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В Крыму появятся центры для подготовки и отдыха космонавтов - РИА Новости Крым, 04.07.2024
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В Крыму появятся центры для подготовки и отдыха космонавтов
В Крыму появятся центры для подготовки и отдыха космонавтов - РИА Новости Крым, 04.07.2024
В Крыму появятся центры для подготовки и отдыха космонавтов
В Крыму могут появиться центры для отдыха и реабилитации космонавтов, такую возможность глава Крыма Сергей Аксенов обсудил с главой Звездного городка Евгением... РИА Новости Крым, 04.07.2024
2024-07-04T17:48
2024-07-04T17:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. В Крыму могут появиться центры для отдыха и реабилитации космонавтов, такую возможность глава Крыма Сергей Аксенов обсудил с главой Звездного городка Евгением Баришевским и космонавтом Василием Циблиевым.Глава Крыма поблагодарил гостей за поддержку новых инициатив, а также за укрепление традиций и популяризацию Крыма как одного из регионов страны, который может похвастаться богатой космической историей.Ранее сообщалось, что звезда космонавта из Севастополя Антона Шкаплерова появилась на Аллее космонавтов перед Ярославским планетарием. Президент России Владимир Путин наградил его Орденом Гагарина, отметив его вклад в развитие пилотируемой космонавтики и освоение космос.Читайте также на РИА Новости Крым:Как Крым покорял космосВпервые в истории: грунт с обратной стороны Луны доставили на ЗемлюРоссия и Китай разрабатывают ядерную энергоустановку – Роскосмос
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сергей аксенов, космос, крым, московская область, новости, новости крыма, сотрудничество, наука и технологии
В Крыму появятся центры для подготовки и отдыха космонавтов

В Крыму могут создать центры для подготовки и реабилитации космонавтов – идет обсуждение

17:48 04.07.2024
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваВстреча с главой городского округа Звездный городок Московской области
Встреча с главой городского округа Звездный городок Московской области
© ТГ-канал Сергея Аксенова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. В Крыму могут появиться центры для отдыха и реабилитации космонавтов, такую возможность глава Крыма Сергей Аксенов обсудил с главой Звездного городка Евгением Баришевским и космонавтом Василием Циблиевым.

"Провел встречу с главой городского округа Звездный городок Московской области Евгением Васильевичем Баришевским и космонавтом, уроженцем Крыма Василием Васильевичем Циблиевым, на которой обсудили возможность создания в республике центров подготовки, реабилитации и отдыха для космонавтов", – написал он в своем Telegram-канале.

Глава Крыма поблагодарил гостей за поддержку новых инициатив, а также за укрепление традиций и популяризацию Крыма как одного из регионов страны, который может похвастаться богатой космической историей.
Ранее сообщалось, что звезда космонавта из Севастополя Антона Шкаплерова появилась на Аллее космонавтов перед Ярославским планетарием. Президент России Владимир Путин наградил его Орденом Гагарина, отметив его вклад в развитие пилотируемой космонавтики и освоение космос.
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