Зеленский анонсировал новое наступление ВСУ
После поставок западного оружия ВСУ готовы начать новое контрнаступление – Зеленский
14:30 04.07.2024 (обновлено: 14:41 04.07.2024)
© AFP 2024 / ROMAN PILIPEYВладимир Зеленский
© AFP 2024 / ROMAN PILIPEY
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. После поступления военной помощи от союзников Украины, ВСУ будут готовы начать новое контрнаступление. Об этом в интервью Blomberg заявил Владимир Зеленский.
"Украинские силы находятся в лучшем положении с точки зрения живой силы, чем несколько месяцев назад, и новое контрнаступление — это вопрос их укомплектования", — заявил он.
Он уточнил, что из-за задержек в поставках оружия от европейских и американских союзников к бою не готовы порядка 14 бригад общей численностью от 28 до 35 тысяч боевиков.
Президент России Владимир Путин на саммите ШОС в четверг подчеркнул, что предложенный Москвой вариант урегулирования конфликта на Украине позволил бы одномоментно прекратить бои и начать переговоры. Он включает в себя нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, а также ее демилитаризацию и денацификацию; фиксацию в международных договорах статуса Крыма и Севастополя, ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей как регионов РФ; закрепление международными договорами базовых соглашений по мирному урегулированию и отмена санкций против России.
По словам военного эксперта Василия Дандыкина, главный раздражитель Украины сейчас – Крым и Севастополь. Сейчас у киевского режима стоит цель сорвать курортный сезон в регионе.
В конце июня премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европе пора определиться, какие цели она преследует, поощряя конфликт на Украине. И задался опросом: "хотим ли мы, чтобы в Крыму был флаг НАТО?"
В мае официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что прекращение поставок западного вооружения Киеву остановит кровопролитие на Украине за несколько недель и станет настоящей "формулой мира".
Читайте также на РИА Новости Крым: