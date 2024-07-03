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Хиллари Клинтон призвала Украину воевать дальше ради победы Байдена
Хиллари Клинтон призвала Украину воевать дальше ради победы Байдена - РИА Новости Крым, 03.07.2024
Хиллари Клинтон призвала Украину воевать дальше ради победы Байдена
Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что украинские войска должны перейти в наступление ради того, чтобы Джо Байден переизбрался на пост президента... РИА Новости Крым, 03.07.2024
2024-07-03T11:12
2024-07-03T11:12
2024-07-03T11:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что украинские войска должны перейти в наступление ради того, чтобы Джо Байден переизбрался на пост президента США. Об этом она рассказала в разговоре с российскими пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым), которые представились бывшим президентом Украины Петром Порошенко. Она отметила, что "демонстрация стойкости" Киевом станет сильным посланием для всего мира. "Вы должны понимать, что вам нужно продвигаться вперед как можно лучше, а мы сделаем все возможное, чтобы продолжать поддерживать вас и президента Байдена", - подчеркнула экс-госсекретарь. Клинтон добавила, что она и ее сторонники "очень усердно работают", чтобы убедить Германию и власти США разрешить Украине вступить в НАТО.Читайте также на РИА Новости Крым:Орбан предложил Зеленскому прекратить огонь ради переговоровВ чем главный страх Зеленского на фоне событий в США и ФранцииСША выбрали позицию страуса: эксперт о переговорах с РФ через посредников
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Хиллари Клинтон призвала Украину воевать дальше ради победы Байдена
Хиллари Клинтон призвала Киев идти в контрнаступление ради победы Байдена в США
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что украинские войска должны перейти в наступление ради того, чтобы Джо Байден переизбрался на пост президента США. Об этом она рассказала в разговоре с российскими пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым), которые представились бывшим президентом Украины Петром Порошенко.
"Вы должны продвигаться вперед как можно лучше, чтобы попытаться не только удержать линию, но и перейти в наступление. И тогда многие в нашей стране сделают все возможное, чтобы переизбрать президента Байдена", - сказала Клинтон.
Она отметила, что "демонстрация стойкости" Киевом станет сильным посланием для всего мира.
"Вы должны понимать, что вам нужно продвигаться вперед как можно лучше, а мы сделаем все возможное, чтобы продолжать поддерживать вас и президента Байдена", - подчеркнула экс-госсекретарь.
Клинтон добавила, что она и ее сторонники "очень усердно работают", чтобы убедить Германию и власти США разрешить Украине вступить в НАТО.
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