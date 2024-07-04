https://crimea.ria.ru/20240704/zelenskiy-anonsiroval-novoe-nastuplenie-vsu-1138596269.html

Зеленский анонсировал новое наступление ВСУ

Зеленский анонсировал новое наступление ВСУ - РИА Новости Крым, 04.07.2024

Зеленский анонсировал новое наступление ВСУ

После поступления военной помощи от союзников Украины, ВСУ будут готовы начать новое контрнаступление. Об этом в интервью Blomberg заявил Владимир Зеленский. РИА Новости Крым, 04.07.2024

2024-07-04T14:30

2024-07-04T14:30

2024-07-04T14:41

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. После поступления военной помощи от союзников Украины, ВСУ будут готовы начать новое контрнаступление. Об этом в интервью Blomberg заявил Владимир Зеленский.Он уточнил, что из-за задержек в поставках оружия от европейских и американских союзников к бою не готовы порядка 14 бригад общей численностью от 28 до 35 тысяч боевиков. Президент России Владимир Путин на саммите ШОС в четверг подчеркнул, что предложенный Москвой вариант урегулирования конфликта на Украине позволил бы одномоментно прекратить бои и начать переговоры. Он включает в себя нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, а также ее демилитаризацию и денацификацию; фиксацию в международных договорах статуса Крыма и Севастополя, ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей как регионов РФ; закрепление международными договорами базовых соглашений по мирному урегулированию и отмена санкций против России.По словам военного эксперта Василия Дандыкина, главный раздражитель Украины сейчас – Крым и Севастополь. Сейчас у киевского режима стоит цель сорвать курортный сезон в регионе.В конце июня премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европе пора определиться, какие цели она преследует, поощряя конфликт на Украине. И задался опросом: "хотим ли мы, чтобы в Крыму был флаг НАТО?"В мае официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что прекращение поставок западного вооружения Киеву остановит кровопролитие на Украине за несколько недель и станет настоящей "формулой мира".Читайте также на РИА Новости Крым:Что пытается выяснить Киев провокациями на границе с БелоруссиейКогда закончится конфликт на Украине – в МИД России назвали формулу мираРазрешение на увеличение дальности ударов ВСУ – в чем опасность для Крыма

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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