Аксенов объяснил ситуацию со спортзалом, о котором дети рассказали Путину
Спортзал в Солнечной Долине отремонтируют в 2024 году за счет федерального центра - власти
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваГлава Крыма Сергей Аксенов
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. Спортивный зал в крымском селе Солнечная Долина, о котором юные спортсмены рассказали Владимиру Путину в ходе "Прямой линии", отремонтируют в следующем году. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
В ходе "Прямой линии" дети рассказали президенту о своих успехах и о победах своей команды. Однако при этом посетовали, что спортзал, в котором они тренируются, не ремонтировали около 40 лет. Владимир Путин пообещал посодействовать в ремонте помещения.
"Этот спортзал был передан в муниципальную собственность по инициативе местных властей. Планировалось в следующем году сделать проектную документацию. То, что люди об этих планах не знали, – это результат слабой связи местных органов власти, включая поселковую, с гражданами. Теперь, после поручения президента, проект в 2024 году будет реализован до конца с помощью федерального центра. Свободных средств в республиканском бюджете, к сожалению, нет", - написал Аксенов в своем ТГ-канале.
Глава республики поблагодарил президента "за большое внимание к Крыму".
"Он сразу сказал, что поможет. Значит, решение будет. Еще раз огромное спасибо нашему лидеру!" - подытожил Аксенов.
Ранее Следком начал проверку после обращения юных спортсменов из Крыма к Владимиру Путину. Уточняется, что проверка организована на предмет халатности уполномоченных должностных лиц (ч.1 ст.293 УК РФ).