https://crimea.ria.ru/20220819/kak-prodlit-zagar--neozhidannyy-sovet-kosmetologa-1124226938.html

Как "продлить" загар – неожиданный совет косметолога

Как "продлить" загар – неожиданный совет косметолога - РИА Новости Крым, 19.08.2022

Как "продлить" загар – неожиданный совет косметолога

Сохранить красивый летний загар дольше помогут фрукты и овощи, богатые бета-каратином. Об этом рассказала косметолог-эстетист Екатерина Островская, пишет... РИА Новости Крым, 19.08.2022

2022-08-19T20:56

2022-08-19T20:56

2022-08-19T20:56

общество

совет эксперта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Сохранить красивый летний загар дольше помогут фрукты и овощи, богатые бета-каратином. Об этом рассказала косметолог-эстетист Екатерина Островская, пишет "Газета.ру".По словам Островской, для того, чтобы кожа дольше сохраняла красивый оттенок, подаренный солнцем, нужно включить в рацион морковь, свеклу, абрикосы и шпинат. Кроме того, полезно есть продукты с высоким содержанием меланина – это вишня, редис, помидоры.Перед походом на пляж специалист советует скрабировать кожу, можно с помощью антицеллюлитного средства, которое не только уберет ороговевшие частички, но и окажет подтягивающий эффект. Кроме того, Островская подчеркивает необходимость использовать солнцезащитные кремы.Ранее доктор медицинских наук, профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии Медицинской академии им. Георгиевского КФУ Дмитрий Прохоров назвал страшные последствия загара. Злоупотребление солнечными ваннами приводит к раннему старению кожи, пигментации, а также появлению злокачественных новообразований.

https://crimea.ria.ru/20220624/vrach-nazval-strashnye-posledstviya-zagara-1123629146.html

https://crimea.ria.ru/20220608/kak-pravilno-prinimat-solnechnye-vanny--onkolog-1123478391.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, совет эксперта