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РФ нужны четкие гарантии внеблокового статуса Украины – Небензя
РФ нужны четкие гарантии внеблокового статуса Украины – Небензя - РИА Новости Крым, 17.06.2024
РФ нужны четкие гарантии внеблокового статуса Украины – Небензя
России необходимы четкие гарантии внеблокового, нейтрального статуса Украины и признание реалий "на земле", заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при ООН... РИА Новости Крым, 17.06.2024
2024-06-17T09:15
2024-06-17T09:15
2024-06-17T09:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. России необходимы четкие гарантии внеблокового, нейтрального статуса Украины и признание реалий "на земле", заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Президент РФ Владимир Путин отметил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.В пятницу Путин в ходе встречи с руководством МИД РФ заявлял, что срок полномочий Владимира Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.
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василий небензя, политика, россия, украина, новости, оон
РФ нужны четкие гарантии внеблокового статуса Украины – Небензя
РФ нужны четкие гарантии внеблокового статуса Украины, признание реалий на земле – Небензя
09:15 17.06.2024 (обновлено: 09:37 17.06.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. России необходимы четкие гарантии внеблокового, нейтрального статуса Украины и признание реалий "на земле", заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Подтверждаю, что, когда и если наши бывшие партнеры "дозреют" к переговорам, наша позиция будет неизменна – нам необходимы четкие гарантии внеблокового, нейтрального статуса Украины и признание реалий "на земле", - сказал Небензя.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Президент РФ Владимир Путин отметил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.
В пятницу Путин в ходе встречи с руководством МИД РФ заявлял, что срок полномочий Владимира Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.