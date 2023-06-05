Рейтинг@Mail.ru
Безвредный загар: три главных совета - РИА Новости Крым, 05.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230605/bezvrednyy-zagar-tri-glavnykh-soveta-1128404154.html
Безвредный загар: три главных совета
Безвредный загар: три главных совета - РИА Новости Крым, 05.06.2023
Безвредный загар: три главных совета
В самом начале жаркого сезона и времени отпусков портал "Стопкоронавирус.рф" рассказывает, как защитить свою кожу и загорать без вреда для здоровья. РИА Новости Крым, 05.06.2023
2023-06-05T08:02
2023-06-05T08:02
лето в крыму
общество
совет эксперта
здоровье
крым курортный
отдых
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/0b/1124130342_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_26a55c8fac0ba47a087304d318387ebc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн — РИА Новости Крым. В самом начале жаркого сезона и времени отпусков портал "Стопкоронавирус.рф" рассказывает, как защитить свою кожу и загорать без вреда для здоровья.Подготовка кожи к загаруУльтрафиолетовые лучи сильно сушат кожу и способствуют ее преждевременному старению, а также опасны развитием меланомы. Поэтому перед загаром и после него тело стоит увлажнять специальными кремами или лосьонами, советуют специалисты.‌Выбор солнцезащитных средствПрежде чем выбрать крем или лосьон, надо определить тип кожи. Например, люди с очень светлым оттенком склонны к солнечным ожогам, поэтому им нужно средство с максимальным уровнем защиты SPF 50+.Особое внимание нужно уделять родинкам: их желательно мазать средством с высоким уровнем SPF. Наносить крем нужно каждые два часа или даже чаще, если на кожу попала вода. А если во время отдыха вы планируете не только загорать, но и окунуться, то стоит выбрать водостойкое средство.Однако специалисты напоминают, что даже самый высокий уровень SPF не защищает кожу на 100%, поэтому необходимо следить за временем пребывания на солнце.Как еще защититься от солнцаПомимо защитных кремов, в жаркие дни пригодятся шляпы с широкими полями и прикрывающая тело одежда. Они помогут избежать ожогов.Начинать загорать лучше постепенно, в идеале — под солнцезащитным зонтом или тентом. В первые жаркие дни находиться под прямыми лучами ультрафиолета рекомендуется не более 15 минут. Далее постепенно можно увеличивать это время. Также желательно гулять в период низкой активности солнца— до 10 утра и после 16 часов.Специалисты подчеркивают, что УФ-лучи могут проникать и через тучи, поэтому даже в пасмурные дни не стоит забывать о мерах защиты.Читайте также на РИА Новости Крым:Меланома кожи: как не пропустить опасные родинкиНе солнцем единым: эксперт об опасности ультрафиолета для кожи и защитеКак "продлить" загар – неожиданный совет косметолога
https://crimea.ria.ru/20220815/kakimi-narodnymi-sredstvami-nelzya-lechit-ozhogi--roskachestvo-1124169974.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/0b/1124130342_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_5be97f5a58a926d7559911b638bb5de1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
лето в крыму, общество, совет эксперта, здоровье, крым курортный, отдых
Безвредный загар: три главных совета

Как загорать без вреда для здоровья - три основных правила

08:02 05.06.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПляжный отдых в посёлке Новофёдоровка
Пляжный отдых в посёлке Новофёдоровка - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн — РИА Новости Крым. В самом начале жаркого сезона и времени отпусков портал "Стопкоронавирус.рф" рассказывает, как защитить свою кожу и загорать без вреда для здоровья.

Подготовка кожи к загару

Ультрафиолетовые лучи сильно сушат кожу и способствуют ее преждевременному старению, а также опасны развитием меланомы.
Поэтому перед загаром и после него тело стоит увлажнять специальными кремами или лосьонами, советуют специалисты.

‌Выбор солнцезащитных средств

Прежде чем выбрать крем или лосьон, надо определить тип кожи. Например, люди с очень светлым оттенком склонны к солнечным ожогам, поэтому им нужно средство с максимальным уровнем защиты SPF 50+.
Особое внимание нужно уделять родинкам: их желательно мазать средством с высоким уровнем SPF. Наносить крем нужно каждые два часа или даже чаще, если на кожу попала вода. А если во время отдыха вы планируете не только загорать, но и окунуться, то стоит выбрать водостойкое средство.
Однако специалисты напоминают, что даже самый высокий уровень SPF не защищает кожу на 100%, поэтому необходимо следить за временем пребывания на солнце.
Девушка на пляже косы Беляус в Крыму - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
15 августа 2022, 21:01
Какими народными средствами нельзя лечить ожоги – Роскачество

Как еще защититься от солнца

Помимо защитных кремов, в жаркие дни пригодятся шляпы с широкими полями и прикрывающая тело одежда. Они помогут избежать ожогов.
Начинать загорать лучше постепенно, в идеале — под солнцезащитным зонтом или тентом. В первые жаркие дни находиться под прямыми лучами ультрафиолета рекомендуется не более 15 минут. Далее постепенно можно увеличивать это время. Также желательно гулять в период низкой активности солнца— до 10 утра и после 16 часов.
Специалисты подчеркивают, что УФ-лучи могут проникать и через тучи, поэтому даже в пасмурные дни не стоит забывать о мерах защиты.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Меланома кожи: как не пропустить опасные родинки
Не солнцем единым: эксперт об опасности ультрафиолета для кожи и защите
Как "продлить" загар – неожиданный совет косметолога
 
Лето в КрымуОбществоСовет экспертаЗдоровьеКрым курортныйОтдых
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:39Под Белгородом после атаки дрона горит объект энергетики
08:28В Калужской области упали два дрона – что известно
08:24Идеальное солнце прогревает море: прогноз на неделю в Крыму
08:02Безвредный загар: три главных совета
00:00Чего ждать от погоды в Крыму в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 5 июня
21:10Главные события и заявления дня: 4 июня
20:51Зачем диверсанты продолжают заведомо провальные атаки на Россию
20:32Поможет объединиться: в Крыму оценили передачу церкви "Святой Троицы"
19:56В Севастополе пьяный водитель сбил пенсионерку на тротуаре
19:20В Крыму взломана трансляция кабельных операторов
19:14Дворец и его парк: новый маршрут в Ливадии
18:49Минобороны: попытка ДРГ форсировать реку в Новой Таволжанке пресечена
18:21"Вкус засухи": эксперт назвал год дефицита воды в Крыму
17:53Под Киевом люди с автоматами не впустили верующих в храм на Троицу
17:28Гарантирую безопасность: Гладков готов встретиться с боевиками ДРГ
17:00В Белгородскую область зашла украинская ДРГ - идет бой
16:38Как встретит Крым детей из Белгородской области
16:14Армия России за сутки уничтожила почти 600 боевиков ВСУ
15:55"Рыбаки" по указу ВСУ спрятали 9 ящиков осколочных гранат под Херсоном
Лента новостейМолния