакет и "белую" зарплату.

Фотовыставка Два года вместе с Россией в Ливадии 20 сентября 2024 год
27 из 31

Ярмарка вакансий в Мелитополе пользуется популярностью у местных жителей. Люди стремятся работать в новом государстве официально, получая гарантированный государством социальный пакет и "белую" зарплату.

© Дмитрий Макеев
© Дмитрий Макеев

На центральной площади Мелитополя. Жители ДНР, ЛНР, Херсонщины и Запорожья голосованием на референдумах и выборах подтвердили, что они за десятилетия украинской оккупации не отказались от общих с Россией истории и культуры.

Фотовыставка Два года вместе с Россией в Ливадии 20 сентября 2024 год
28 из 31

На центральной площади Мелитополя. Жители ДНР, ЛНР, Херсонщины и Запорожья голосованием на референдумах и выборах подтвердили, что они за десятилетия украинской оккупации не отказались от общих с Россией истории и культуры.

© Дмитрий Макеев
© Дмитрий Макеев

Мирная жизнь в Мелитополе. Молодежь здесь, как и в любом регионе России, активная и позитивная.

Фотовыставка Два года вместе с Россией в Ливадии 20 сентября 2024 год
29 из 31

Мирная жизнь в Мелитополе. Молодежь здесь, как и в любом регионе России, активная и позитивная.

© Дмитрий Макеев
© Дмитрий Макеев

Мемориал жертвам Великой Отечественной войны в Мелитополе приведен в порядок. В этом, как и в тысячах других российских городах теперь никто не сможет безнаказанно осквернить память павших за Родину.

Фотовыставка Два года вместе с Россией в Ливадии 20 сентября 2024 год
30 из 31

Мемориал жертвам Великой Отечественной войны в Мелитополе приведен в порядок. В этом, как и в тысячах других российских городах теперь никто не сможет безнаказанно осквернить память павших за Родину.

© Дмитрий Макеев
© Дмитрий Макеев

Военные корреспонденты Сергей Георгиев и Дмитрий Макеев.

Фотовыставка Два года вместе с Россией в Ливадии 20 сентября 2024 год
31 из 31

Военные корреспонденты Сергей Георгиев и Дмитрий Макеев.

© Дмитрий Макеев
1 из 31

Первые выборы президента России в Херсонской области, Скадовск. Голосование проходило под непрекращающимися обстрелами и провокациями со стороны ВСУ, и, тем не менее, волеизъявление граждан состоялось.

© Дмитрий Макеев
2 из 31

Международные наблюдатели на выборах президента России в Геническе. Явка в новых регионах составила от 65 до 72%.

© Дмитрий Макеев
3 из 31

Подсчет голосов на выборах президента России в Геническе.

© Дмитрий Макеев
4 из 31

В Мелитопольском государственном университете идут занятия. Теперь там снова учат и учатся на русском языке.

© Дмитрий Макеев
5 из 31

Храм Георгия Победоносца в селе Геническая горка. Новые регионы сохранили каноническое православие, в то время как на Украине УПЦ оказалась под запретом.

© Дмитрий Макеев
6 из 31

Исторические памятники и храмы – все то, что теперь активно разрушают на Украине – в Херсонской области находится под защитой государства.

© Дмитрий Макеев
7 из 31

За эти заново отстроенные районы Мариуполя ранее шли ожесточенные бои с киевскими боевиками. Сейчас здесь высятся новые жилые кварталы.

© Дмитрий Макеев
8 из 31

В Мариуполе высокими темпами идет дорожное строительство. Недавно лежащий в руинах город возрождается.

© Дмитрий Макеев
9 из 31

Центральная площадь в Новой Каховке затоплена после того, как нацисты взорвали дамбу Каховского водохранилища.

© Дмитрий Макеев
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Памятник красноармейской тачанке в Каховке. Этот монумент героям гражданской войны чудом уцелел, в отличие от сотен уничтоженных на Украине.

© Дмитрий Макеев
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Коммунальные службы ухаживают за клумбами в Мелитополе. Город расцветает.

© Дмитрий Макеев
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Мемориал погибшим при обстреле врачам около сельской больницы Скадовского района. ВСУ продолжают обстрелы мирных городов и сел из орудий разных калибров, бьют по жилым домам, социальным объектам и критической инфраструктуре, а также пытаются совершить диверсионно-террористические акты.

© Дмитрий Макеев
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На одной из центральных улиц Геническа. Правительство России при участии регионов-шефов активно восстанавливают новые субъекты.

