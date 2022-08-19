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Как "продлить" загар – неожиданный совет косметолога - РИА Новости Крым, 19.08.2022
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Как "продлить" загар – неожиданный совет косметолога
Как "продлить" загар – неожиданный совет косметолога - РИА Новости Крым, 19.08.2022
Как "продлить" загар – неожиданный совет косметолога
Сохранить красивый летний загар дольше помогут фрукты и овощи, богатые бета-каратином. Об этом рассказала косметолог-эстетист Екатерина Островская, пишет... РИА Новости Крым, 19.08.2022
2022-08-19T20:56
2022-08-19T20:56
общество
совет эксперта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Сохранить красивый летний загар дольше помогут фрукты и овощи, богатые бета-каратином. Об этом рассказала косметолог-эстетист Екатерина Островская, пишет "Газета.ру".По словам Островской, для того, чтобы кожа дольше сохраняла красивый оттенок, подаренный солнцем, нужно включить в рацион морковь, свеклу, абрикосы и шпинат. Кроме того, полезно есть продукты с высоким содержанием меланина – это вишня, редис, помидоры.Перед походом на пляж специалист советует скрабировать кожу, можно с помощью антицеллюлитного средства, которое не только уберет ороговевшие частички, но и окажет подтягивающий эффект. Кроме того, Островская подчеркивает необходимость использовать солнцезащитные кремы.Ранее доктор медицинских наук, профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии Медицинской академии им. Георгиевского КФУ Дмитрий Прохоров назвал страшные последствия загара. Злоупотребление солнечными ваннами приводит к раннему старению кожи, пигментации, а также появлению злокачественных новообразований.
https://crimea.ria.ru/20220624/vrach-nazval-strashnye-posledstviya-zagara-1123629146.html
https://crimea.ria.ru/20220608/kak-pravilno-prinimat-solnechnye-vanny--onkolog-1123478391.html
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РИА Новости Крым
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общество, совет эксперта
Как "продлить" загар – неожиданный совет косметолога

Сохранить загар дольше помогут фрукты и овощи – косметолог Островская

20:56 19.08.2022
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкПарень с девушкой отдыхают на набережной в Судаке
Парень с девушкой отдыхают на набережной в Судаке - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Сохранить красивый летний загар дольше помогут фрукты и овощи, богатые бета-каратином. Об этом рассказала косметолог-эстетист Екатерина Островская, пишет "Газета.ру".
По словам Островской, для того, чтобы кожа дольше сохраняла красивый оттенок, подаренный солнцем, нужно включить в рацион морковь, свеклу, абрикосы и шпинат. Кроме того, полезно есть продукты с высоким содержанием меланина – это вишня, редис, помидоры.
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24 июня, 07:29Радио "Спутник в Крыму"
Врач назвал страшные последствия загара
Перед походом на пляж специалист советует скрабировать кожу, можно с помощью антицеллюлитного средства, которое не только уберет ороговевшие частички, но и окажет подтягивающий эффект. Кроме того, Островская подчеркивает необходимость использовать солнцезащитные кремы.
Ранее доктор медицинских наук, профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии Медицинской академии им. Георгиевского КФУ Дмитрий Прохоров назвал страшные последствия загара. Злоупотребление солнечными ваннами приводит к раннему старению кожи, пигментации, а также появлению злокачественных новообразований.
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