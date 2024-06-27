https://crimea.ria.ru/20240627/budet-khuzhe-medvedev-posovetoval-kievu-ne-tyanut-s-peregovorami-1138413611.html

Будет хуже: Медведев посоветовал Киеву не тянуть с переговорами

Будет хуже: Медведев посоветовал Киеву не тянуть с переговорами - РИА Новости Крым, 27.06.2024

Будет хуже: Медведев посоветовал Киеву не тянуть с переговорами

Мирное предложение России по украинскому конфликту носит срочный характер, последующие переговоры будут происходить на худших для Киева условиях, заявил в... РИА Новости Крым, 27.06.2024

2024-06-27T18:52

2024-06-27T18:52

2024-06-27T18:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. Мирное предложение России по украинскому конфликту носит срочный характер, последующие переговоры будут происходить на худших для Киева условиях, заявил в четверг зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе пленарного заседания Петербургского международного юридического форума.Он напомнил, что РФ готова к переговорам, которые должны быть основаны на двух основных позициях: Киев должен признать факт изменения положения дел на земле и в Конституции РФ, куда вошли новые регионы, а также провозгласить нейтралитет и невступление в недружественный РФ военный блок НАТО.Также Меведев подчеркнул, что проведение специальной военной операции соответствует международным правовым нормам как случай самообороны.Без участия России выйти на мирные решения по Украине невозможно, при этом Москва по прежнему готова к переговорам после отведения украинских войск с территории новых регионов России и отказа Киева от планов по вступлению в НАТО, заявлял ранее президент Владимир Путин, комментируя так называемый "мирный" саммит в Швейцарии. При этом Российская Федерация готова продолжить диалог с украинской стороной на базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле и в Минске. Позже президент подчеркивал, что предложения России по урегулированию конфликта на Украине будут меняться в зависимости от ситуации на земле.Читайте также на РИА Новости Крым:Переговоры на базе Минска и Стамбула – зачем это нужно РоссииПутин назвал ожидаемой реакцию Запада на его мирные инициативыГлава Минобороны РФ обсудил с шефом Пентагона конфликт на Украине

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий медведев, новости, россия, украина, переговоры, политика, совет безопасности россии