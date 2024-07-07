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Как правильно загорать: советы Геннадия Онищенко - РИА Новости Крым, 07.07.2024
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Как правильно загорать: советы Геннадия Онищенко
Как правильно загорать: советы Геннадия Онищенко - РИА Новости Крым, 07.07.2024
Как правильно загорать: советы Геннадия Онищенко
В преддверии высокого сезона в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко... РИА Новости Крым, 07.07.2024
2024-07-07T09:27
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здоровье
геннадий онищенко
новости
отдых
пляжи
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. В преддверии высокого сезона в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко рассказал о правилах безопасного загара.Главный санитарный врач обратил внимание, что важно следить за детьми, у которых еще не сформировались адаптационные механизмы организма. Их нужно уберечь от последствий обгорания на солнце."Есть противопоказания при определенных заболеваниях. Нужно советоваться с врачами. Для людей, имеющих кардиологические хронические заболевания, нужно сопоставлять реакцию сердечно-сосудистой системы", - отметил Онищенко.Также, по словам Геннадия Онищенко, с особой осторожностью рекомендуется загорать людям с эндокринными заболеваниями. Им также важно советоваться с врачом.Читайте также на РИА Новости Крым:Загореть и не сгореть: рекомендации врачаБезвредный загар: три главных советаМеланома кожи: как не пропустить опасные родинки
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РИА Новости Крым
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здоровье, геннадий онищенко, новости, отдых, пляжи, совет эксперта
Как правильно загорать: советы Геннадия Онищенко

Людям с родинками лучше не загорать - правила безопасного загара

09:27 07.07.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАлушта
Алушта - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. В преддверии высокого сезона в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко рассказал о правилах безопасного загара.

"Загорать нужно по утрам и на закате. Старшему возрастному контингенту - только посоветовавшись с врачами. На солнцепеке загорать не надо. Не нужно этого делать и во время послеобеденного сна", - предупредил Онищенко.

Главный санитарный врач обратил внимание, что важно следить за детьми, у которых еще не сформировались адаптационные механизмы организма. Их нужно уберечь от последствий обгорания на солнце.
"Есть противопоказания при определенных заболеваниях. Нужно советоваться с врачами. Для людей, имеющих кардиологические хронические заболевания, нужно сопоставлять реакцию сердечно-сосудистой системы", - отметил Онищенко.
Также, по словам Геннадия Онищенко, с особой осторожностью рекомендуется загорать людям с эндокринными заболеваниями. Им также важно советоваться с врачом.

"Общие принципы: 10-15 минут вполне хватит, чтобы не обгореть, не передозировать. Есть небеспочвенные опасения, когда у человека много родинок. Они могут среагировать", - обратил внимание Онищенко.

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ЗдоровьеГеннадий ОнищенкоНовостиОтдыхПляжиСовет эксперта
 
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