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В чем главный страх Зеленского на фоне событий в США и Франции - РИА Новости Крым, 02.07.2024
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В чем главный страх Зеленского на фоне событий в США и Франции
В чем главный страх Зеленского на фоне событий в США и Франции - РИА Новости Крым, 02.07.2024
В чем главный страх Зеленского на фоне событий в США и Франции
Главу киевского режима Владимира Зеленского сегодня беспокоит только один вопрос, связанный с его физическим существованием, на это не влияют ни результаты... РИА Новости Крым, 02.07.2024
2024-07-02T20:37
2024-07-02T20:44
владимир зеленский
радио "спутник в крыму"
франция
сша
политика
украина
михаил горбачев
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Главу киевского режима Владимира Зеленского сегодня беспокоит только один вопрос, связанный с его физическим существованием, на это не влияют ни результаты дебатов в США, ни итоги выборов во Франции. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, кандидат политических наук Сергей Горбачев.Главе киевского режима Владимиру Зеленскому пришлось пережить "несколько плохих дней" в связи с итогами дебатов Джо Байдена и Дональда Трампа в рамках президентской гонки и результатов первого тура внеочередных выборов во Франции. Такую оценку настроений в украинской элите дал обозреватель журнала Spectator Гэвин Мортимер.По мнению Горбачева, причина "плохих дней Зеленского" заключается не в этом. Так как на самом деле ни дебаты в США, ни иные ситуации, "которые так или иначе заставляют его волноваться о перспективах, помощи и чем-то еще, радикально влиять на исход пьесы, в которую он ввязался играть, не могут".Его участь уже определена Западом, считает эксперт. И Зеленский это осознает, поэтому никогда не может расслабиться, заметил Горбачев."Думаю, одна из мыслей, которая может его преследовать, – о своем физическом существовании. И на сегодняшний день это его наиболее заботит. Он взволнован тем, как выскочить из того кресла, в которое вскочил. Естественно, этого не показывает, но сама жизнь наводит на такие оценки", – прокомментировал Горбачев.Он уверен, что Запад использует Зеленского по максимуму, но потом "партнеры" его "забудут, сотрут и отправят на свалку истории, не моргнув глазом".Эксперт отметил, что "для российской власти Зеленский относится к категории nemo" (с лат. "никто"). А его недавние заявления о возможных переговорах с РФ через посредников перестанут обсуждаться через неделю – две."Тема уйдет в небытие, и актуализированы будут другие вопросы. В обозримой перспективе никаких реальных переговоров быть просто не может. Когда его не будет, не с ним, а с кем-то другим будут вестись какие-то переговоры", – заключил Горбачев.Ранее директор Центра политической информации Алексей Мухин высказал мнение, что Запад уже ищет замену Зеленскому и она будет "в самые короткие сроки". А политолог руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров предположил, что сценариев "дворцовых" переворотов в Киеве существует несколько. Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине за подготовку к смене власти арестованы несколько человек США выбрали позицию страуса: эксперт о переговорах с РФ через посредников
https://crimea.ria.ru/20240702/orban-predlozhil-zelenskomu-prekratit-ogon-radi-peregovorov-1138529548.html
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владимир зеленский, франция, сша, политика, украина, михаил горбачев, мнения
В чем главный страх Зеленского на фоне событий в США и Франции

Дебаты в США и выборы во Франции - в чем главный страх Зеленского

20:37 02.07.2024 (обновлено: 20:44 02.07.2024)
 
© ROMAN PILIPEY / AFPВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© ROMAN PILIPEY / AFP
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Главу киевского режима Владимира Зеленского сегодня беспокоит только один вопрос, связанный с его физическим существованием, на это не влияют ни результаты дебатов в США, ни итоги выборов во Франции. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, кандидат политических наук Сергей Горбачев.
Главе киевского режима Владимиру Зеленскому пришлось пережить "несколько плохих дней" в связи с итогами дебатов Джо Байдена и Дональда Трампа в рамках президентской гонки и результатов первого тура внеочередных выборов во Франции. Такую оценку настроений в украинской элите дал обозреватель журнала Spectator Гэвин Мортимер.
По мнению Горбачева, причина "плохих дней Зеленского" заключается не в этом. Так как на самом деле ни дебаты в США, ни иные ситуации, "которые так или иначе заставляют его волноваться о перспективах, помощи и чем-то еще, радикально влиять на исход пьесы, в которую он ввязался играть, не могут".
Его участь уже определена Западом, считает эксперт. И Зеленский это осознает, поэтому никогда не может расслабиться, заметил Горбачев.
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"Думаю, одна из мыслей, которая может его преследовать, – о своем физическом существовании. И на сегодняшний день это его наиболее заботит. Он взволнован тем, как выскочить из того кресла, в которое вскочил. Естественно, этого не показывает, но сама жизнь наводит на такие оценки", – прокомментировал Горбачев.
Он уверен, что Запад использует Зеленского по максимуму, но потом "партнеры" его "забудут, сотрут и отправят на свалку истории, не моргнув глазом".
Эксперт отметил, что "для российской власти Зеленский относится к категории nemo" (с лат. "никто"). А его недавние заявления о возможных переговорах с РФ через посредников перестанут обсуждаться через неделю – две.
"Тема уйдет в небытие, и актуализированы будут другие вопросы. В обозримой перспективе никаких реальных переговоров быть просто не может. Когда его не будет, не с ним, а с кем-то другим будут вестись какие-то переговоры", – заключил Горбачев.
Ранее директор Центра политической информации Алексей Мухин высказал мнение, что Запад уже ищет замену Зеленскому и она будет "в самые короткие сроки". А политолог руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров предположил, что сценариев "дворцовых" переворотов в Киеве существует несколько.
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