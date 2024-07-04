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Зеленский анонсировал новое наступление ВСУ - РИА Новости Крым, 04.07.2024
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Зеленский анонсировал новое наступление ВСУ
Зеленский анонсировал новое наступление ВСУ - РИА Новости Крым, 04.07.2024
Зеленский анонсировал новое наступление ВСУ
После поступления военной помощи от союзников Украины, ВСУ будут готовы начать новое контрнаступление. Об этом в интервью Blomberg заявил Владимир Зеленский. РИА Новости Крым, 04.07.2024
2024-07-04T14:30
2024-07-04T14:41
украина
всу (вооруженные силы украины)
контрнаступление всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. После поступления военной помощи от союзников Украины, ВСУ будут готовы начать новое контрнаступление. Об этом в интервью Blomberg заявил Владимир Зеленский.Он уточнил, что из-за задержек в поставках оружия от европейских и американских союзников к бою не готовы порядка 14 бригад общей численностью от 28 до 35 тысяч боевиков. Президент России Владимир Путин на саммите ШОС в четверг подчеркнул, что предложенный Москвой вариант урегулирования конфликта на Украине позволил бы одномоментно прекратить бои и начать переговоры. Он включает в себя нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, а также ее демилитаризацию и денацификацию; фиксацию в международных договорах статуса Крыма и Севастополя, ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей как регионов РФ; закрепление международными договорами базовых соглашений по мирному урегулированию и отмена санкций против России.По словам военного эксперта Василия Дандыкина, главный раздражитель Украины сейчас – Крым и Севастополь. Сейчас у киевского режима стоит цель сорвать курортный сезон в регионе.В конце июня премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европе пора определиться, какие цели она преследует, поощряя конфликт на Украине. И задался опросом: "хотим ли мы, чтобы в Крыму был флаг НАТО?"В мае официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что прекращение поставок западного вооружения Киеву остановит кровопролитие на Украине за несколько недель и станет настоящей "формулой мира".Читайте также на РИА Новости Крым:Что пытается выяснить Киев провокациями на границе с БелоруссиейКогда закончится конфликт на Украине – в МИД России назвали формулу мираРазрешение на увеличение дальности ударов ВСУ – в чем опасность для Крыма
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РИА Новости Крым
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4.7
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news.crimea@rian.ru
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украина, всу (вооруженные силы украины), контрнаступление всу, новости сво, поставки западного оружия украине, новости, в мире
Зеленский анонсировал новое наступление ВСУ

После поставок западного оружия ВСУ готовы начать новое контрнаступление – Зеленский

14:30 04.07.2024 (обновлено: 14:41 04.07.2024)
 
© AFP 2024 / ROMAN PILIPEYВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© AFP 2024 / ROMAN PILIPEY
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. После поступления военной помощи от союзников Украины, ВСУ будут готовы начать новое контрнаступление. Об этом в интервью Blomberg заявил Владимир Зеленский.
"Украинские силы находятся в лучшем положении с точки зрения живой силы, чем несколько месяцев назад, и новое контрнаступление — это вопрос их укомплектования", — заявил он.
Он уточнил, что из-за задержек в поставках оружия от европейских и американских союзников к бою не готовы порядка 14 бригад общей численностью от 28 до 35 тысяч боевиков.
Президент России Владимир Путин на саммите ШОС в четверг подчеркнул, что предложенный Москвой вариант урегулирования конфликта на Украине позволил бы одномоментно прекратить бои и начать переговоры. Он включает в себя нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, а также ее демилитаризацию и денацификацию; фиксацию в международных договорах статуса Крыма и Севастополя, ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей как регионов РФ; закрепление международными договорами базовых соглашений по мирному урегулированию и отмена санкций против России.
По словам военного эксперта Василия Дандыкина, главный раздражитель Украины сейчас – Крым и Севастополь. Сейчас у киевского режима стоит цель сорвать курортный сезон в регионе.
В конце июня премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европе пора определиться, какие цели она преследует, поощряя конфликт на Украине. И задался опросом: "хотим ли мы, чтобы в Крыму был флаг НАТО?"
В мае официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что прекращение поставок западного вооружения Киеву остановит кровопролитие на Украине за несколько недель и станет настоящей "формулой мира".
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