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Зеленский отработан: кто следующий "наместник" США на Украине – мнение - РИА Новости Крым, 22.06.2024
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Зеленский отработан: кто следующий "наместник" США на Украине – мнение
Зеленский отработан: кто следующий "наместник" США на Украине – мнение - РИА Новости Крым, 22.06.2024
Зеленский отработан: кто следующий "наместник" США на Украине – мнение
Запад уже ищет замену Зеленскому и найдет ее в самые короткие сроки, поскольку потерявший легитимность лидер киевского режима перестал быть удобным для... РИА Новости Крым, 22.06.2024
2024-06-22T07:49
2024-06-22T07:49
мнения
алексей мухин
украина
владимир зеленский
андрей ермак
валерий залужный
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Запад уже ищет замену Зеленскому и найдет ее в самые короткие сроки, поскольку потерявший легитимность лидер киевского режима перестал быть удобным для кукловодов из Вашингтона. Такое мнение РИА Новости Крым выразил директор Центра политической информации Алексей Мухин.На Владимира Зеленского Запад повесит все непопулярные решения, после чего ему найдут замену, это случится в первой половине следующего года, заявил в четверг глава Российской Федерации Владимир Путин.По мнению эксперта, Запад попытается инсталлировать в конфигурацию украинской власти руководителя офиса Зеленского Андрея Ермака – его "презентация" по сути уже прошла на так называемой швейцарской "мирной" конференции."Думаю, что у них получится, с учетом того, что эта власть, по сути, нелегитимна в конституционном плане в результате государственного перевода 2014 года", – констатирует политолог.Однако Ермак не единственный вариант. Среди возможных кандидатов, рассматриваемых Западом на роль президента Украины, может быть бывший главком ВСУ Валерий Залужный, считает политолог.При этом, по словам политолога, украинский народ никак не влияет на ситуацию, поскольку Украина не представляет из себя демократическое государство."Нормальная жизнь этой страны разрушена. Она ведет болезненное существование на подачках извне. Украина – это "больной человек", который, к сожалению для нее, самостоятельно из этой ситуации уже не выйдет", – убежден собеседник.Владимир Зеленский утратил всякую самостоятельность и находится на "коротком поводке" в руках кураторов из Вашингтона, которые "спишут" его как только наступит подходящий момент, заявило ранее пресс-бюро Службы внешней разведки России. По данным СВР, Вашингтон готовится к замене Зеленского одним из украинских политиков, который будет приемлем для ведения переговоров с Москвой. При этом наиболее подходящим кандидатом на место президента в Вашингтоне считают бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.Читайте также на РИА Новости Крым:Цугцванг для Зеленского: к чему готовиться лидеру киевского режимаЗеленский проигрывает борьбу за умы жителей Украины – СВРСША готовятся "слить" Украину: эксперт об утечке документов Пентагона
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РИА Новости Крым
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мнения, алексей мухин, украина, владимир зеленский, андрей ермак, валерий залужный, политика
Зеленский отработан: кто следующий "наместник" США на Украине – мнение

Замену Зеленскому уже ищут на Западе – политолог

07:49 22.06.2024
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Запад уже ищет замену Зеленскому и найдет ее в самые короткие сроки, поскольку потерявший легитимность лидер киевского режима перестал быть удобным для кукловодов из Вашингтона. Такое мнение РИА Новости Крым выразил директор Центра политической информации Алексей Мухин.
На Владимира Зеленского Запад повесит все непопулярные решения, после чего ему найдут замену, это случится в первой половине следующего года, заявил в четверг глава Российской Федерации Владимир Путин.

"Зеленский перестал быть удобным и стал токсичным. Это плохие новости для него. Я, кстати, не уверен, что это произойдет к середине 2025-го. Возможно, и раньше. Ресурс Владимира Зеленского, по сути, выработан", – считает политолог.

По мнению эксперта, Запад попытается инсталлировать в конфигурацию украинской власти руководителя офиса Зеленского Андрея Ермака – его "презентация" по сути уже прошла на так называемой швейцарской "мирной" конференции.
"Думаю, что у них получится, с учетом того, что эта власть, по сути, нелегитимна в конституционном плане в результате государственного перевода 2014 года", – констатирует политолог.
Однако Ермак не единственный вариант. Среди возможных кандидатов, рассматриваемых Западом на роль президента Украины, может быть бывший главком ВСУ Валерий Залужный, считает политолог.

"Судя по всему, на него делается определенная ставка. И это очень хорошо видно, когда он никак не может уехать послом в Лондон, куда Зеленский его "выдавливает" из страны. Такой "Залужный Шредингера": непонятно, где он находится, что он делает, но он есть", – продолжает эксперт.

При этом, по словам политолога, украинский народ никак не влияет на ситуацию, поскольку Украина не представляет из себя демократическое государство.
"Нормальная жизнь этой страны разрушена. Она ведет болезненное существование на подачках извне. Украина – это "больной человек", который, к сожалению для нее, самостоятельно из этой ситуации уже не выйдет", – убежден собеседник.
Владимир Зеленский утратил всякую самостоятельность и находится на "коротком поводке" в руках кураторов из Вашингтона, которые "спишут" его как только наступит подходящий момент, заявило ранее пресс-бюро Службы внешней разведки России. По данным СВР, Вашингтон готовится к замене Зеленского одним из украинских политиков, который будет приемлем для ведения переговоров с Москвой. При этом наиболее подходящим кандидатом на место президента в Вашингтоне считают бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
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МненияАлексей МухинУкраинаВладимир ЗеленскийАндрей ЕрмакВалерий ЗалужныйПолитика
 
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