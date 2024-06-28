https://crimea.ria.ru/20240628/pod-sudakom-posle-obrascheniya-k-putinu-snosyat-avariynyy-sportzal-1138430913.html
Под Судаком после обращения к Путину сносят аварийный спортзал
Под Судаком после обращения к Путину сносят аварийный спортзал - РИА Новости Крым, 28.06.2024
Под Судаком после обращения к Путину сносят аварийный спортзал
В Солнечной долине под Судаком начался демонтаж спортивного зала, по поводу которого дети-спортсмены обращались к президенту Владимиру Путину во время прямой... РИА Новости Крым, 28.06.2024
2024-06-28T12:51
2024-06-28T12:51
2024-06-28T12:59
константин подсевалов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. В Солнечной долине под Судаком начался демонтаж спортивного зала, по поводу которого дети-спортсмены обращались к президенту Владимиру Путину во время прямой линии. Этот факт на своей странице в социальной сети подтвердил мэр Судака Константин Подсевалов.Во время прямого эфира главе администрации был задан вопрос относительно этого объекта. 14 декабря во время прямой линии с президентом юные спортсмены из Солнечной долины и их тренеры обратились к Путину по поводу ремонта спортивного зала, который находится в плачевном состоянии. Президент пообещал разобраться в этом вопросе. В тот же день Следственный комитет РФ инициировал проверку состояния спортивного зала. Проектную документацию для ремонта этого здания планировалось сделать в следующем году, объяснил глава республики Сергей Аксенов. Но теперь проект будет реализован до конца 2024 года с помощью федерального центра. Аварийное здание будет снесено, а на его месте построен современный модульный спортивный зал.Константин Подсевалов в прямом эфире ответил, что по поводу паспорта объекта он связывался с подрядчиком и его уже установили."Что касается паспорта объекта, то мне уже доложили, что он стоит", - сказал он.Автора обращения также интересовали сроки благоустройства придомовой территории, которое ведется в Солнечной Долине, остановки общественного транспорта и завершения ремонта объездной дороги."Подрядчик исправляет замечания. Остановку поставят до 10 числа, а по дорогам работы ведутся. Я надеюсь, что работы закончатся до 1 июля", - сказал глава администрации.Читайте также на РИА Новости Крым:Строительство нового спорткомплекса в Судаке – как продвигается работаВ Керчи пройдут Малые Олимпийские игры Когда в Керчи построят новый ледовый каток
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константин подсевалов, судак, владимир путин (политик), крым, новости крыма
Под Судаком после обращения к Путину сносят аварийный спортзал
В Крыму после обращения к Путину на прямой линии сносят аварийный спортзал
12:51 28.06.2024 (обновлено: 12:59 28.06.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. В Солнечной долине под Судаком начался демонтаж спортивного зала, по поводу которого дети-спортсмены обращались к президенту Владимиру Путину во время прямой линии. Этот факт на своей странице в социальной сети подтвердил мэр Судака Константин Подсевалов.
Во время прямого эфира главе администрации был задан вопрос относительно этого объекта. 14 декабря во время прямой линии с президентом юные спортсмены из Солнечной долины и их тренеры обратились к Путину
по поводу ремонта спортивного зала, который находится в плачевном состоянии. Президент пообещал разобраться в этом вопросе. В тот же день Следственный комитет РФ инициировал проверку
состояния спортивного зала. Проектную документацию для ремонта этого здания планировалось сделать в следующем году
, объяснил глава республики Сергей Аксенов. Но теперь проект будет реализован до конца 2024 года с помощью федерального центра.
Аварийное здание будет снесено
, а на его месте построен современный модульный спортивный зал.
"По поручению президента России Владимира Путина начата реконструкция спортивного зала в селе Солнечная долина. Ограждение только устанавливается, снос идет полным ходом, паспорт объекта отсутствует", - написал в комментариях пользователь.
Константин Подсевалов в прямом эфире ответил, что по поводу паспорта объекта он связывался с подрядчиком и его уже установили.
"Что касается паспорта объекта, то мне уже доложили, что он стоит", - сказал он.
Автора обращения также интересовали сроки благоустройства придомовой территории, которое ведется в Солнечной Долине, остановки общественного транспорта и завершения ремонта объездной дороги.
"Подрядчик исправляет замечания. Остановку поставят до 10 числа, а по дорогам работы ведутся. Я надеюсь, что работы закончатся до 1 июля", - сказал глава администрации.
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