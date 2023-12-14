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Аксенов объяснил ситуацию со спортзалом, о котором дети рассказали Путину - РИА Новости Крым, 14.12.2023
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Аксенов объяснил ситуацию со спортзалом, о котором дети рассказали Путину
Аксенов объяснил ситуацию со спортзалом, о котором дети рассказали Путину - РИА Новости Крым, 14.12.2023
Аксенов объяснил ситуацию со спортзалом, о котором дети рассказали Путину
Спортивный зал в крымском селе Солнечная Долина, о котором юные спортсмены рассказали Владимиру Путину в ходе "Прямой линии", отремонтируют в следующем году. Об РИА Новости Крым, 14.12.2023
2023-12-14T14:08
2023-12-14T14:08
владимир путин (политик)
прямая линия с президентом
сергей аксенов
крым
новости крыма
спорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. Спортивный зал в крымском селе Солнечная Долина, о котором юные спортсмены рассказали Владимиру Путину в ходе "Прямой линии", отремонтируют в следующем году. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.В ходе "Прямой линии" дети рассказали президенту о своих успехах и о победах своей команды. Однако при этом посетовали, что спортзал, в котором они тренируются, не ремонтировали около 40 лет. Владимир Путин пообещал посодействовать в ремонте помещения.Глава республики поблагодарил президента "за большое внимание к Крыму"."Он сразу сказал, что поможет. Значит, решение будет. Еще раз огромное спасибо нашему лидеру!" - подытожил Аксенов.Ранее Следком начал проверку после обращения юных спортсменов из Крыма к Владимиру Путину. Уточняется, что проверка организована на предмет халатности уполномоченных должностных лиц (ч.1 ст.293 УК РФ).
https://crimea.ria.ru/20231130/kogda-dostroyat-novyy-sportivnyy-tsentr-pod-simferopolem-1133219145.html
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владимир путин (политик), прямая линия с президентом, сергей аксенов, крым, новости крыма, спорт
Аксенов объяснил ситуацию со спортзалом, о котором дети рассказали Путину

Спортзал в Солнечной Долине отремонтируют в 2024 году за счет федерального центра - власти

14:08 14.12.2023
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваГлава Крыма Сергей Аксенов
Глава Крыма Сергей Аксенов
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. Спортивный зал в крымском селе Солнечная Долина, о котором юные спортсмены рассказали Владимиру Путину в ходе "Прямой линии", отремонтируют в следующем году. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
В ходе "Прямой линии" дети рассказали президенту о своих успехах и о победах своей команды. Однако при этом посетовали, что спортзал, в котором они тренируются, не ремонтировали около 40 лет. Владимир Путин пообещал посодействовать в ремонте помещения.
"Этот спортзал был передан в муниципальную собственность по инициативе местных властей. Планировалось в следующем году сделать проектную документацию. То, что люди об этих планах не знали, – это результат слабой связи местных органов власти, включая поселковую, с гражданами. Теперь, после поручения президента, проект в 2024 году будет реализован до конца с помощью федерального центра. Свободных средств в республиканском бюджете, к сожалению, нет", - написал Аксенов в своем ТГ-канале.
Глава республики поблагодарил президента "за большое внимание к Крыму".
"Он сразу сказал, что поможет. Значит, решение будет. Еще раз огромное спасибо нашему лидеру!" - подытожил Аксенов.
Ранее Следком начал проверку после обращения юных спортсменов из Крыма к Владимиру Путину. Уточняется, что проверка организована на предмет халатности уполномоченных должностных лиц (ч.1 ст.293 УК РФ).
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Владимир Путин (политик)Прямая линия с президентомСергей АксеновКрымНовости КрымаСпорт
 
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