https://crimea.ria.ru/20231214/aksenov-obyasnil-situatsiyu-so-sportzalom-o-kotorom-deti-rasskazali-putinu-1133544208.html

Аксенов объяснил ситуацию со спортзалом, о котором дети рассказали Путину

Аксенов объяснил ситуацию со спортзалом, о котором дети рассказали Путину - РИА Новости Крым, 14.12.2023

Аксенов объяснил ситуацию со спортзалом, о котором дети рассказали Путину

Спортивный зал в крымском селе Солнечная Долина, о котором юные спортсмены рассказали Владимиру Путину в ходе "Прямой линии", отремонтируют в следующем году. Об РИА Новости Крым, 14.12.2023

2023-12-14T14:08

2023-12-14T14:08

2023-12-14T14:08

владимир путин (политик)

прямая линия с президентом

сергей аксенов

крым

новости крыма

спорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. Спортивный зал в крымском селе Солнечная Долина, о котором юные спортсмены рассказали Владимиру Путину в ходе "Прямой линии", отремонтируют в следующем году. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.В ходе "Прямой линии" дети рассказали президенту о своих успехах и о победах своей команды. Однако при этом посетовали, что спортзал, в котором они тренируются, не ремонтировали около 40 лет. Владимир Путин пообещал посодействовать в ремонте помещения.Глава республики поблагодарил президента "за большое внимание к Крыму"."Он сразу сказал, что поможет. Значит, решение будет. Еще раз огромное спасибо нашему лидеру!" - подытожил Аксенов.Ранее Следком начал проверку после обращения юных спортсменов из Крыма к Владимиру Путину. Уточняется, что проверка организована на предмет халатности уполномоченных должностных лиц (ч.1 ст.293 УК РФ).

https://crimea.ria.ru/20231130/kogda-dostroyat-novyy-sportivnyy-tsentr-pod-simferopolem-1133219145.html

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владимир путин (политик), прямая линия с президентом, сергей аксенов, крым, новости крыма, спорт