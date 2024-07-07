https://crimea.ria.ru/20240707/kak-pravilno-zagorat-sovety-gennadiya-onischenko-1137436796.html

Как правильно загорать: советы Геннадия Онищенко

Как правильно загорать: советы Геннадия Онищенко - РИА Новости Крым, 07.07.2024

Как правильно загорать: советы Геннадия Онищенко

В преддверии высокого сезона в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко... РИА Новости Крым, 07.07.2024

2024-07-07T09:27

2024-07-07T09:27

2024-07-07T09:27

здоровье

геннадий онищенко

новости

отдых

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. В преддверии высокого сезона в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко рассказал о правилах безопасного загара.Главный санитарный врач обратил внимание, что важно следить за детьми, у которых еще не сформировались адаптационные механизмы организма. Их нужно уберечь от последствий обгорания на солнце."Есть противопоказания при определенных заболеваниях. Нужно советоваться с врачами. Для людей, имеющих кардиологические хронические заболевания, нужно сопоставлять реакцию сердечно-сосудистой системы", - отметил Онищенко.Также, по словам Геннадия Онищенко, с особой осторожностью рекомендуется загорать людям с эндокринными заболеваниями. Им также важно советоваться с врачом.Читайте также на РИА Новости Крым:Загореть и не сгореть: рекомендации врачаБезвредный загар: три главных советаМеланома кожи: как не пропустить опасные родинки

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, геннадий онищенко, новости, отдых, пляжи, совет эксперта