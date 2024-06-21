Переговоры на базе Минска и Стамбула – зачем это нужно России
Россия демонстрирует преемственность своих требований для входа в переговоры – эксперт
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПереговоры России и Украины в Гомельской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. Россия демонстрирует преемственность своих требований для входа в переговорный процесс, при этом переговорные позиции будут меняться исходя из ситуации на линии боевого соприкосновения, где положение ВСУ стремительно ухудшается. Такое мнение РИА Новости Крым выразил директор Центра политической информации Алексей Мухин, комментируя заявление российского президента Владимира Путина о готовности РФ продолжить диалог с украинской стороной на базе Стамбула и Минска.
"Россия демонстрирует преемственность своих требований для входа в переговорный процесс. Минск и Стамбул – это хорошие уроки для России. Президент это неоднократно подчеркивал. Это не значит, что мы возвращаемся куда-то. Нет, мы уже не вернемся. Ситуация на поле боя и в геополитике изменилась достаточно", – комментирует тему эксперт.
При этом ситуация меняется не в пользу ВСУ. Это усиливает позиции РФ, которая методично продолжает решать свои задачи и достигнет поставленных целей в независимости от действий противника. В это же время Запад и подконтрольный ему киевский режима сильно рискует потерять даже текущие возможности, оттягивая момент переговоров.
"Размышляя о том, вступать или не вступать в переговорный процесс, они просто теряют время. И рискуют остаться перед крайне неприятным для себя выбором", – констатирует эксперт.
Предложения России по урегулированию конфликта на Украине будут меняться в зависимости от ситуации на земле, заявлял ранее президент России Владимир Путин. Ранее он подчеркивал, что Москва по прежнему готова к переговорам после отведения украинских войск с территории новых регионов России и отказа Киева от планов по вступлению в НАТО.
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