Рейтинг@Mail.ru
Будет хуже: Медведев посоветовал Киеву не тянуть с переговорами - РИА Новости Крым, 27.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240627/budet-khuzhe-medvedev-posovetoval-kievu-ne-tyanut-s-peregovorami-1138413611.html
Будет хуже: Медведев посоветовал Киеву не тянуть с переговорами
Будет хуже: Медведев посоветовал Киеву не тянуть с переговорами - РИА Новости Крым, 27.06.2024
Будет хуже: Медведев посоветовал Киеву не тянуть с переговорами
Мирное предложение России по украинскому конфликту носит срочный характер, последующие переговоры будут происходить на худших для Киева условиях, заявил в... РИА Новости Крым, 27.06.2024
2024-06-27T18:52
2024-06-27T18:52
дмитрий медведев
новости
россия
украина
переговоры
политика
совет безопасности россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/11/1124928070_0:0:2788:1569_1920x0_80_0_0_58bfb0544182f081818e4ae54f8b6eac.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. Мирное предложение России по украинскому конфликту носит срочный характер, последующие переговоры будут происходить на худших для Киева условиях, заявил в четверг зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе пленарного заседания Петербургского международного юридического форума.Он напомнил, что РФ готова к переговорам, которые должны быть основаны на двух основных позициях: Киев должен признать факт изменения положения дел на земле и в Конституции РФ, куда вошли новые регионы, а также провозгласить нейтралитет и невступление в недружественный РФ военный блок НАТО.Также Меведев подчеркнул, что проведение специальной военной операции соответствует международным правовым нормам как случай самообороны.Без участия России выйти на мирные решения по Украине невозможно, при этом Москва по прежнему готова к переговорам после отведения украинских войск с территории новых регионов России и отказа Киева от планов по вступлению в НАТО, заявлял ранее президент Владимир Путин, комментируя так называемый "мирный" саммит в Швейцарии. При этом Российская Федерация готова продолжить диалог с украинской стороной на базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле и в Минске. Позже президент подчеркивал, что предложения России по урегулированию конфликта на Украине будут меняться в зависимости от ситуации на земле.Читайте также на РИА Новости Крым:Переговоры на базе Минска и Стамбула – зачем это нужно РоссииПутин назвал ожидаемой реакцию Запада на его мирные инициативыГлава Минобороны РФ обсудил с шефом Пентагона конфликт на Украине
россия
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/11/1124928070_57:0:2788:2048_1920x0_80_0_0_72c618410c81873e84b345cbec0efb62.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дмитрий медведев, новости, россия, украина, переговоры, политика, совет безопасности россии
Будет хуже: Медведев посоветовал Киеву не тянуть с переговорами

Предложение о переговорах по Украине носит срочный характер – Медведев

18:52 27.06.2024
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости . Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. Мирное предложение России по украинскому конфликту носит срочный характер, последующие переговоры будут происходить на худших для Киева условиях, заявил в четверг зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе пленарного заседания Петербургского международного юридического форума.
"Это предложение, естественно, носит срочный характер… Но если они (переговоры – ред.) не состоятся, то последующие переговоры – а они рано или поздно случатся – будут уже проходить на худших условиях для Украины, на условия того, то произойдет в ходе специальной военной операции", – сказал Медведев.
Он напомнил, что РФ готова к переговорам, которые должны быть основаны на двух основных позициях: Киев должен признать факт изменения положения дел на земле и в Конституции РФ, куда вошли новые регионы, а также провозгласить нейтралитет и невступление в недружественный РФ военный блок НАТО.
Также Меведев подчеркнул, что проведение специальной военной операции соответствует международным правовым нормам как случай самообороны.

"Использование военной силы может быть правомерным только в крайних случаях из санкции Совета Безопасности ООН или в случае самообороны. Замечу, что мы, как известно, трактуем проведение специальной военной операции как частный случай такой превентивной самообороны", – сказал он.

Без участия России выйти на мирные решения по Украине невозможно, при этом Москва по прежнему готова к переговорам после отведения украинских войск с территории новых регионов России и отказа Киева от планов по вступлению в НАТО, заявлял ранее президент Владимир Путин, комментируя так называемый "мирный" саммит в Швейцарии. При этом Российская Федерация готова продолжить диалог с украинской стороной на базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле и в Минске. Позже президент подчеркивал, что предложения России по урегулированию конфликта на Украине будут меняться в зависимости от ситуации на земле.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Переговоры на базе Минска и Стамбула – зачем это нужно России
Путин назвал ожидаемой реакцию Запада на его мирные инициативы
Глава Минобороны РФ обсудил с шефом Пентагона конфликт на Украине
 
Дмитрий МедведевНовостиРоссияУкраинаПереговорыПолитикаСовет безопасности России
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:23Частные и госучреждения Севастополя обяжут пускать людей во время тревоги
19:10Глава Совета муфтиев России помолился в Соборной мечети в Симферополе
18:52Будет хуже: Медведев посоветовал Киеву не тянуть с переговорами
18:41Двое детей ранены в Горловке в результате обстрела ВСУ
18:28В севастопольском парке "Патриот" будут учить оказанию первой помощи
18:10В Севастополе будут закрывать на ночь вход в Балаклавскую бухту
18:05В общественном транспорте Севастополя появятся "тревожные" аптечки
17:50Пляжи в Севастополе закрывать не будут – Развожаев
17:48В Севастополе появится около 600 новых укрытий блиндажного типа
17:35В Севастополе доработают систему оповещения после атаки ВСУ
17:16Еще одна жертва крушения поезда в Коми – найдена погибшая девочка
17:02Крымский мост после открытия движения: сколько ждать проезда
16:55Кризис миновал: раненные на пляже в Севастополе дети идут на поправку
16:45Мирный житель ранен при атаке БПЛА Грайворона в Белгородской области
16:28В России выделили 24 миллиарда на лечение детей с редкими болезнями
16:05Мы прибыли в Россию изучать возможности – глава Республики Конго
15:57Крымский мост открыли для проезда автомобилей
15:52Пожар в общежитии техникума на Кубани: погибли три человека
15:34В Севастополе отбой воздушной тревоги
15:32Крымские спортсмены на играх БРИКС завоевали семь медалей
Лента новостейМолния