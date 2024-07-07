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Детонация продолжается: режим ЧС в Воронежской области после атаки дрона - РИА Новости Крым, 07.07.2024
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Детонация продолжается: режим ЧС в Воронежской области после атаки дрона
Детонация продолжается: режим ЧС в Воронежской области после атаки дрона - РИА Новости Крым, 07.07.2024
Детонация продолжается: режим ЧС в Воронежской области после атаки дрона
Режим ЧС введен в границах Подгоренского района Воронежской области после происшествия с украинским беспилотником, детонация взрывоопасных объектов... РИА Новости Крым, 07.07.2024
2024-07-07T10:02
2024-07-07T10:02
александр гусев
воронежская область
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. Режим ЧС введен в границах Подгоренского района Воронежской области после происшествия с украинским беспилотником, детонация взрывоопасных объектов продолжается, сообщил губернатор региона Александр Гусев.Ранее глава региона сообщал, что ПВО уничтожила несколько беспилотников над Воронежской областью, при падении их остатков загорелся склад, произошла детонация, информации о пострадавших не было.Он добавил, что в результате одного из взрывов загорелась хозяйственная постройка жилого дома. Пожар уже ликвидировали. Пострадавших нет.Кроме того, Гусев заявил, что перекрыт участок автомобильной дороги, которая проходит через населенный пункт, идет эвакуация граждан в пункты временного размещения. На месте работают сотрудники оперативных служб и ведомств.
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александр гусев, воронежская область, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости
Детонация продолжается: режим ЧС в Воронежской области после атаки дрона

Детонация опасных предметов - режим ЧС введен в населенном пункте Воронежской области

10:02 07.07.2024
 
© Министерство обороны РФБПЛА
БПЛА
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. Режим ЧС введен в границах Подгоренского района Воронежской области после происшествия с украинским беспилотником, детонация взрывоопасных объектов продолжается, сообщил губернатор региона Александр Гусев.
Ранее глава региона сообщал, что ПВО уничтожила несколько беспилотников над Воронежской областью, при падении их остатков загорелся склад, произошла детонация, информации о пострадавших не было.
"Ввели режим ЧС в границах населенного пункта Подгоренского района, где ночью произошло происшествие с украинским БПЛА. Пока детонация взрывоопасных объектов продолжается", - написал Гусев в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в результате одного из взрывов загорелась хозяйственная постройка жилого дома. Пожар уже ликвидировали. Пострадавших нет.
Кроме того, Гусев заявил, что перекрыт участок автомобильной дороги, которая проходит через населенный пункт, идет эвакуация граждан в пункты временного размещения. На месте работают сотрудники оперативных служб и ведомств.
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Александр ГусевВоронежская областьБеспилотник (БПЛА, дрон)Обстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)ПроисшествияНовости
 
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