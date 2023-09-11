https://crimea.ria.ru/20230911/na-direktora-sportshkoly-v-krymu-zaveli-delo-iz-za-podarennykh-trenazherov-1131324391.html

На директора спортшколы в Крыму завели дело из-за "подаренных" тренажеров

На директора спортшколы в Крыму завели дело из-за "подаренных" тренажеров - РИА Новости Крым, 11.09.2023

На директора спортшколы в Крыму завели дело из-за "подаренных" тренажеров

Уголовное дело за превышение должностных полномочий возбуждено против директора спортивной школы Симферопольского района. Он обвиняется в передаче тренажеров,... РИА Новости Крым, 11.09.2023

2023-09-11T18:11

2023-09-11T18:11

2023-09-11T18:13

крым

симферополь

симферопольский район

комитет по противодействию коррупции республики крым

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. Уголовное дело за превышение должностных полномочий возбуждено против директора спортивной школы Симферопольского района. Он обвиняется в передаче тренажеров, предназначенных для спортивно-оздоровительных комплексов, в один из частных клубов. Об этом сообщили в республиканском комитете по противодействию коррупции.Материалы по уголовному делу были собраны по поручению главы Крыма Сергея Аксенова. В марте этого года комитет по противодействию коррупции Республики Крым сообщил о выявлении нарушений при строительстве физкультурно-оздоровительных комплексов в селах Перово и Доброе Симферопольского района. Отмечалось, что нарушения связаны с недостачей товарно-материальных ценностей, а также оплатой работ, которые фактически не были выполнены. Позже стало известно, что для наполнения одного из комплексов были закуплены спортивные тренажеры на сумму 27,8 млн рублей, которые впоследствии неправомерно переданы в безвозмездное пользование индивидуальному предпринимателю в один из частных спортклубов Симферополя.Физкультурно-оздоровительные комплексы (ФОК) в Перово и Добром строятся в рамках национального проекта "Демография". Работы стартовали весной 2021 года, открыть объекты планировалось в конце 2022 года. По состоянию на ноябрь прошлого года готовность спорткомплексов составляла соответственно 81% и 74%.В марте этого года вице-премьер РК Светлана Маслова сообщила, что подрядчик забросил стройку ФОКа в Перово, вследствие чего власти вынуждены расторгнуть контракт, взыскать штраф с подрядчика и заключить контракт с новым исполнителем.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму задержали директора спортшколы - видеоВ Крыму нашли нарушения на 60 млн рублей при возведении спорткомплексовАрестована оскандалившаяся в Севастополе директор компании-подрядчика

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, симферополь, симферопольский район, комитет по противодействию коррупции республики крым, происшествия