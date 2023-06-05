https://crimea.ria.ru/20230605/bezvrednyy-zagar-tri-glavnykh-soveta-1128404154.html

Безвредный загар: три главных совета

Безвредный загар: три главных совета - РИА Новости Крым, 05.06.2023

Безвредный загар: три главных совета

В самом начале жаркого сезона и времени отпусков портал "Стопкоронавирус.рф" рассказывает, как защитить свою кожу и загорать без вреда для здоровья. РИА Новости Крым, 05.06.2023

2023-06-05T08:02

2023-06-05T08:02

2023-06-05T08:02

лето в крыму

общество

совет эксперта

здоровье

крым курортный

отдых

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн — РИА Новости Крым. В самом начале жаркого сезона и времени отпусков портал "Стопкоронавирус.рф" рассказывает, как защитить свою кожу и загорать без вреда для здоровья.Подготовка кожи к загаруУльтрафиолетовые лучи сильно сушат кожу и способствуют ее преждевременному старению, а также опасны развитием меланомы. Поэтому перед загаром и после него тело стоит увлажнять специальными кремами или лосьонами, советуют специалисты.‌Выбор солнцезащитных средствПрежде чем выбрать крем или лосьон, надо определить тип кожи. Например, люди с очень светлым оттенком склонны к солнечным ожогам, поэтому им нужно средство с максимальным уровнем защиты SPF 50+.Особое внимание нужно уделять родинкам: их желательно мазать средством с высоким уровнем SPF. Наносить крем нужно каждые два часа или даже чаще, если на кожу попала вода. А если во время отдыха вы планируете не только загорать, но и окунуться, то стоит выбрать водостойкое средство.Однако специалисты напоминают, что даже самый высокий уровень SPF не защищает кожу на 100%, поэтому необходимо следить за временем пребывания на солнце.Как еще защититься от солнцаПомимо защитных кремов, в жаркие дни пригодятся шляпы с широкими полями и прикрывающая тело одежда. Они помогут избежать ожогов.Начинать загорать лучше постепенно, в идеале — под солнцезащитным зонтом или тентом. В первые жаркие дни находиться под прямыми лучами ультрафиолета рекомендуется не более 15 минут. Далее постепенно можно увеличивать это время. Также желательно гулять в период низкой активности солнца— до 10 утра и после 16 часов.Специалисты подчеркивают, что УФ-лучи могут проникать и через тучи, поэтому даже в пасмурные дни не стоит забывать о мерах защиты.Читайте также на РИА Новости Крым:Меланома кожи: как не пропустить опасные родинкиНе солнцем единым: эксперт об опасности ультрафиолета для кожи и защитеКак "продлить" загар – неожиданный совет косметолога

https://crimea.ria.ru/20220815/kakimi-narodnymi-sredstvami-nelzya-lechit-ozhogi--roskachestvo-1124169974.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лето в крыму, общество, совет эксперта, здоровье, крым курортный, отдых