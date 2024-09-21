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Скандинавский антициклон в Крыму: чего ждать от погоды в субботу - РИА Новости Крым, 21.09.2024
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Скандинавский антициклон в Крыму: чего ждать от погоды в субботу
Скандинавский антициклон в Крыму: чего ждать от погоды в субботу - РИА Новости Крым, 21.09.2024
Скандинавский антициклон в Крыму: чего ждать от погоды в субботу
В субботу на полуострове благодаря влиянию Скандинавского антициклона сохранится сухая и солнечная погода. В центральных, южных, восточных районах Крыма, в... РИА Новости Крым, 21.09.2024
2024-09-21T00:01
2024-09-21T00:01
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судак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. В субботу на полуострове благодаря влиянию Скандинавского антициклона сохранится сухая и солнечная погода. В центральных, южных, восточных районах Крыма, в горах и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +10...12; днем +23...25.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +13…15, днем +24…26.В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха +18...+20 градуса, днем +25...+27.В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +13...+18 градусов, днем +23...+26.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
https://crimea.ria.ru/20240920/pod-krylom-antitsiklona-prognoz-pogody-dlya-kryma-na-vykhodnye-ot-fobos-1140498224.html
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Скандинавский антициклон в Крыму: чего ждать от погоды в субботу

Погода в Крыму в субботу

00:01 21.09.2024
 
© РИА Новости КрымКрым, Кара-Даг
Крым, Кара-Даг - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. В субботу на полуострове благодаря влиянию Скандинавского антициклона сохранится сухая и солнечная погода. В центральных, южных, восточных районах Крыма, в горах и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью +9…+14 градусов, на побережье до +18, днем +21…+26, в горах +15…+20 градусов", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +10...12; днем +23...25.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +13…15, днем +24…26.
В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха +18...+20 градуса, днем +25...+27.
В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +13...+18 градусов, днем +23...+26.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
Крым, осень, Аю-Даг - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
Вчера, 18:47Радио "Спутник в Крыму"
Под крылом антициклона: прогноз погоды для Крыма на выходные от ФОБОС
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Скандинавский антициклон в Крыму: чего ждать от погоды в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 21 сентября
23:14Главные новости Крыма: 20 сентября
22:36Массированная атака на Брянскую область: дополнено
22:22Арестованы 30 фигурантов по делу о стрельбе возле офиса Wildberries
22:13Главное за день: 20 сентября
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