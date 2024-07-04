https://crimea.ria.ru/20240704/prekraschenie-ognya-do-nachala-mirnykh-peregovorov-po-ukraine-nevozmozhno-1138603440.html
Прекращение огня до начала мирных переговоров по Украине невозможно
Прекращение огня до начала мирных переговоров по Украине невозможно - РИА Новости Крым, 04.07.2024
Прекращение огня до начала мирных переговоров по Украине невозможно
Прекращение огня на линии соприкосновения невозможно до начала мирных переговоров с Украиной. Об этом заявил президент России во время пресс-конференцию по... РИА Новости Крым, 04.07.2024
2024-07-04T17:10
2024-07-04T17:10
2024-07-04T17:36
владимир путин (политик)
шос
астана
россия
украина
переговоры
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/1d/1135303506_0:107:3091:1846_1920x0_80_0_0_cbe933bbced11c255cb4fa0aa9dc8674.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Прекращение огня на линии соприкосновения невозможно до начала мирных переговоров с Украиной. Об этом заявил президент России во время пресс-конференцию по итогам заседания Совета глав государств – членов ШОС.Путин обратил внимание, что нельзя допустить, чтобы после прекращения огня этим противник воспользовался для того, чтобы улучшить свое положение: довооружиться, доукомплектоваться с помощью насильственной мобилизации и быть готовым к продолжению вооруженного конфликта.
https://crimea.ria.ru/20240704/chto-mozhet-lech-v-osnovu-peregovorov-po-ukraine--otvet-putina-1138603238.html
астана
россия
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/1d/1135303506_360:0:3091:2048_1920x0_80_0_0_3d31ed43934dfdd28f15ea60ef5f3756.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин (политик), шос, астана, россия, украина, переговоры, политика
Прекращение огня до начала мирных переговоров по Украине невозможно
Прекращение огня до начала мирных переговоров по Украине невозможно – Путин
17:10 04.07.2024 (обновлено: 17:36 04.07.2024)