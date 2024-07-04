https://crimea.ria.ru/20240704/zelenskaya-otkryla-v-kieve-vystavku-skifskogo-zolota-iz-kryma-1138606647.html

Зеленская открыла в Киеве выставку скифского золота из Крыма

Зеленская открыла в Киеве выставку скифского золота из Крыма - РИА Новости Крым, 04.07.2024

Зеленская открыла в Киеве выставку скифского золота из Крыма

Елена Зеленская в Киеве приняла участие в открытии выставки скифского золота из Крыма, которая организована в Национальном музее истории Украины. В экспозиции... РИА Новости Крым, 04.07.2024

2024-07-04T20:05

2024-07-04T20:05

2024-07-04T20:05

скифское золото

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киев

елена зеленская

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости Крым. Елена Зеленская в Киеве приняла участие в открытии выставки скифского золота из Крыма, которая организована в Национальном музее истории Украины. В экспозиции представлено 565 экземпляров ювелирных украшений из двух тысяч, которые были украдены из Крыма. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Минкульта Украины.5 июля выставка откроется для всех посетителей. Примечательно, что мероприятие проходит в здании Музея исторических драгоценностей Украины на улице Лаврская, 9, куда в 60-х годах прошлого века были вывезены все золотые и серебряные украшения из всех крымских музеев. Они находятся там до сих пор, сообщил РИА Новости Крым директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин.Состоящая из почти двух тысяч артефактов коллекция была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. В коллекции скифского золота находятся уникальные артефакты, принадлежащие Восточно-крымскому музею-заповеднику, Центральному музею Тавриды, Бахчисарайскому историко-культурному музею-заповеднику и музею-заповеднику "Херсонес Таврический".В октябре 2021 года Апелляционный суд постановил, что скифское золото должно быть передано Украине. В июне 2023 года Верховный суд Нидерландов оставил в силе это решение Апелляционного суда Амстердама.В феврале 2024 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял жалобу крымских музеев по делу о передаче скифского золота Украине. В жалобе отмечается, что действия Украины по возвращению экспонатов на свою территорию имеют сугубо политический характер, и вмешательство Киева и Нидерландов в осуществление крымскими музеями их имущественных прав является безосновательным.Читайте также на РИА Новости Крым:Ограбление по-украински: как Киев похитил золото из музея Крыма в УССРГрабили тогда и сейчас: Захарова о ценностях Крыма в Британском музееПроигрывали в казино: как находки археологов из Крыма находили на западе

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скифское золото, новости, крым, музеи крыма, россия, киев, елена зеленская