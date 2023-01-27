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В Крыму задержали директора спортшколы - видео

В Крыму задержали директора спортшколы - видео - РИА Новости Крым, 27.01.2023

В Крыму задержали директора спортшколы - видео

Ялтинские силовики задержали директора спортивной школы, подрядчика и посредника, обвиняемых в совершении преступлений при реализации контракта на строительство РИА Новости Крым, 27.01.2023

2023-01-27T11:38

2023-01-27T11:38

2023-01-27T11:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости Крым. Ялтинские силовики задержали директора спортивной школы, подрядчика и посредника, обвиняемых в совершении преступлений при реализации контракта на строительство спортивной школы в Гаспре. Об этом сообщает пресс-служба крымского управления СК России.По данным следствия, директор гаспринской спортшколы заключил муниципальный контракт на проведение ремонта школы с предпринимателем, который в итоге не до конца исполнил обязательства. Зная об этом, директор подписал акты о приемке работ и распорядился выплатить подрядчику более 3,5 млн рублей.Все фигуранты задержаны сотрудниками ФСБ при поддержке спецподразделения Росгвардии. Подозреваемым предъявлено обвинения в превышении должностных полномочий, получении и даче взятки в крупном размере, мошенничестве в особо крупном размере, посредничестве во взяточничестве. В их домах и на рабочих местах проведены обыски. От подрядчика и посредника получены явки с повинной в совершенном преступлении. Следствие продолжается.Читайте также на РИА Новости Крым:Экс-чиновника из Крыма осудили на три года за рукоприкладствоВзятка за землю: бывшему замглавы поселения в Крыму предъявили обвинениеЗамглавы депздрава Севастополя наживался на "ковидных" закупках

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

В Крыму задержали директора спортшколы - видео Ялтинские силовики задержали директора спортивной школы, подрядчика и посредника, обвиняемых в совершении преступлений при реализации контракта на строительство спортшколы в Гаспре. 2023-01-27T11:38 true PT0M22S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ск рф (следственный комитет российской федерации), новости крыма, крым, ялта, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), закон и право, видео