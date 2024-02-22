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Новый спортивный центр в Судаке: что будет доступно взрослым и детям
Новый спортивный центр в Судаке: что будет доступно взрослым и детям - РИА Новости Крым, 22.02.2024
Новый спортивный центр в Судаке: что будет доступно взрослым и детям
Строительство нового трехэтажного физкультурно-оздоровительного центра для детей и взрослых ведется в Судаке. Как сообщили в четверг в пресс-службе... РИА Новости Крым, 22.02.2024
2024-02-22T18:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости Крым. Строительство нового трехэтажного физкультурно-оздоровительного центра для детей и взрослых ведется в Судаке. Как сообщили в четверг в пресс-службе республиканского минстроя, стоимость объекта составит более 340 млн рублей."Специалистами выполнен монтаж ограждения площадки, устройство котлована, завершены монолитные работы столбчатых фундаментов, залиты фундаментные плиты", - уточнили в ведомстве."Заниматься спортом в новом комплексе смогут дети от 10 лет и взрослые. На строительство физкультурно-оздоровительного комплекса предусмотрено 341,7 млн рублей. Ввод готового объекта в эксплуатацию запланирован на конец 2024 года", - уточнили в минстрое.Два новых быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплекса ранее установлены в городах Крыма. В Керчи - целевой объект под художественную гимнастику, в Раздольненском районе - многофункциональный зал для республиканской спортивной школы. Читайте также на РИА Новости Крым:Когда достроят новый спортивный центр под СимферополемВ Крыму арестован директор спортшколы за "подаренные" тренажерыДворец водных видов спорта в Симферополе обещают открыть в следующем году
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Новый спортивный центр в Судаке: что будет доступно взрослым и детям
В Судаке строят новый физкультурно-оздоровительный центр за 340 млн рублей
18:52 22.02.2024 (обновлено: 18:55 22.02.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости Крым. Строительство нового трехэтажного физкультурно-оздоровительного центра для детей и взрослых ведется в Судаке. Как сообщили в четверг в пресс-службе республиканского минстроя, стоимость объекта составит более 340 млн рублей.
"Специалистами выполнен монтаж ограждения площадки, устройство котлована, завершены монолитные работы столбчатых фундаментов, залиты фундаментные плиты", - уточнили в ведомстве.
В здании комплекса оборудуют спортзал с трибунами для зрителей на 150 мест, раздевалки с санузлами и душевыми, тренажерный зал и залы для занятий аэробикой и спортивной борьбой. Также здесь появятся площадки для занятий бадминтоном, баскетболом, волейболом и теннисом, медицинские кабинеты, буфет, гардеробы для спортсменов и зрителей, помещения для отдыха спортсменов и тренеров.
"Заниматься спортом в новом комплексе смогут дети от 10 лет и взрослые. На строительство физкультурно-оздоровительного комплекса предусмотрено 341,7 млн рублей. Ввод готового объекта в эксплуатацию запланирован на конец 2024 года", - уточнили в минстрое.
Два новых быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплекса
ранее установлены в городах Крыма. В Керчи - целевой объект под художественную гимнастику, в Раздольненском районе - многофункциональный зал для республиканской спортивной школы.
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