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Путин пообещал юным спортсменам из Крыма помочь с ремонтом спортзала - РИА Новости Крым, 14.12.2023
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Путин пообещал юным спортсменам из Крыма помочь с ремонтом спортзала
Путин пообещал юным спортсменам из Крыма помочь с ремонтом спортзала - РИА Новости Крым, 14.12.2023
Путин пообещал юным спортсменам из Крыма помочь с ремонтом спортзала
Президент России Владимир Путин пообещал юным спортсменам помочь в ремонте спортзала в селе Солнечная Долина под Судаком. РИА Новости Крым, 14.12.2023
2023-12-14T13:30
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прямая линия с владимиром путиным в 2023 году
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин пообещал юным спортсменам помочь в ремонте спортзала в селе Солнечная Долина под Судаком.В ходе прямой линии дети рассказали о своих успехах и о победах своей команды. Однако при этом посетовали, что спортзал, в котором они тренируются, не ремонтировали около 40 лет. Владимир Путин пообещал посодействовать в ремонте помещения.Глава государства подчеркнул важность развития регионального и муниципального спорта и спортивных программ. По его словам, в прошлые годы на эти цели выделяли 1,5 млрд рублей, и сейчас важно сохранять стабильное финансирование этого направления.Президент России Владимир Путин в четверг проводит большую пресс-конференцию и прямую линию. В рамках публичного общения вопросы российскому лидеру смогут задать как простые граждане, так и аккредитованные представители отечественных и зарубежных СМИ.
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прямая линия с владимиром путиным в 2023 году, владимир путин (политик), крым, судак, спорт
Путин пообещал юным спортсменам из Крыма помочь с ремонтом спортзала

Путин пообещал юным спортсменам из Крыма помочь в ремонте сельского спортзала

13:30 14.12.2023 (обновлено: 13:38 14.12.2023)
 
© POOL / Перейти в фотобанк"Прямая линия" и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
Прямая линия и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин пообещал юным спортсменам помочь в ремонте спортзала в селе Солнечная Долина под Судаком.
В ходе прямой линии дети рассказали о своих успехах и о победах своей команды. Однако при этом посетовали, что спортзал, в котором они тренируются, не ремонтировали около 40 лет. Владимир Путин пообещал посодействовать в ремонте помещения.

"Я переговорю с Сергеем Валерьевич, поможем с федерального уровня и точечно эту проблему обязательно решим", – пообещал президент.

Глава государства подчеркнул важность развития регионального и муниципального спорта и спортивных программ. По его словам, в прошлые годы на эти цели выделяли 1,5 млрд рублей, и сейчас важно сохранять стабильное финансирование этого направления.
Президент России Владимир Путин в четверг проводит большую пресс-конференцию и прямую линию. В рамках публичного общения вопросы российскому лидеру смогут задать как простые граждане, так и аккредитованные представители отечественных и зарубежных СМИ.
 
Прямая линия с Владимиром Путиным в 2023 годуВладимир Путин (политик)КрымСудакСпорт
 
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