https://crimea.ria.ru/20230913/v-krymu-arestovan-direktor-sportshkoly-za-podarennye-trenazhery-1131389867.html

В Крыму арестован директор спортшколы за "подаренные" тренажеры

В Крыму арестован директор спортшколы за "подаренные" тренажеры - РИА Новости Крым, 13.09.2023

В Крыму арестован директор спортшколы за "подаренные" тренажеры

Руководитель спортивной школы №5 в Крыму заключен под стражу из-за превышения должностных полномочий. Об этом сообщает Следком Крыма и Севастополя. РИА Новости Крым, 13.09.2023

2023-09-13T19:26

2023-09-13T19:26

2023-09-13T19:26

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СИМЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. Руководитель спортивной школы №5 в Крыму заключен под стражу из-за превышения должностных полномочий. Об этом сообщает Следком Крыма и Севастополя.Ранее сообщалось, что уголовное дело за превышение должностных полномочий возбуждено против директора спортивной школы Симферопольского района. Руководителя учреждения обвинили в передаче тренажеров, предназначенных для спортивно-оздоровительных комплексов, в один из частных клубов.Фигуранта уголовного дела обвиняют в совершении тяжкого преступления, в настоящее время он заключен под стражу, уточнили в СК.Расследование уголовного дела продолжается. Правоохранители устанавливают круг возможных соучастников и принимают меры к возмещению нанесенного ущерба.В марте этого года комитет по противодействию коррупции Республики Крым сообщил о выявлении нарушений при строительстве физкультурно-оздоровительных комплексов в селах Перово и Доброе Симферопольского района. Отмечалось, что нарушения связаны с недостачей товарно-материальных ценностей, а также оплатой работ, которые фактически не были выполнены.Позже стало известно, что для наполнения одного из комплексов были закуплены спортивные тренажеры на сумму 27,8 млн рублей, которые впоследствии неправомерно переданы в безвозмездное пользование индивидуальному предпринимателю в один из частных спортклубов Симферополя.Физкультурно-оздоровительные комплексы (ФОК) в Перово и Добром строятся в рамках национального проекта "Демография". Работы стартовали весной 2021 года, открыть объекты планировалось в конце 2022 года. По состоянию на ноябрь прошлого года готовность спорткомплексов составляла соответственно 81% и 74%.В марте этого года вице-премьер РК Светлана Маслова сообщила, что подрядчик забросил стройку ФОКа в Перово, вследствие чего власти вынуждены расторгнуть контракт, взыскать штраф с подрядчика и заключить контракт с новым исполнителем.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе работница МУП украла почти миллион на фиктивных ремонтахНа директора спортшколы в Крыму завели дело из-за "подаренных" тренажеровВ Крыму нашли нарушения на 60 млн рублей при возведении спорткомплексов

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