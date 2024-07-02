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Почему золото скифов не может быть наследием Украины

Почему золото скифов не может быть наследием Украины - РИА Новости Крым, 02.07.2024

Почему золото скифов не может быть наследием Украины

еще не существовало, когда экспонаты коллекции скифского золота из Крыма уже считались древними артефактами. Поэтому ни о каком "возвращении исторического... РИА Новости Крым, 02.07.2024

2024-07-02T14:34

2024-07-02T14:34

2024-07-02T14:34

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культура

история

ситуация вокруг скифского золота

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Понятия "Украина" еще не существовало, когда экспонаты коллекции скифского золота из Крыма уже считались древними артефактами. Поэтому ни о каком "возвращении исторического наследия" и речи быть не может, сказал РИА Новости Крым директор Центрального музея Тавриды, председатель Совета крымского отделения Российского исторического общества Андрей Мальгин.Ранее в минкульте Украины анонсировали открытие выставки украденного скифского золота под названием "Сокровища Крыма. Возвращение". Там считают, что это возвращение "исторического достояния Украины домой".Предметы коллекции скифского золота, которая экспонировалась в Европе в 2013 - 2014 годах, была арестована голландскими властями и передана Украине, собиралась на протяжении десятилетий. Некоторые экземпляры в ней датируются временами поздней античности, эпохой великого переселения народов и ранним Средневековьем.Эти культурные ценности используются украинской элитой в политических целях самым беззастенчивым образом, уверен директор музея, откуда была вывезена часть коллекции.Крымские артефакты всегда были предметом охоты, и они неоднократно были подобным образом реквизированы и похищены, подчеркивает директор музея. Последняя украденная коллекция будет экспонироваться в том же здании, где с шестидесятых годов показывают предметы скифского ювелирного искусства, реквизированные в Крыму."Крупная последняя реквизиция была сделана в 1963 году, когда все золотые и серебряные вещи всех крымских музеев были привезены в Киев для того, чтобы создать там золотую кладовую. Собственно, там и сегодня выставляются эти предметы", - констатировал Мальгин.В коллекции скифского золота находится почти две тысячи уникальных предметов, принадлежащих Восточно-Крымскому музею-заповеднику, Центральному музею Тавриды, Бахчисарайскому историко-культурному музею-заповеднику и музею-заповеднику "Херсонес Таврический".Судебные разбирательства по поводу судьбы этого собрания, вывезенного в 2013 году для экспонирования в музей Алларда Пирсона в Амстердаме, длились 10 лет.В октябре 2021 года Апелляционный суд постановил, что скифское золото должно быть передано Украине. В июне 2023 года Верховный суд Нидерландов оставил в силе это решение Апелляционного суда Амстердама.В феврале 2024 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял жалобу крымских музеев по делу о передаче скифского золота Украине, в которой отмечается, что вмешательство Киева и Нидерландов в осуществление крымскими музеями их имущественных прав является безосновательным.Читайте также на РИА Новости Крым:Переданное Украине скифское золото может быть утрачено – МИД РоссииПовторят судьбу скифского золота: Захарова о вывезенных в Лувр иконахАртефакты Крыма в музеях Европы: есть ли шансы вернуть реликвии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

скифское золото, андрей мальгин, мнения, центральный музей тавриды, украина, культура, история, ситуация вокруг скифского золота, крым