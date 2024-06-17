Рейтинг@Mail.ru
РФ нужны четкие гарантии внеблокового статуса Украины – Небензя - РИА Новости Крым, 17.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240617/rf-nuzhny-chetkie-garantii-vneblokovogo-statusa-ukrainy--nebenzya-1138161869.html
РФ нужны четкие гарантии внеблокового статуса Украины – Небензя
РФ нужны четкие гарантии внеблокового статуса Украины – Небензя - РИА Новости Крым, 17.06.2024
РФ нужны четкие гарантии внеблокового статуса Украины – Небензя
России необходимы четкие гарантии внеблокового, нейтрального статуса Украины и признание реалий "на земле", заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при ООН... РИА Новости Крым, 17.06.2024
2024-06-17T09:15
2024-06-17T09:37
василий небензя
политика
россия
украина
новости
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/1f/1133930171_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_d7bbec426ab3a24b384c5176f11917a5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. России необходимы четкие гарантии внеблокового, нейтрального статуса Украины и признание реалий "на земле", заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Президент РФ Владимир Путин отметил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.В пятницу Путин в ходе встречи с руководством МИД РФ заявлял, что срок полномочий Владимира Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.
https://crimea.ria.ru/20240617/karibskiy-krizis-20-ekspert-otsenil-vizit-korabley-rossii-na-kubu-1138123942.html
россия
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/1f/1133930171_170:0:2899:2047_1920x0_80_0_0_8f68ab6fdcd400ad656633ed3d05642a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
василий небензя, политика, россия, украина, новости, оон
РФ нужны четкие гарантии внеблокового статуса Украины – Небензя

РФ нужны четкие гарантии внеблокового статуса Украины, признание реалий на земле – Небензя

09:15 17.06.2024 (обновлено: 09:37 17.06.2024)
 
© МИД РФ / Перейти в фотобанкПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
© МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. России необходимы четкие гарантии внеблокового, нейтрального статуса Украины и признание реалий "на земле", заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Подтверждаю, что, когда и если наши бывшие партнеры "дозреют" к переговорам, наша позиция будет неизменна – нам необходимы четкие гарантии внеблокового, нейтрального статуса Украины и признание реалий "на земле", - сказал Небензя.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Президент РФ Владимир Путин отметил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.
В пятницу Путин в ходе встречи с руководством МИД РФ заявлял, что срок полномочий Владимира Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.
Российская атомная подводная лодка Казань прибывает в порт Гаваны, Куба, в среду, 12 июня 2024 года - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
08:53Радио "Спутник в Крыму"
Карибский кризис 2.0: эксперт оценил визит кораблей России на Кубу
 
Василий НебензяПолитикаРоссияУкраинаНовостиООН
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:15Где в понедельник не будет воды в Крыму
10:06Крымский мост: в очереди более 500 машин
09:50НАТО обсуждает приведение ядерных боеголовок альянса в боевую готовность
09:15РФ нужны четкие гарантии внеблокового статуса Украины – Небензя
08:53Карибский кризис 2.0: эксперт оценил визит кораблей России на Кубу
08:23Очередь на Крымском мосту выросла в три раза за час
08:12ПВО ночью сбила 6 дронов над тремя областями России
08:04Что будет с урожаем арбузов в Крыму – прогноз специалиста
07:47В Ялтинском заповеднике закрывают туристические маршруты
07:16Над Липецком средства РЭБ подавили четыре беспилотника
07:02В морском порту Новороссийска в понедельник будет слышна стрельба
00:01Циклон начал смещаться: какой будет погода в Крыму в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 17 июня
23:29Пожар в многоэтажном доме в Ялте: что известно
22:56Над Краснодарским краем сбит беспилотник
22:01Главное за день: 16 июня
21:56Сборная России возглавляет общий зачет Игр БРИКС
21:47Люди застряли на высоте 15 метров: ЧП в парке аттракционов в Нальчике
21:35Сначала услышать сердцебиение: новые рекомендации по проведению абортов
21:13Что посмотреть в Феодосии – инфографика
Лента новостейМолния