https://crimea.ria.ru/20240704/prekraschenie-ognya-do-nachala-mirnykh-peregovorov-po-ukraine-nevozmozhno-1138603440.html

Прекращение огня до начала мирных переговоров по Украине невозможно

Прекращение огня до начала мирных переговоров по Украине невозможно - РИА Новости Крым, 04.07.2024

Прекращение огня до начала мирных переговоров по Украине невозможно

Прекращение огня на линии соприкосновения невозможно до начала мирных переговоров с Украиной. Об этом заявил президент России во время пресс-конференцию по... РИА Новости Крым, 04.07.2024

2024-07-04T17:10

2024-07-04T17:10

2024-07-04T17:36

владимир путин (политик)

шос

астана

россия

украина

переговоры

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/1d/1135303506_0:107:3091:1846_1920x0_80_0_0_cbe933bbced11c255cb4fa0aa9dc8674.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Прекращение огня на линии соприкосновения невозможно до начала мирных переговоров с Украиной. Об этом заявил президент России во время пресс-конференцию по итогам заседания Совета глав государств – членов ШОС.Путин обратил внимание, что нельзя допустить, чтобы после прекращения огня этим противник воспользовался для того, чтобы улучшить свое положение: довооружиться, доукомплектоваться с помощью насильственной мобилизации и быть готовым к продолжению вооруженного конфликта.

https://crimea.ria.ru/20240704/chto-mozhet-lech-v-osnovu-peregovorov-po-ukraine--otvet-putina-1138603238.html

астана

россия

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), шос, астана, россия, украина, переговоры, политика