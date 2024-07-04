Рейтинг@Mail.ru
Зеленская открыла в Киеве выставку скифского золота из Крыма - РИА Новости Крым, 04.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240704/zelenskaya-otkryla-v-kieve-vystavku-skifskogo-zolota-iz-kryma-1138606647.html
Зеленская открыла в Киеве выставку скифского золота из Крыма
Зеленская открыла в Киеве выставку скифского золота из Крыма - РИА Новости Крым, 04.07.2024
Зеленская открыла в Киеве выставку скифского золота из Крыма
Елена Зеленская в Киеве приняла участие в открытии выставки скифского золота из Крыма, которая организована в Национальном музее истории Украины. В экспозиции... РИА Новости Крым, 04.07.2024
2024-07-04T20:05
2024-07-04T20:05
скифское золото
новости
крым
музеи крыма
россия
киев
елена зеленская
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/04/1138609015_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_9d1b93216a52d700d3da6d6bd6789e85.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости Крым. Елена Зеленская в Киеве приняла участие в открытии выставки скифского золота из Крыма, которая организована в Национальном музее истории Украины. В экспозиции представлено 565 экземпляров ювелирных украшений из двух тысяч, которые были украдены из Крыма. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Минкульта Украины.5 июля выставка откроется для всех посетителей. Примечательно, что мероприятие проходит в здании Музея исторических драгоценностей Украины на улице Лаврская, 9, куда в 60-х годах прошлого века были вывезены все золотые и серебряные украшения из всех крымских музеев. Они находятся там до сих пор, сообщил РИА Новости Крым директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин.Состоящая из почти двух тысяч артефактов коллекция была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. В коллекции скифского золота находятся уникальные артефакты, принадлежащие Восточно-крымскому музею-заповеднику, Центральному музею Тавриды, Бахчисарайскому историко-культурному музею-заповеднику и музею-заповеднику "Херсонес Таврический".В октябре 2021 года Апелляционный суд постановил, что скифское золото должно быть передано Украине. В июне 2023 года Верховный суд Нидерландов оставил в силе это решение Апелляционного суда Амстердама.В феврале 2024 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял жалобу крымских музеев по делу о передаче скифского золота Украине. В жалобе отмечается, что действия Украины по возвращению экспонатов на свою территорию имеют сугубо политический характер, и вмешательство Киева и Нидерландов в осуществление крымскими музеями их имущественных прав является безосновательным.Читайте также на РИА Новости Крым:Ограбление по-украински: как Киев похитил золото из музея Крыма в УССРГрабили тогда и сейчас: Захарова о ценностях Крыма в Британском музееПроигрывали в казино: как находки археологов из Крыма находили на западе
крым
россия
киев
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/04/1138609015_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_47a0f16291899b1d400e88a882a89f16.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
скифское золото, новости, крым, музеи крыма, россия, киев, елена зеленская
Зеленская открыла в Киеве выставку скифского золота из Крыма

На выставке в Киеве представили четвертую часть коллекции скифского золота из Крыма

20:05 04.07.2024
 
© Официальный канал Министерства культуры и информационной политики УкраиныСкифское золото на выставке в Киеве
Скифское золото на выставке в Киеве
© Официальный канал Министерства культуры и информационной политики Украины
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости Крым. Елена Зеленская в Киеве приняла участие в открытии выставки скифского золота из Крыма, которая организована в Национальном музее истории Украины. В экспозиции представлено 565 экземпляров ювелирных украшений из двух тысяч, которые были украдены из Крыма. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Минкульта Украины.
5 июля выставка откроется для всех посетителей. Примечательно, что мероприятие проходит в здании Музея исторических драгоценностей Украины на улице Лаврская, 9, куда в 60-х годах прошлого века были вывезены все золотые и серебряные украшения из всех крымских музеев. Они находятся там до сих пор, сообщил РИА Новости Крым директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин.
Состоящая из почти двух тысяч артефактов коллекция была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. В коллекции скифского золота находятся уникальные артефакты, принадлежащие Восточно-крымскому музею-заповеднику, Центральному музею Тавриды, Бахчисарайскому историко-культурному музею-заповеднику и музею-заповеднику "Херсонес Таврический".
В октябре 2021 года Апелляционный суд постановил, что скифское золото должно быть передано Украине. В июне 2023 года Верховный суд Нидерландов оставил в силе это решение Апелляционного суда Амстердама.
В феврале 2024 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял жалобу крымских музеев по делу о передаче скифского золота Украине. В жалобе отмечается, что действия Украины по возвращению экспонатов на свою территорию имеют сугубо политический характер, и вмешательство Киева и Нидерландов в осуществление крымскими музеями их имущественных прав является безосновательным.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Ограбление по-украински: как Киев похитил золото из музея Крыма в УССР
Грабили тогда и сейчас: Захарова о ценностях Крыма в Британском музее
Проигрывали в казино: как находки археологов из Крыма находили на западе
 
Скифское золотоНовостиКрымМузеи КрымаРоссияКиевЕлена Зеленская
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:05Зеленская открыла в Киеве выставку скифского золота из Крыма
19:46Будем помнить героя: в Севастополе простились с погибшим бойцом СВО
19:24Из бизнесменов получаются лучшие волонтеры – маркетолог о помощи фронту
19:10В Крыму коммунальщики могут оптимизировать работу для повышения зарплаты
19:08Крымский мост открыли для движения
18:57Морской транспорт в Севастополе остановил движение
18:45Будет решать семья Обамы: кто заменит Байдена на выборах в США
18:20Крымский мост закрыт второй раз за день
18:01Когда откроют пляжи Феодосии
17:48В Крыму появятся центры для подготовки и отдыха космонавтов
17:41Когда Россия развернет ракеты средней и меньшей дальности – ответ Путина
17:20Бессмысленно обращаться к Верховной Раде Украины – Путин
17:10Прекращение огня до начала мирных переговоров по Украине невозможно
16:58Что может лечь в основу переговоров по Украине – ответ Путина
16:48Пресс-конференция Путина по итогам саммита ШОС - видео
16:34Выжившему захватчику заложников в ростовском СИЗО вменяют побег
16:09Крымский мост: сколько машин в очереди после открытия движения
15:55Эксперт оценил перспективы нового "контрнаступа" ВСУ
15:46Крымский мост открыт
15:42В Севастополе отбой второй подряд воздушной тревоги
Лента новостейМолния