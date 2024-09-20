https://crimea.ria.ru/20240920/dva-goda-vmeste-s-rossiey-v-yalte-otkrylas-vystavka-o-novykh-regionakh-1140473706.html

"Два года вместе с Россией": в Ялте открылась выставка о новых регионах

"Два года вместе с Россией": в Ялте открылась выставка о новых регионах - РИА Новости Крым, 20.09.2024

"Два года вместе с Россией": в Ялте открылась выставка о новых регионах

"Два года вместе с Россией" – в Ливадийском дворце-музее открылась фотовыставка крымского подразделения международной медиагруппы "Россия сегодня", приуроченная РИА Новости Крым, 20.09.2024

2024-09-20T14:03

2024-09-20T14:03

2024-09-20T15:39

новые регионы россии

ливадийский дворец

крым

херсонская область

каховка

новая каховка

мариуполь

скадовск

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

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ЯЛТА, 20 сен – РИА Новости Крым. "Два года вместе с Россией" – в Ливадийском дворце-музее открылась фотовыставка крымского подразделения международной медиагруппы "Россия сегодня", приуроченная ко дню воссоединения новых регионов с Россией.Путь новых регионов – на этих фотоснимках, сделанных военным корреспондентом РИА Новости Крым Дмитрием Макеевым во время многочисленных командировок в ДНР, Херсонскую и Запорожскую области. С 2022 года он освещает становление и развитие городов и поселков, а также показывает не всегда простую жизнь мирных граждан."Данный выставочный проект, который называется "Два года вместе с Россией" мы реализуем совместно с международной медиагруппой "Россия сегодня" и РИА Новости Крым", - говорит заместитель директора Ливадийского дворца Ксения Гернет.Место презентации выставки – Итальянский дворик Ливадийского дворца – выбрано не случайно. "В разное время гостями дворца были известные мировые политики и деятели, он неоднократно принимал международные конференции и встречи наивысшего уровня. Дворец играет значительную роль в культуре, отражает богатую историю России. И новые регионы – неотъемлемая часть этой истории. Наши корреспонденты с первых дней рассказывают и показывают, как живут люди в Новороссии и Донбассе", - отметила шеф-редактор сайта РИА Новости Крым Евгения Мартыненко.Начальник управления культуры Ялты Ирина Гришко поблагодарила медиагруппу "Россия сегодня" за выбор Ялты в качестве площадки для своих выставок. Осмотреть экспозицию можно будет до 27 сентября, после чего выставка "Два года вместе с Россией" будет презентована в других городах полуострова. Так, фотоработы будут продемонстрированы участникам молодежного форума в Севастополе, гостям крымского медиафорума в КФУ имени Вернадского в Симферополе и на других площадках. Кроме того, они украсят витражи "Почты Крыма" в Симферополе и будут экспонироваться ко Дню народного единства в Судаке.30 сентября Россия отмечает День воссоединения с новыми регионами. Два года назад в этот день президент Владимир Путин принял историческое решение, подписав договоры о включении в состав РФ Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей. Донбасс и Новороссия стали российскими по итогам проведенных там референдумов. Сайт РИА Новости Крым регулярно рассказывает о том, что происходит в зоне специальной военной операции и на новых российских территориях.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20240824/pravdu-o-prichinakh-nachala-spetsoperatsii-rasskazali-v-novykh-regionakh-rf-1139848240.html

новые регионы россии

крым

херсонская область

каховка

новая каховка

мариуполь

скадовск

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

запорожская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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