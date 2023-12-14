https://crimea.ria.ru/20231214/putin-poobeschal-yunym-sportsmenam-iz-kryma-pomoch-s-remontom-sportzala-1133540668.html
Путин пообещал юным спортсменам из Крыма помочь с ремонтом спортзала
Путин пообещал юным спортсменам из Крыма помочь с ремонтом спортзала - РИА Новости Крым, 14.12.2023
Путин пообещал юным спортсменам из Крыма помочь с ремонтом спортзала
Президент России Владимир Путин пообещал юным спортсменам помочь в ремонте спортзала в селе Солнечная Долина под Судаком. РИА Новости Крым, 14.12.2023
2023-12-14T13:30
2023-12-14T13:30
2023-12-14T13:38
прямая линия с владимиром путиным в 2023 году
владимир путин (политик)
крым
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спорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин пообещал юным спортсменам помочь в ремонте спортзала в селе Солнечная Долина под Судаком.В ходе прямой линии дети рассказали о своих успехах и о победах своей команды. Однако при этом посетовали, что спортзал, в котором они тренируются, не ремонтировали около 40 лет. Владимир Путин пообещал посодействовать в ремонте помещения.Глава государства подчеркнул важность развития регионального и муниципального спорта и спортивных программ. По его словам, в прошлые годы на эти цели выделяли 1,5 млрд рублей, и сейчас важно сохранять стабильное финансирование этого направления.Президент России Владимир Путин в четверг проводит большую пресс-конференцию и прямую линию. В рамках публичного общения вопросы российскому лидеру смогут задать как простые граждане, так и аккредитованные представители отечественных и зарубежных СМИ.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
прямая линия с владимиром путиным в 2023 году, владимир путин (политик), крым, судак, спорт
Путин пообещал юным спортсменам из Крыма помочь с ремонтом спортзала
Путин пообещал юным спортсменам из Крыма помочь в ремонте сельского спортзала
13:30 14.12.2023 (обновлено: 13:38 14.12.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин пообещал юным спортсменам помочь в ремонте спортзала в селе Солнечная Долина под Судаком.
В ходе прямой линии дети рассказали о своих успехах и о победах своей команды. Однако при этом посетовали, что спортзал, в котором они тренируются, не ремонтировали около 40 лет. Владимир Путин пообещал посодействовать в ремонте помещения.
"Я переговорю с Сергеем Валерьевич, поможем с федерального уровня и точечно эту проблему обязательно решим", – пообещал президент.
Глава государства подчеркнул важность развития регионального и муниципального спорта и спортивных программ. По его словам, в прошлые годы на эти цели выделяли 1,5 млрд рублей, и сейчас важно сохранять стабильное финансирование этого направления.
Президент России Владимир Путин в четверг проводит большую пресс-конференцию и прямую линию. В рамках публичного общения вопросы российскому лидеру смогут задать как простые граждане, так и аккредитованные представители отечественных и зарубежных СМИ.