https://crimea.ria.ru/20240921/skandinavskiy-antitsiklon-v-krymu-chego-zhdat-ot-pogody-v-subbotu-1140301960.html
Скандинавский антициклон в Крыму: чего ждать от погоды в субботу
Скандинавский антициклон в Крыму: чего ждать от погоды в субботу - РИА Новости Крым, 21.09.2024
Скандинавский антициклон в Крыму: чего ждать от погоды в субботу
В субботу на полуострове благодаря влиянию Скандинавского антициклона сохранится сухая и солнечная погода. В центральных, южных, восточных районах Крыма, в... РИА Новости Крым, 21.09.2024
2024-09-21T00:01
2024-09-21T00:01
2024-09-21T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. В субботу на полуострове благодаря влиянию Скандинавского антициклона сохранится сухая и солнечная погода. В центральных, южных, восточных районах Крыма, в горах и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +10...12; днем +23...25.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +13…15, днем +24…26.В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха +18...+20 градуса, днем +25...+27.В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +13...+18 градусов, днем +23...+26.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
https://crimea.ria.ru/20240920/pod-krylom-antitsiklona-prognoz-pogody-dlya-kryma-na-vykhodnye-ot-fobos-1140498224.html
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Скандинавский антициклон в Крыму: чего ждать от погоды в субботу
Погода в Крыму в субботу
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. В субботу на полуострове благодаря влиянию Скандинавского антициклона сохранится сухая и солнечная погода. В центральных, южных, восточных районах Крыма, в горах и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью +9…+14 градусов, на побережье до +18, днем +21…+26, в горах +15…+20 градусов", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +10...12; днем +23...25.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +13…15, днем +24…26.
В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха +18...+20 градуса, днем +25...+27.
В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +13...+18 градусов, днем +23...+26.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.