https://crimea.ria.ru/20231214/sledkom-proverit-chinovnikov-na-khalatnost-iz-za-sportzala-v-krymu-1133543094.html

Следком проверит чиновников на халатность из-за спортзала в Крыму

Следком проверит чиновников на халатность из-за спортзала в Крыму - РИА Новости Крым, 14.12.2023

Следком проверит чиновников на халатность из-за спортзала в Крыму

Следственный комитет организовал проверку по вопросу состояния спортивного зала в селе Солнечная Долина городского округа Судак, прозвучавшему в ходе "Прямой... РИА Новости Крым, 14.12.2023

2023-12-14T13:57

2023-12-14T13:57

2023-12-14T13:58

крымский следком

прямая линия с владимиром путиным в 2023 году

владимир путин (политик)

судак

спорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Следственный комитет организовал проверку по вопросу состояния спортивного зала в селе Солнечная Долина городского округа Судак, прозвучавшему в ходе "Прямой линии" президента России Владимира Путина. Об этом сообщает главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю.В четверг в ходе "Прямой линии" юные спортсмены из Судака, которые занимают призовые места на региональных и всероссийских соревнования, посетовали, что спортзал, где они тренируются, не ремонтировали около 40 лет. Глава государства пообещал посодействовать в ремонте помещения.Уточняется, что проверка организована на предмет халатности уполномоченных должностных лиц. Следователям поручено незамедлительно связаться с инициативной группой, выехать на место для проведения осмотра помещения и проверки всех озвученных доводов, добавили в ведомстве.Президент России Владимир Путин в четверг проводит большую пресс-конференцию и прямую линию. В рамках публичного общения вопросы российскому лидеру смогут задать как простые граждане, так и аккредитованные представители отечественных и зарубежных СМИ.

судак

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2023

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крымский следком, прямая линия с владимиром путиным в 2023 году, владимир путин (политик), судак, спорт