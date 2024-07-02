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Почему золото скифов не может быть наследием Украины
Почему золото скифов не может быть наследием Украины - РИА Новости Крым, 02.07.2024
Почему золото скифов не может быть наследием Украины
еще не существовало, когда экспонаты коллекции скифского золота из Крыма уже считались древними артефактами. Поэтому ни о каком "возвращении исторического... РИА Новости Крым, 02.07.2024
2024-07-02T14:34
2024-07-02T14:34
2024-07-02T14:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Понятия "Украина" еще не существовало, когда экспонаты коллекции скифского золота из Крыма уже считались древними артефактами. Поэтому ни о каком "возвращении исторического наследия" и речи быть не может, сказал РИА Новости Крым директор Центрального музея Тавриды, председатель Совета крымского отделения Российского исторического общества Андрей Мальгин.Ранее в минкульте Украины анонсировали открытие выставки украденного скифского золота под названием "Сокровища Крыма. Возвращение". Там считают, что это возвращение "исторического достояния Украины домой".Предметы коллекции скифского золота, которая экспонировалась в Европе в 2013 - 2014 годах, была арестована голландскими властями и передана Украине, собиралась на протяжении десятилетий. Некоторые экземпляры в ней датируются временами поздней античности, эпохой великого переселения народов и ранним Средневековьем.Эти культурные ценности используются украинской элитой в политических целях самым беззастенчивым образом, уверен директор музея, откуда была вывезена часть коллекции.Крымские артефакты всегда были предметом охоты, и они неоднократно были подобным образом реквизированы и похищены, подчеркивает директор музея. Последняя украденная коллекция будет экспонироваться в том же здании, где с шестидесятых годов показывают предметы скифского ювелирного искусства, реквизированные в Крыму."Крупная последняя реквизиция была сделана в 1963 году, когда все золотые и серебряные вещи всех крымских музеев были привезены в Киев для того, чтобы создать там золотую кладовую. Собственно, там и сегодня выставляются эти предметы", - констатировал Мальгин.В коллекции скифского золота находится почти две тысячи уникальных предметов, принадлежащих Восточно-Крымскому музею-заповеднику, Центральному музею Тавриды, Бахчисарайскому историко-культурному музею-заповеднику и музею-заповеднику "Херсонес Таврический".Судебные разбирательства по поводу судьбы этого собрания, вывезенного в 2013 году для экспонирования в музей Алларда Пирсона в Амстердаме, длились 10 лет.В октябре 2021 года Апелляционный суд постановил, что скифское золото должно быть передано Украине. В июне 2023 года Верховный суд Нидерландов оставил в силе это решение Апелляционного суда Амстердама.В феврале 2024 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял жалобу крымских музеев по делу о передаче скифского золота Украине, в которой отмечается, что вмешательство Киева и Нидерландов в осуществление крымскими музеями их имущественных прав является безосновательным.Читайте также на РИА Новости Крым:Переданное Украине скифское золото может быть утрачено – МИД РоссииПовторят судьбу скифского золота: Захарова о вывезенных в Лувр иконахАртефакты Крыма в музеях Европы: есть ли шансы вернуть реликвии
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скифское золото, андрей мальгин, мнения, центральный музей тавриды, украина, культура, история, ситуация вокруг скифского золота, крым
Почему золото скифов не может быть наследием Украины
Скифское золото из Крыма не может быть культурным наследием Украины - эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым, Ирина Камышева.
Понятия
"Украина"
еще не существовало, когда экспонаты коллекции скифского золота из Крыма уже считались древними артефактами. Поэтому ни о каком "возвращении исторического наследия" и речи быть не может, сказал РИА Новости Крым
директор Центрального музея Тавриды, председатель Совета крымского отделения Российского исторического общества Андрей Мальгин.
Ранее в минкульте Украины анонсировали открытие выставки
украденного скифского золота под названием "Сокровища Крыма. Возвращение". Там считают, что это возвращение "исторического достояния Украины домой".
"Все эти вещи были найдены на территории Крыма, экспонировались и изучались в крымских музеях и никакого отношения к истории Украины эти предметы не имеют. Большая их часть являлась артефактами еще задолго до появления самого термина "украина", - сказал Андрей Мальгин.
Предметы коллекции скифского золота, которая экспонировалась в Европе в 2013 - 2014 годах, была арестована голландскими властями и передана Украине, собиралась на протяжении десятилетий. Некоторые экземпляры в ней датируются временами поздней античности, эпохой великого переселения народов и ранним Средневековьем.
Эти культурные ценности используются украинской элитой в политических целях самым беззастенчивым образом, уверен директор музея, откуда была вывезена часть коллекции.
"Все эти предметы были совершенно бессовестно украдены нашими бывшими европейскими "партнерами" по просьбе Украины. И сегодня их пытаются выдать за то, чем они не являются. Это очень некрасиво, подло и в конечном итоге бессмысленно, потому что все эти вещи рано или поздно вернутся в Крым".
Крымские артефакты всегда были предметом охоты, и они неоднократно были подобным образом реквизированы и похищены, подчеркивает директор музея. Последняя украденная коллекция будет экспонироваться в том же здании, где с шестидесятых годов показывают предметы скифского ювелирного искусства, реквизированные в Крыму.
"Крупная последняя реквизиция была сделана в 1963 году, когда все золотые и серебряные вещи всех крымских музеев были привезены в Киев для того, чтобы создать там золотую кладовую. Собственно, там и сегодня выставляются эти предметы", - констатировал Мальгин.
В коллекции скифского золота
находится почти две тысячи уникальных предметов, принадлежащих Восточно-Крымскому музею-заповеднику, Центральному музею Тавриды, Бахчисарайскому историко-культурному музею-заповеднику и музею-заповеднику "Херсонес Таврический".
Судебные разбирательства по поводу судьбы этого собрания, вывезенного в 2013 году
для экспонирования в музей Алларда Пирсона в Амстердаме, длились 10 лет.
В октябре 2021 года Апелляционный суд постановил, что скифское золото
должно быть передано Украине. В июне 2023 года Верховный суд Нидерландов оставил в силе
это решение Апелляционного суда Амстердама.
В феврале 2024 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял жалобу
крымских музеев по делу о передаче скифского золота Украине, в которой отмечается, что вмешательство Киева и Нидерландов в осуществление крымскими музеями их имущественных прав является безосновательным.
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