© Дмитрий Макеев
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Народные гуляния в Геническе. В апреле 2023 года Кабинет министров РФ утвердил долгосрочную программу социально-экономического развития Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. Она включает в себя 275 пунктов.

© Дмитрий Макеев
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Новый МФЦ в Геническе. В программе развития новых регионов - строительство и восстановление жилья и административных зданий, инфраструктуры, объектов соцкультбыта, объектов Северодонецкой агломерации, а также разрушенных предприятий и обеспечение людей рабочими местами.

© Дмитрий Макеев
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Новый МФЦ в Геническе. В программе развития новых регионов - строительство и восстановление жилья и административных зданий, инфраструктуры, объектов соцкультбыта, объектов Северодонецкой агломерации, а также разрушенных предприятий и обеспечение людей рабочими местами.

© Дмитрий Макеев
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Праздник последнего звонка в школе поселка Чаплынка Херсонской области.

© Дмитрий Макеев
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Богатый ассортимент товаров в одном из супермаркетов поселка Таврийск. По прогнозам, новые регионы смогут выйти на общероссийский уровень жизни уже к 2030 году.

© Дмитрий Макеев
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Работа томографа в Генической районной больнице. Россия в отношении граждан на новых территориях взяла на себя все обязательства по пенсионному обеспечению, социальной и медицинской помощи, образованию и трудоустройству.

© Дмитрий Макеев
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Ремонт дорог в Херсонской области. В восстановлении и налаживании мирной жизни в Донбассе и Новороссии участвует вся страна – не только федеральные ведомства, но и 82 субъекта России, а также множество общественных организаций.

© Дмитрий Макеев
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В новых регионах есть немало туристически-привлекательных объектов. Золотой закат на розовом соленом озере в районе села Геническая горка.

© Дмитрий Макеев
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В Херсонской и Запорожской областях активно развивается сельское хозяйство. Сбор клубники в Ново-Каховском районе.

© Дмитрий Макеев
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Уборка зерновых в Херсонской области. Херсонщина славится не только пшеницей, но и арбузами и помидорами, а Запорожье – легендарной мелитопольской черешней.

© Дмитрий Макеев
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После подрыва дамбы Каховского водохранилища поля страдают от засухи. Уборка скудного урожая лука в Херсонской области.

© Дмитрий Макеев
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В новых регионах люди сохранили свободу вероисповедания, православные храмы всегда открыты для верующих. На фото: настоятельница Свято-Никольского женского монастыря (Скадовский район) матушка Калисфения.

© Дмитрий Макеев
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Мелитопольский парк им. Горького. Помимо федеральных ведомств, помощь новым субъектам оказывают регионы-шефы. Только в 2023 году они вложили в восстановление Донбасса и Новороссии более 115 млрд рублей.

© Дмитрий Макеев
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Ярмарка вакансий в Мелитополе пользуется популярностью у местных жителей. Люди стремятся работать в новом государстве официально, получая гарантированный государством социальный пакет и "белую" зарплату.

© Дмитрий Макеев
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На центральной площади Мелитополя. Жители ДНР, ЛНР, Херсонщины и Запорожья голосованием на референдумах и выборах подтвердили, что они за десятилетия украинской оккупации не отказались от общих с Россией истории и культуры.

© Дмитрий Макеев
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Мирная жизнь в Мелитополе. Молодежь здесь, как и в любом регионе России, активная и позитивная.

© Дмитрий Макеев
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Мемориал жертвам Великой Отечественной войны в Мелитополе приведен в порядок. В этом, как и в тысячах других российских городах теперь никто не сможет безнаказанно осквернить память павших за Родину.

© Дмитрий Макеев
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Военные корреспонденты Сергей Георгиев и Дмитрий Макеев.

© Дмитрий Макеев
30 сентября Россия отмечает День воссоединения с новыми регионами. Два года назад в этот день президент Владимир Путин принял историческое решение, подписав договоры о включении в состав РФ Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей. Донбасс и Новороссия стали российскими по итогам проведенных там референдумов. Сайт РИА Новости Крым регулярно рассказывает о том, что происходит в зоне специальной военной операции и на новых российских территориях.
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В Херсонской области презентовали первый в новых регионах РФ сборник статей о причинах СВО
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Правду о причинах начала спецоперации рассказали в новых регионах РФ
ФотолентыНовые регионы РоссииЛивадийский дворецКрымХерсонская областьКаховкаНовая КаховкаМариупольСкадовскДонецкая Народная Республика (ДНР)Луганская Народная Республика (ЛНР)Запорожская областьНовости Крыма
 
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