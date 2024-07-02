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США выбрали позицию страуса: эксперт о переговорах с РФ через посредников

США выбрали позицию страуса: эксперт о переговорах с РФ через посредников - РИА Новости Крым, 02.07.2024

США выбрали позицию страуса: эксперт о переговорах с РФ через посредников

Многие на Западе понимают необходимость скорейшего проведения переговоров с РФ по Украине, но их подготовкой никто не занимается из-за предвыборной гонки в США. РИА Новости Крым, 02.07.2024

2024-07-02T10:16

2024-07-02T10:16

2024-07-02T10:18

владимир зеленский

радио "спутник в крыму"

андрей никифоров

мнения

переговоры

россия

украина

политика

сша

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Многие на Западе понимают необходимость скорейшего проведения переговоров с РФ по Украине, но их подготовкой никто не занимается из-за предвыборной гонки в США. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Андрей Никифоров, комментируя заявление главы киевского режима Владимира Зеленского о возможности провести переговоры через посредников.По словам Никифорова, делая заявления о возможности провести переговоры с Россией через посредников, Зеленский пытается "вырулить из угла, в который сам себя загнал", отрицая их возможность ранее. К этому его сегодня подталкивают некоторые силы на Западе, осознающие, что ситуация на Украине очень быстро может обернуться крахом для антироссийской коалиции.Он подчеркнул, что президент России Владимир Путин не так давно озвучил условия для возможных переговоров, которые в течение нескольких недель могут существенно измениться не в пользу Запада, учитывая реалии на земле. Смена риторики Зеленского, возможно, свидетельствует о том, что "в один из моментов своего просветления" он осознал сказанное и решил обозначить некую готовность прекратить конфликт с РФ.Но, во-первых, это ненадолго. А во-вторых, готовности к переговорам не проявляет Запад, отметил Никифоров. А значит, все это не имеет смысла, поскольку "в самом Киеве ничего не зависит от того, что говорит или думает Зеленский, не говоря уже о том, что в мире от этого не зависит практически ничего".Следовательно, даже если поиск подходов к переговорам и начнется в ближайшее время, "это может затянуться на достаточно длительный срок, и в этом случае теряется смысл переговоров в том числе для Запада", считает эксперт. "А для нас в общем-то пока еще и не начался этот смысл", – заметил он.Американская элита ослабила бульдожью хватку в конфликте с Россией на Украине, поскольку слишком занята выборами президента, отмечает эксперт. Вопрос переговоров с РФ, которые многие считают выходом и продвигают, как и ряд других, касающихся Украины, остается не в радиусе внимания и обсуждения США. Получается, что американцы в данный период "решили избрать позицию страуса", дал оценку происходящему эксперт.Но именно с этими людьми, а не с Киевом, придется договариваться России, подчеркивает Никифоров. Так что если оценивать заявления Зеленского о возможной модели переговоров через посредников с точки зрения не сути, а формата, то "это вариант, который очень реалистичен", сказал политолог. "Потому что по поводу Украины и дальнейшей ее судьбы нам договариваться не с представителями киевского режима – не их это компетенции и уровня вопрос. А с теми, кто его спонсирует, поддерживает и являются родоначальниками. То есть здесь все выглядит вполне рационально", – заключил эксперт.В последние дни Владимир Зеленский неоднократно говорил о том, что конфликт с РФ может быть завершен путем переговоров, чего не было ранее. В частности, 27 июня Зеленский заявил, что Украина не желает затягивать конфликт из-за больших потерь ВСУ, а потому власти "должны положить план урегулирования на стол в течение нескольких месяцев".В тот же день зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что мирное предложение России по украинскому конфликту носит срочный характер и все последующие переговоры будут происходить на худших для Киева условиях. 30 июня Зеленский сказал, что Украина не отрицает возможность провести переговоры с Россией через посредников. При этом отметил, что применяться может модель, которая использовалась для достижения договоренностей о зерновом коридоре и уточнил, что посредники должны будут предложить возможные способы решения кризиса, а Киев их рассмотрит и, если все устроит, утвердит. Ранее кандидат в президенты США Дональд Трамп пообещал урегулировать конфликт на Украине Многие российские эксперты при этом считают, что это не так. Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский назначил нового командующего объединенными силами ВСУ Зеленский отработан: кто следующий "наместник" США на Украине – мнение США планируют разместить истребители F-16 на Украине – Белый дом

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владимир зеленский, андрей никифоров, мнения, переговоры, россия, украина, политика, сша