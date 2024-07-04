https://crimea.ria.ru/20240704/ekspert-otsenil-perspektivy-novogo-kontrnastupa-vsu-1138600932.html

Эксперт оценил перспективы нового "контрнаступа" ВСУ

Эксперт оценил перспективы нового "контрнаступа" ВСУ - РИА Новости Крым, 04.07.2024

Эксперт оценил перспективы нового "контрнаступа" ВСУ

Киевский режим под мощным давлением США вынужден готовить новое наступление, однако оно будет обречено на провал из-за острой нехватки живой силы и техники в... РИА Новости Крым, 04.07.2024

2024-07-04T15:55

2024-07-04T15:55

2024-07-04T15:55

всу (вооруженные силы украины)

новости сво

контрнаступление всу

алексей анпилогов

мнения

украина

поставки западного оружия украине

владимир зеленский

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Киевский режим под мощным давлением США вынужден готовить новое наступление, однако оно будет обречено на провал из-за острой нехватки живой силы и техники в ВСУ. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов.Владимир Зеленский в интервью Blomberg заявил, что после поступления военной помощи от союзников украинские войска будут готовы начать новое контрнаступление.По словам эксперта, это наглядно продемонстрировала беседа экс-госсекретаря США Хилари Клинтон с российскими пранкерами Вованом и Лексусом, которые выдали себя за экс-президента Украины Петра Порошенко. В частности, она заявила, что украинские войска должны перейти в наступление ради того, чтобы Джо Байден переизбрался на пост президента США.Но это всего лишь замысел определенной группы внутри демократической партии США, тогда как обстановка на местах для украинской армии "предельно безрадостная", отметил аналитик. ВСУ теряют технику и мотивированных бойцов не только в оборонительных, но и в авантюрно-наступательных боях, которые главком ВСУ Александр Сырский вынужден вести под политическим давлением, указал Анпилогов."За последний период времени Сырский положил целую бригаду в попытках отбить микрорайон Канал в Часов Яре. Ровно такую же ситуацию он сейчас имеет в районе Волчанска, где совершенно безнадежная оборона северного берега реки Волчья тоже ведется с огромным перерасходом техники и живой силы. Там просто гибнут те резервы, которые собирались по всей линии фронта и были переброшены на Волчанск", - пояснил эксперт.По словам Анпилогова, наступать киевскому режиму "некем и нечем", учитывая то, что плановые показатели по мобилизации так и не были выполнены, а практически все воюющие на фронте части ВСУ имеют очень серьезный некомплект.Читайте также на РИА Новости Крым:Что пытается выяснить Киев провокациями на границе с БелоруссиейРазрешение на увеличение дальности ударов ВСУ – в чем опасность для КрымаКиев ждет "дворцовый" переворот - политолог

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всу (вооруженные силы украины), новости сво, контрнаступление всу, алексей анпилогов, мнения, украина, поставки западного оружия украине, владимир зеленский