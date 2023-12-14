https://crimea.ria.ru/20231214/sledkom-proverit-chinovnikov-na-khalatnost-iz-za-sportzala-v-krymu-1133543094.html
Следком проверит чиновников на халатность из-за спортзала в Крыму
Следком проверит чиновников на халатность из-за спортзала в Крыму - РИА Новости Крым, 14.12.2023
Следком проверит чиновников на халатность из-за спортзала в Крыму
Следственный комитет организовал проверку по вопросу состояния спортивного зала в селе Солнечная Долина городского округа Судак, прозвучавшему в ходе "Прямой... РИА Новости Крым, 14.12.2023
2023-12-14T13:57
2023-12-14T13:57
2023-12-14T13:58
крымский следком
прямая линия с владимиром путиным в 2023 году
владимир путин (политик)
судак
спорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Следственный комитет организовал проверку по вопросу состояния спортивного зала в селе Солнечная Долина городского округа Судак, прозвучавшему в ходе "Прямой линии" президента России Владимира Путина. Об этом сообщает главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю.В четверг в ходе "Прямой линии" юные спортсмены из Судака, которые занимают призовые места на региональных и всероссийских соревнования, посетовали, что спортзал, где они тренируются, не ремонтировали около 40 лет. Глава государства пообещал посодействовать в ремонте помещения.Уточняется, что проверка организована на предмет халатности уполномоченных должностных лиц. Следователям поручено незамедлительно связаться с инициативной группой, выехать на место для проведения осмотра помещения и проверки всех озвученных доводов, добавили в ведомстве.Президент России Владимир Путин в четверг проводит большую пресс-конференцию и прямую линию. В рамках публичного общения вопросы российскому лидеру смогут задать как простые граждане, так и аккредитованные представители отечественных и зарубежных СМИ.
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крымский следком, прямая линия с владимиром путиным в 2023 году, владимир путин (политик), судак, спорт
Следком проверит чиновников на халатность из-за спортзала в Крыму
СК в Крыму организовал проверку после обращения к Путину о состоянии спортзала в Судаке
13:57 14.12.2023 (обновлено: 13:58 14.12.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Следственный комитет организовал проверку по вопросу состояния спортивного зала в селе Солнечная Долина городского округа Судак, прозвучавшему в ходе "Прямой линии" президента России Владимира Путина. Об этом сообщает главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю.
В четверг в ходе "Прямой линии" юные спортсмены из Судака, которые занимают призовые места на региональных и всероссийских соревнования, посетовали, что спортзал, где они тренируются, не ремонтировали около 40 лет. Глава государства пообещал посодействовать в ремонте помещения
.
"Руководитель главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю Владимир Терентьев поручил незамедлительно организовать процессуальную проверку по сведениям, озвученным группой юных спортсменов из поселка Солнечная Долина городского округа Судак", – говорится в сообщении.
Уточняется, что проверка организована на предмет халатности уполномоченных должностных лиц. Следователям поручено незамедлительно связаться с инициативной группой, выехать на место для проведения осмотра помещения и проверки всех озвученных доводов, добавили в ведомстве.
Президент России Владимир Путин в четверг проводит большую пресс-конференцию и прямую линию. В рамках публичного общения вопросы российскому лидеру смогут задать как простые граждане, так и аккредитованные представители отечественных и зарубежных СМИ.