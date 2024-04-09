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Под Судаком в Солнечной Долине снесут стационарный спортзал - РИА Новости Крым, 09.04.2024
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Под Судаком в Солнечной Долине снесут стационарный спортзал
Под Судаком в Солнечной Долине снесут стационарный спортзал - РИА Новости Крым, 09.04.2024
Под Судаком в Солнечной Долине снесут стационарный спортзал
Спортивный зал в селе Солнечная Долина городского округа Судак подлежит сносу. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказал глава городской администрации... РИА Новости Крым, 09.04.2024
2024-04-09T17:54
2024-04-09T17:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Спортивный зал в селе Солнечная Долина городского округа Судак подлежит сносу. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказал глава городской администрации Судака Константин Подсевалов.Вместо старого сооружения построят современный модульный спортзал, пояснил Подсевалов.На вопрос о сроках, в которые будет возведено новое учреждение, глава городского округа ответил, что они определены до конца 2024 года.В середине декабря 2023 года в ходе прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным группа детей-спортсменов из села Солнечная Долина посетовала, что спортзал, в котором они тренируются, не ремонтировали около 40 лет. Владимир Путин пообещал посодействовать в ремонте помещения.Тогда же Следственный комитет организовал процессуальную проверку по вопросу состояния спортивного зала на предмет халатности уполномоченных должностных лиц.Глава Крыма Сергей Аксенов, комментируя эту проблему, подчеркнул, что спортивный зал будет отремонтирован в 2024 году за счет средств из федерального бюджета.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый спортивный центр в Судаке: что будет доступно взрослым и детямВ Судаке приступили к расчистке поврежденной штормами набережнойКак решается вопрос с бездомными животными в Судаке
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судак, константин подсевалов, новости крыма, крым, спорт, дети, общество
Под Судаком в Солнечной Долине снесут стационарный спортзал

В Солнечной Долине под Судаком построят модульный спортзал

17:54 09.04.2024 (обновлено: 17:56 09.04.2024)
 
© Фото: PR-служба компании АО "Солнечная долина"/Pavel BazhovСолнечная Долина
Солнечная Долина
© Фото: PR-служба компании АО "Солнечная долина"/Pavel Bazhov
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Спортивный зал в селе Солнечная Долина городского округа Судак подлежит сносу. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказал глава городской администрации Судака Константин Подсевалов.

"Есть заключение, мы уже приняли положение о списании, он (спортзал – прим. ред.) будет разобран", – сказал глава администрации.

Вместо старого сооружения построят современный модульный спортзал, пояснил Подсевалов.
На вопрос о сроках, в которые будет возведено новое учреждение, глава городского округа ответил, что они определены до конца 2024 года.
В середине декабря 2023 года в ходе прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным группа детей-спортсменов из села Солнечная Долина посетовала, что спортзал, в котором они тренируются, не ремонтировали около 40 лет. Владимир Путин пообещал посодействовать в ремонте помещения.
Тогда же Следственный комитет организовал процессуальную проверку по вопросу состояния спортивного зала на предмет халатности уполномоченных должностных лиц.
Глава Крыма Сергей Аксенов, комментируя эту проблему, подчеркнул, что спортивный зал будет отремонтирован в 2024 году за счет средств из федерального бюджета.
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