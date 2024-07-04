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Крымский мост: сколько машин в очереди после открытия движения - РИА Новости Крым, 04.07.2024
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Крымский мост: сколько машин в очереди после открытия движения
Крымский мост: сколько машин в очереди после открытия движения - РИА Новости Крым, 04.07.2024
Крымский мост: сколько машин в очереди после открытия движения
Перед досмотровыми пунктами на подъездах к Крымскому мосту в очереди более 200 машин. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 04.07.2024
2024-07-04T16:09
2024-07-04T16:09
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
крым
керчь
тамань
краснодарский край
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Перед досмотровыми пунктами на подъездах к Крымскому мосту в очереди более 200 машин. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе через Керченский пролив.Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда из соображений безопасности. Республиканские власти напоминают, что мостовой переход является стратегическим объектом, безопасность которого имеет первостепенное значение.Движение по Крымскому мосту в настоящее время разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.
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крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт
Крымский мост: сколько машин в очереди после открытия движения

На Крымском мосту после открытия движения в очереди более 200 автомобилей

16:09 04.07.2024
 
© РИА Новости КрымОчередь перед Крымским мостом
Очередь перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Перед досмотровыми пунктами на подъездах к Крымскому мосту в очереди более 200 машин. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе через Керченский пролив.
"По состоянию на 16:00 со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет. В очереди со стороны Керчи находится 228 транспортных средств", – говорится в сообщении.
Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда из соображений безопасности. Республиканские власти напоминают, что мостовой переход является стратегическим объектом, безопасность которого имеет первостепенное значение.
Движение по Крымскому мосту в настоящее время разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКрымКерчьТаманьКраснодарский крайТранспорт
 
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