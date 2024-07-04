https://crimea.ria.ru/20240704/v-krymu-poyavyatsya-tsentry-dlya-podgotovki-i-otdykha-kosmonavtov-1138604788.html

В Крыму появятся центры для подготовки и отдыха космонавтов

В Крыму появятся центры для подготовки и отдыха космонавтов - РИА Новости Крым, 04.07.2024

В Крыму появятся центры для подготовки и отдыха космонавтов

В Крыму могут появиться центры для отдыха и реабилитации космонавтов, такую возможность глава Крыма Сергей Аксенов обсудил с главой Звездного городка Евгением... РИА Новости Крым, 04.07.2024

2024-07-04T17:48

2024-07-04T17:48

2024-07-04T17:48

сергей аксенов

космос

крым

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. В Крыму могут появиться центры для отдыха и реабилитации космонавтов, такую возможность глава Крыма Сергей Аксенов обсудил с главой Звездного городка Евгением Баришевским и космонавтом Василием Циблиевым.Глава Крыма поблагодарил гостей за поддержку новых инициатив, а также за укрепление традиций и популяризацию Крыма как одного из регионов страны, который может похвастаться богатой космической историей.Ранее сообщалось, что звезда космонавта из Севастополя Антона Шкаплерова появилась на Аллее космонавтов перед Ярославским планетарием. Президент России Владимир Путин наградил его Орденом Гагарина, отметив его вклад в развитие пилотируемой космонавтики и освоение космос.Читайте также на РИА Новости Крым:Как Крым покорял космосВпервые в истории: грунт с обратной стороны Луны доставили на ЗемлюРоссия и Китай разрабатывают ядерную энергоустановку – Роскосмос

космос

крым

московская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, космос, крым, московская область, новости, новости крыма, сотрудничество, наука и технологии