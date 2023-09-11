Рейтинг@Mail.ru
На директора спортшколы в Крыму завели дело из-за "подаренных" тренажеров - РИА Новости Крым, 11.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230911/na-direktora-sportshkoly-v-krymu-zaveli-delo-iz-za-podarennykh-trenazherov-1131324391.html
На директора спортшколы в Крыму завели дело из-за "подаренных" тренажеров
На директора спортшколы в Крыму завели дело из-за "подаренных" тренажеров - РИА Новости Крым, 11.09.2023
На директора спортшколы в Крыму завели дело из-за "подаренных" тренажеров
Уголовное дело за превышение должностных полномочий возбуждено против директора спортивной школы Симферопольского района. Он обвиняется в передаче тренажеров,... РИА Новости Крым, 11.09.2023
2023-09-11T18:11
2023-09-11T18:13
крым
симферополь
симферопольский район
комитет по противодействию коррупции республики крым
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/15/1122725030_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_f2eb43907149ded89d9f89acd294df22.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. Уголовное дело за превышение должностных полномочий возбуждено против директора спортивной школы Симферопольского района. Он обвиняется в передаче тренажеров, предназначенных для спортивно-оздоровительных комплексов, в один из частных клубов. Об этом сообщили в республиканском комитете по противодействию коррупции.Материалы по уголовному делу были собраны по поручению главы Крыма Сергея Аксенова. В марте этого года комитет по противодействию коррупции Республики Крым сообщил о выявлении нарушений при строительстве физкультурно-оздоровительных комплексов в селах Перово и Доброе Симферопольского района. Отмечалось, что нарушения связаны с недостачей товарно-материальных ценностей, а также оплатой работ, которые фактически не были выполнены. Позже стало известно, что для наполнения одного из комплексов были закуплены спортивные тренажеры на сумму 27,8 млн рублей, которые впоследствии неправомерно переданы в безвозмездное пользование индивидуальному предпринимателю в один из частных спортклубов Симферополя.Физкультурно-оздоровительные комплексы (ФОК) в Перово и Добром строятся в рамках национального проекта "Демография". Работы стартовали весной 2021 года, открыть объекты планировалось в конце 2022 года. По состоянию на ноябрь прошлого года готовность спорткомплексов составляла соответственно 81% и 74%.В марте этого года вице-премьер РК Светлана Маслова сообщила, что подрядчик забросил стройку ФОКа в Перово, вследствие чего власти вынуждены расторгнуть контракт, взыскать штраф с подрядчика и заключить контракт с новым исполнителем.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму задержали директора спортшколы - видеоВ Крыму нашли нарушения на 60 млн рублей при возведении спорткомплексовАрестована оскандалившаяся в Севастополе директор компании-подрядчика
крым
симферополь
симферопольский район
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/15/1122725030_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_56ded167aad5b5854b53d23227095b10.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, симферополь, симферопольский район, комитет по противодействию коррупции республики крым, происшествия
На директора спортшколы в Крыму завели дело из-за "подаренных" тренажеров

В Крыму возбуждено дело против директора спортшколы за передачу тренажеров в частный клуб

18:11 11.09.2023 (обновлено: 18:13 11.09.2023)
 
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. Уголовное дело за превышение должностных полномочий возбуждено против директора спортивной школы Симферопольского района. Он обвиняется в передаче тренажеров, предназначенных для спортивно-оздоровительных комплексов, в один из частных клубов. Об этом сообщили в республиканском комитете по противодействию коррупции.
Материалы по уголовному делу были собраны по поручению главы Крыма Сергея Аксенова.
"Следственными органами возбуждено уголовное дело по ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий) в отношении директора спортивной школы Симферопольского района, который незаконно передал спортивные тренажеры, закупленные для физкультурно-оздоровительных комплексов в безвозмездное пользование индивидуальному предпринимателю в один из частных спортивных клубов Симферополя", - сказано в сообщении.
В марте этого года комитет по противодействию коррупции Республики Крым сообщил о выявлении нарушений при строительстве физкультурно-оздоровительных комплексов в селах Перово и Доброе Симферопольского района. Отмечалось, что нарушения связаны с недостачей товарно-материальных ценностей, а также оплатой работ, которые фактически не были выполнены.
Позже стало известно, что для наполнения одного из комплексов были закуплены спортивные тренажеры на сумму 27,8 млн рублей, которые впоследствии неправомерно переданы в безвозмездное пользование индивидуальному предпринимателю в один из частных спортклубов Симферополя.
Физкультурно-оздоровительные комплексы (ФОК) в Перово и Добром строятся в рамках национального проекта "Демография". Работы стартовали весной 2021 года, открыть объекты планировалось в конце 2022 года. По состоянию на ноябрь прошлого года готовность спорткомплексов составляла соответственно 81% и 74%.
В марте этого года вице-премьер РК Светлана Маслова сообщила, что подрядчик забросил стройку ФОКа в Перово, вследствие чего власти вынуждены расторгнуть контракт, взыскать штраф с подрядчика и заключить контракт с новым исполнителем.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму задержали директора спортшколы - видео
В Крыму нашли нарушения на 60 млн рублей при возведении спорткомплексов
Арестована оскандалившаяся в Севастополе директор компании-подрядчика
 
КрымСимферопольСимферопольский районКомитет по противодействию коррупции Республики КрымПроисшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:45Порты Азово-Черноморского бассейна лидируют в России по грузообороту
19:29Разрушительное землетрясение в Марокко унесло жизни 2681 человек
19:07Обстановка у Крымского моста: данные на вечер понедельника
18:51Тюрьма или пуля в спину: пленный боевик ВСУ рассказал о штурмах "на убой"
18:36Вандалы осквернили военный памятник в Молдове
18:11На директора спортшколы в Крыму завели дело из-за "подаренных" тренажеров
17:30Военным пенсионерам – участникам СВО компенсируют пенсию
17:12Десять городов России получили звание "Город трудовой доблести"
16:59Эрдоган призвал Запад выполнить данные России обещания
16:27Снова рекорд: цены на Аи-92 и дизтопливо обновили максимум
16:16Выборы в Запорожской области состоялись: явка превысила 68%
15:52Где в Черноморском районе Крыма будут выдавать землю участникам СВО
15:27Очередь на Крымском мосту растет: свежие данные
15:21Пункт управления беспилотниками ВСУ уничтожен в Херсонской области
15:03Новые попытки атак: украинские БПЛА сбиты над двумя областями России
14:51Ким Чен Ын приедет с официальным визитом в Россию
14:40Клятва Гиппократа и огонь ВСУ: как работает херсонская медицина
14:14Горят склады и пункты дислокации: ВСУ потеряли еще 675 боевиков
14:10Африканская чума свиней на Кубани - вирус распространяется
13:53Смертельный пожар: в пылающей бытовке в Крыму нашли погибшего
Лента новостейМолния