https://crimea.ria.ru/20240921/skandinavskiy-antitsiklon-v-krymu-chego-zhdat-ot-pogody-v-subbotu-1140301960.html

Скандинавский антициклон в Крыму: чего ждать от погоды в субботу

Скандинавский антициклон в Крыму: чего ждать от погоды в субботу - РИА Новости Крым, 21.09.2024

Скандинавский антициклон в Крыму: чего ждать от погоды в субботу

В субботу на полуострове благодаря влиянию Скандинавского антициклона сохранится сухая и солнечная погода. В центральных, южных, восточных районах Крыма, в... РИА Новости Крым, 21.09.2024

2024-09-21T00:01

2024-09-21T00:01

2024-09-21T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. В субботу на полуострове благодаря влиянию Скандинавского антициклона сохранится сухая и солнечная погода. В центральных, южных, восточных районах Крыма, в горах и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +10...12; днем +23...25.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +13…15, днем +24…26.В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха +18...+20 градуса, днем +25...+27.В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +13...+18 градусов, днем +23...+26.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.

https://crimea.ria.ru/20240920/pod-krylom-antitsiklona-prognoz-pogody-dlya-kryma-na-vykhodnye-ot-fobos-1140498224.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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