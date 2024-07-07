Рейтинг@Mail.ru
Додик заявил о готовности объявить независимость Республики Сербской - РИА Новости Крым, 07.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240707/dodik-zayavil-o-gotovnosti-obyavit-nezavisimost-respubliki-serbskoy-1138661015.html
Додик заявил о готовности объявить независимость Республики Сербской
Додик заявил о готовности объявить независимость Республики Сербской - РИА Новости Крым, 07.07.2024
Додик заявил о готовности объявить независимость Республики Сербской
Республика Сербская объявит независимость от Боснии и Герцоговины (БиГ) в случае отчуждения ее имущества центральными властями БиГ при поддержке международного... РИА Новости Крым, 07.07.2024
2024-07-07T10:30
2024-07-07T10:30
милорад додик
сербия
босния
босния и герцеговина
политика
в мире
новости
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111534/98/1115349818_0:0:3062:1722_1920x0_80_0_0_21b4a015375220d5f04bcda0b2504edd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. Республика Сербская объявит независимость от Боснии и Герцоговины (БиГ) в случае отчуждения ее имущества центральными властями БиГ при поддержке международного сообщества. Об этом заявил президент Республики Сербской Милорад Додик."Десятилетиями Запад не скрывает свои намерения упразднить Республику Сербскую, полностью умалить ее значение и таким способом создать централизованную и унитарную Боснию и Герцеговину. Если мировое сообщество попытается навязать закон о собственности, Республика Сербская без колебаний объявит независимость", – приводит его слова РИА Новости.Додик также заявил, что Республика Сербская не допустит вступления Боснии и Герцеговины в НАТОРеспублика Сербская (РС) – образование в составе Боснии и Герцоговины. Создана в 1992 году как самопровозглашенное государство, стала составной частью БиГ по результатам Дейтонских соглашений 1995 года. Население республики составляют этнические сербы, а территория занимает почти половину площади БиГ.Конституционный суд БиГ в 2023 году блокировал исполнение Закона о недвижимом имуществе Республики Сербской, тем самым имущество, которым распоряжается РС, может быть передано в ведение центральных властей. Прокуратура Боснии и Герцеговины в начале августа 2023 года выдвинула обвинения в отношении президента Республики Сербской БиГ Милорада Додика за невыполнение решений Высокого представителя по БиГ Кристиана Шмидта. По боснийским законам за неисполнение решений Высокого представителя должностное лицо может быть наказано лишением свободы на срок от полугода до пяти лет тюремного заключения.
сербия
босния
босния и герцеговина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111534/98/1115349818_46:0:2777:2048_1920x0_80_0_0_57267629223a864c689b1d0ad3b76e07.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
милорад додик, сербия, босния, босния и герцеговина, политика, в мире, новости, нато
Додик заявил о готовности объявить независимость Республики Сербской

Додик: Республика Сербская объявит независимость в случае попытки забрать ее собственность

10:30 07.07.2024
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик
Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. Республика Сербская объявит независимость от Боснии и Герцоговины (БиГ) в случае отчуждения ее имущества центральными властями БиГ при поддержке международного сообщества. Об этом заявил президент Республики Сербской Милорад Додик.
"Десятилетиями Запад не скрывает свои намерения упразднить Республику Сербскую, полностью умалить ее значение и таким способом создать централизованную и унитарную Боснию и Герцеговину. Если мировое сообщество попытается навязать закон о собственности, Республика Сербская без колебаний объявит независимость", – приводит его слова РИА Новости.
Додик также заявил, что Республика Сербская не допустит вступления Боснии и Герцеговины в НАТО
"Сербы никогда не забудут страдания невинных гражданских, поэтому мы никогда не дадим своего согласия на то, чтобы Босния и Герцеговина вошла в НАТО", - заверил он.
Республика Сербская (РС) – образование в составе Боснии и Герцоговины. Создана в 1992 году как самопровозглашенное государство, стала составной частью БиГ по результатам Дейтонских соглашений 1995 года. Население республики составляют этнические сербы, а территория занимает почти половину площади БиГ.
Конституционный суд БиГ в 2023 году блокировал исполнение Закона о недвижимом имуществе Республики Сербской, тем самым имущество, которым распоряжается РС, может быть передано в ведение центральных властей. Прокуратура Боснии и Герцеговины в начале августа 2023 года выдвинула обвинения в отношении президента Республики Сербской БиГ Милорада Додика за невыполнение решений Высокого представителя по БиГ Кристиана Шмидта. По боснийским законам за неисполнение решений Высокого представителя должностное лицо может быть наказано лишением свободы на срок от полугода до пяти лет тюремного заключения.
 
Милорад ДодикСербияБоснияБосния и ГерцеговинаПолитикаВ миреНовостиНАТО
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:35Лавров: выборы во Франции не очень сильно напоминают демократию
11:58Голого туриста задержали на набережной Ялты - МВД
11:17Флот Шредингера: что осталось от ВМС Украины
10:45В Крыму объявлено трехдневное штормовое предупреждение
10:41Сальмонеллез подтвердился у 75 отравившихся едой из кафе в Бурятии
10:30Додик заявил о готовности объявить независимость Республики Сербской
10:15Газа в Алуште и 14 поселках не будет 7-10 дней
10:02Детонация продолжается: режим ЧС в Воронежской области после атаки дрона
09:49Она хотела помирить США и СССР: нужна ли миру новая Саманта Смит
09:40Очередь на Крымском мосту за час выросла в два раза
09:27Как правильно загорать: советы Геннадия Онищенко
08:47Армия России уничтожила пусковые установки ЗРК Patriot в Одесской области
08:04На Крымском мосту снова растет очередь
07:46Пожар под Алуштой распространился на 4 000 "квадратов"
07:02Сколько новых отелей будет построено в Крыму – министр курортов
01:59Пожар на газопроводе в Крыму тушат 90 человек
01:20Площадь пожара под Алуштой составила 1,5 тыс "квадратов"
01:09Факел огня в лесу под Алуштой: разгерметизирована подвесная газовая труба
00:42Пожар на газопроводе оставил без газа Алушту и 14 поселков - власти
00:09Власти рассказали о пострадавших при пожаре на ГРС в Крыму и угрозе домам
Лента новостейМолния