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В Крыму арестован директор спортшколы за "подаренные" тренажеры - РИА Новости Крым, 13.09.2023
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В Крыму арестован директор спортшколы за "подаренные" тренажеры
В Крыму арестован директор спортшколы за "подаренные" тренажеры - РИА Новости Крым, 13.09.2023
В Крыму арестован директор спортшколы за "подаренные" тренажеры
Руководитель спортивной школы №5 в Крыму заключен под стражу из-за превышения должностных полномочий. Об этом сообщает Следком Крыма и Севастополя. РИА Новости Крым, 13.09.2023
2023-09-13T19:26
2023-09-13T19:26
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СИМЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. Руководитель спортивной школы №5 в Крыму заключен под стражу из-за превышения должностных полномочий. Об этом сообщает Следком Крыма и Севастополя.Ранее сообщалось, что уголовное дело за превышение должностных полномочий возбуждено против директора спортивной школы Симферопольского района. Руководителя учреждения обвинили в передаче тренажеров, предназначенных для спортивно-оздоровительных комплексов, в один из частных клубов.Фигуранта уголовного дела обвиняют в совершении тяжкого преступления, в настоящее время он заключен под стражу, уточнили в СК.Расследование уголовного дела продолжается. Правоохранители устанавливают круг возможных соучастников и принимают меры к возмещению нанесенного ущерба.В марте этого года комитет по противодействию коррупции Республики Крым сообщил о выявлении нарушений при строительстве физкультурно-оздоровительных комплексов в селах Перово и Доброе Симферопольского района. Отмечалось, что нарушения связаны с недостачей товарно-материальных ценностей, а также оплатой работ, которые фактически не были выполнены.Позже стало известно, что для наполнения одного из комплексов были закуплены спортивные тренажеры на сумму 27,8 млн рублей, которые впоследствии неправомерно переданы в безвозмездное пользование индивидуальному предпринимателю в один из частных спортклубов Симферополя.Физкультурно-оздоровительные комплексы (ФОК) в Перово и Добром строятся в рамках национального проекта "Демография". Работы стартовали весной 2021 года, открыть объекты планировалось в конце 2022 года. По состоянию на ноябрь прошлого года готовность спорткомплексов составляла соответственно 81% и 74%.В марте этого года вице-премьер РК Светлана Маслова сообщила, что подрядчик забросил стройку ФОКа в Перово, вследствие чего власти вынуждены расторгнуть контракт, взыскать штраф с подрядчика и заключить контракт с новым исполнителем.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе работница МУП украла почти миллион на фиктивных ремонтахНа директора спортшколы в Крыму завели дело из-за "подаренных" тренажеровВ Крыму нашли нарушения на 60 млн рублей при возведении спорткомплексов
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крым, крымский следком, происшествия, закон и право, общество, спорт, симферополь, новости крыма
В Крыму арестован директор спортшколы за "подаренные" тренажеры

СК: директор спортшколы Симферополя заключен под стражу из-за превышения полномочий

19:26 13.09.2023
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. Руководитель спортивной школы №5 в Крыму заключен под стражу из-за превышения должностных полномочий. Об этом сообщает Следком Крыма и Севастополя.
Ранее сообщалось, что уголовное дело за превышение должностных полномочий возбуждено против директора спортивной школы Симферопольского района. Руководителя учреждения обвинили в передаче тренажеров, предназначенных для спортивно-оздоровительных комплексов, в один из частных клубов.
"Управлением по расследованию особо важных дел установлено, что в июле 2022 года директор образовательного учреждения разместил спортивно-техническое оборудование в одном из спортивных комплексов Симферополя, где оно до апреля текущего года использовалось в тренажерном зале. В результате износа дорогостоящего инвентаря, бюджету республики причинен ущерб, превышающий 9 миллионов рублей", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Фигуранта уголовного дела обвиняют в совершении тяжкого преступления, в настоящее время он заключен под стражу, уточнили в СК.
Расследование уголовного дела продолжается. Правоохранители устанавливают круг возможных соучастников и принимают меры к возмещению нанесенного ущерба.
В марте этого года комитет по противодействию коррупции Республики Крым сообщил о выявлении нарушений при строительстве физкультурно-оздоровительных комплексов в селах Перово и Доброе Симферопольского района. Отмечалось, что нарушения связаны с недостачей товарно-материальных ценностей, а также оплатой работ, которые фактически не были выполнены.
Позже стало известно, что для наполнения одного из комплексов были закуплены спортивные тренажеры на сумму 27,8 млн рублей, которые впоследствии неправомерно переданы в безвозмездное пользование индивидуальному предпринимателю в один из частных спортклубов Симферополя.
Физкультурно-оздоровительные комплексы (ФОК) в Перово и Добром строятся в рамках национального проекта "Демография". Работы стартовали весной 2021 года, открыть объекты планировалось в конце 2022 года. По состоянию на ноябрь прошлого года готовность спорткомплексов составляла соответственно 81% и 74%.
В марте этого года вице-премьер РК Светлана Маслова сообщила, что подрядчик забросил стройку ФОКа в Перово, вследствие чего власти вынуждены расторгнуть контракт, взыскать штраф с подрядчика и заключить контракт с новым исполнителем.
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