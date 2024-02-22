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Новый спортивный центр в Судаке: что будет доступно взрослым и детям

Новый спортивный центр в Судаке: что будет доступно взрослым и детям - РИА Новости Крым, 22.02.2024

Новый спортивный центр в Судаке: что будет доступно взрослым и детям

Строительство нового трехэтажного физкультурно-оздоровительного центра для детей и взрослых ведется в Судаке. Как сообщили в четверг в пресс-службе... РИА Новости Крым, 22.02.2024

2024-02-22T18:52

2024-02-22T18:52

2024-02-22T18:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости Крым. Строительство нового трехэтажного физкультурно-оздоровительного центра для детей и взрослых ведется в Судаке. Как сообщили в четверг в пресс-службе республиканского минстроя, стоимость объекта составит более 340 млн рублей."Специалистами выполнен монтаж ограждения площадки, устройство котлована, завершены монолитные работы столбчатых фундаментов, залиты фундаментные плиты", - уточнили в ведомстве."Заниматься спортом в новом комплексе смогут дети от 10 лет и взрослые. На строительство физкультурно-оздоровительного комплекса предусмотрено 341,7 млн рублей. Ввод готового объекта в эксплуатацию запланирован на конец 2024 года", - уточнили в минстрое.Два новых быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплекса ранее установлены в городах Крыма. В Керчи - целевой объект под художественную гимнастику, в Раздольненском районе - многофункциональный зал для республиканской спортивной школы. Читайте также на РИА Новости Крым:Когда достроят новый спортивный центр под СимферополемВ Крыму арестован директор спортшколы за "подаренные" тренажерыДворец водных видов спорта в Симферополе обещают открыть в следующем году

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, судак, министерство строительства и архитектуры крыма (минстрой рк), спорт, общество, новости крыма