https://crimea.ria.ru/20240409/pod-sudakom-v-solnechnoy-doline-snesut-statsionarnyy-sportzal-1136406420.html

Под Судаком в Солнечной Долине снесут стационарный спортзал

Под Судаком в Солнечной Долине снесут стационарный спортзал - РИА Новости Крым, 09.04.2024

Под Судаком в Солнечной Долине снесут стационарный спортзал

Спортивный зал в селе Солнечная Долина городского округа Судак подлежит сносу. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказал глава городской администрации... РИА Новости Крым, 09.04.2024

2024-04-09T17:54

2024-04-09T17:54

2024-04-09T17:56

судак

константин подсевалов

новости крыма

крым

спорт

дети

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/04/17/1119504193_167:0:1500:750_1920x0_80_0_0_b30aaf684bbcbd3737ff0ead3285aaa0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Спортивный зал в селе Солнечная Долина городского округа Судак подлежит сносу. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказал глава городской администрации Судака Константин Подсевалов.Вместо старого сооружения построят современный модульный спортзал, пояснил Подсевалов.На вопрос о сроках, в которые будет возведено новое учреждение, глава городского округа ответил, что они определены до конца 2024 года.В середине декабря 2023 года в ходе прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным группа детей-спортсменов из села Солнечная Долина посетовала, что спортзал, в котором они тренируются, не ремонтировали около 40 лет. Владимир Путин пообещал посодействовать в ремонте помещения.Тогда же Следственный комитет организовал процессуальную проверку по вопросу состояния спортивного зала на предмет халатности уполномоченных должностных лиц.Глава Крыма Сергей Аксенов, комментируя эту проблему, подчеркнул, что спортивный зал будет отремонтирован в 2024 году за счет средств из федерального бюджета.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый спортивный центр в Судаке: что будет доступно взрослым и детямВ Судаке приступили к расчистке поврежденной штормами набережнойКак решается вопрос с бездомными животными в Судаке

судак

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

судак, константин подсевалов, новости крыма, крым, спорт, дети, общество