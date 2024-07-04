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Прекращение огня до начала мирных переговоров по Украине невозможно - РИА Новости Крым, 04.07.2024
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Прекращение огня до начала мирных переговоров по Украине невозможно
Прекращение огня до начала мирных переговоров по Украине невозможно - РИА Новости Крым, 04.07.2024
Прекращение огня до начала мирных переговоров по Украине невозможно
Прекращение огня на линии соприкосновения невозможно до начала мирных переговоров с Украиной. Об этом заявил президент России во время пресс-конференцию по... РИА Новости Крым, 04.07.2024
2024-07-04T17:10
2024-07-04T17:36
владимир путин (политик)
шос
астана
россия
украина
переговоры
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Прекращение огня на линии соприкосновения невозможно до начала мирных переговоров с Украиной. Об этом заявил президент России во время пресс-конференцию по итогам заседания Совета глав государств – членов ШОС.Путин обратил внимание, что нельзя допустить, чтобы после прекращения огня этим противник воспользовался для того, чтобы улучшить свое положение: довооружиться, доукомплектоваться с помощью насильственной мобилизации и быть готовым к продолжению вооруженного конфликта.
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владимир путин (политик), шос, астана, россия, украина, переговоры, политика
Прекращение огня до начала мирных переговоров по Украине невозможно

Прекращение огня до начала мирных переговоров по Украине невозможно – Путин

17:10 04.07.2024 (обновлено: 17:36 04.07.2024)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин
Президент РФ В. Путин
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Прекращение огня на линии соприкосновения невозможно до начала мирных переговоров с Украиной. Об этом заявил президент России во время пресс-конференцию по итогам заседания Совета глав государств – членов ШОС.

"Сейчас взять и объявить о прекращении огня в надежде на то, что обратная сторона предпримет какие-то позитивные шаги, мы просто не можем", – сказал президент РФ.

Путин обратил внимание, что нельзя допустить, чтобы после прекращения огня этим противник воспользовался для того, чтобы улучшить свое положение: довооружиться, доукомплектоваться с помощью насильственной мобилизации и быть готовым к продолжению вооруженного конфликта.
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Что может лечь в основу переговоров по Украине – ответ Путина
 
Владимир Путин (политик)ШОСАстанаРоссияУкраинаПереговорыПолитика
 
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