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Додик заявил о готовности объявить независимость Республики Сербской

Додик заявил о готовности объявить независимость Республики Сербской - РИА Новости Крым, 07.07.2024

Додик заявил о готовности объявить независимость Республики Сербской

Республика Сербская объявит независимость от Боснии и Герцоговины (БиГ) в случае отчуждения ее имущества центральными властями БиГ при поддержке международного... РИА Новости Крым, 07.07.2024

2024-07-07T10:30

2024-07-07T10:30

2024-07-07T10:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. Республика Сербская объявит независимость от Боснии и Герцоговины (БиГ) в случае отчуждения ее имущества центральными властями БиГ при поддержке международного сообщества. Об этом заявил президент Республики Сербской Милорад Додик."Десятилетиями Запад не скрывает свои намерения упразднить Республику Сербскую, полностью умалить ее значение и таким способом создать централизованную и унитарную Боснию и Герцеговину. Если мировое сообщество попытается навязать закон о собственности, Республика Сербская без колебаний объявит независимость", – приводит его слова РИА Новости.Додик также заявил, что Республика Сербская не допустит вступления Боснии и Герцеговины в НАТОРеспублика Сербская (РС) – образование в составе Боснии и Герцоговины. Создана в 1992 году как самопровозглашенное государство, стала составной частью БиГ по результатам Дейтонских соглашений 1995 года. Население республики составляют этнические сербы, а территория занимает почти половину площади БиГ.Конституционный суд БиГ в 2023 году блокировал исполнение Закона о недвижимом имуществе Республики Сербской, тем самым имущество, которым распоряжается РС, может быть передано в ведение центральных властей. Прокуратура Боснии и Герцеговины в начале августа 2023 года выдвинула обвинения в отношении президента Республики Сербской БиГ Милорада Додика за невыполнение решений Высокого представителя по БиГ Кристиана Шмидта. По боснийским законам за неисполнение решений Высокого представителя должностное лицо может быть наказано лишением свободы на срок от полугода до пяти лет тюремного заключения.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

милорад додик, сербия, босния, босния и герцеговина, политика, в мире, новости, нато