https://crimea.ria.ru/20230127/v-krymu-zaderzhali-direktora-sportshkoly---video-1126615969.html
В Крыму задержали директора спортшколы - видео
В Крыму задержали директора спортшколы - видео - РИА Новости Крым, 27.01.2023
В Крыму задержали директора спортшколы - видео
Ялтинские силовики задержали директора спортивной школы, подрядчика и посредника, обвиняемых в совершении преступлений при реализации контракта на строительство РИА Новости Крым, 27.01.2023
2023-01-27T11:38
2023-01-27T11:38
2023-01-27T11:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости Крым. Ялтинские силовики задержали директора спортивной школы, подрядчика и посредника, обвиняемых в совершении преступлений при реализации контракта на строительство спортивной школы в Гаспре. Об этом сообщает пресс-служба крымского управления СК России.По данным следствия, директор гаспринской спортшколы заключил муниципальный контракт на проведение ремонта школы с предпринимателем, который в итоге не до конца исполнил обязательства. Зная об этом, директор подписал акты о приемке работ и распорядился выплатить подрядчику более 3,5 млн рублей.Все фигуранты задержаны сотрудниками ФСБ при поддержке спецподразделения Росгвардии. Подозреваемым предъявлено обвинения в превышении должностных полномочий, получении и даче взятки в крупном размере, мошенничестве в особо крупном размере, посредничестве во взяточничестве. В их домах и на рабочих местах проведены обыски. От подрядчика и посредника получены явки с повинной в совершенном преступлении. Следствие продолжается.Читайте также на РИА Новости Крым:Экс-чиновника из Крыма осудили на три года за рукоприкладствоВзятка за землю: бывшему замглавы поселения в Крыму предъявили обвинениеЗамглавы депздрава Севастополя наживался на "ковидных" закупках
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В Крыму задержали директора спортшколы - видео
Ялтинские силовики задержали директора спортивной школы, подрядчика и посредника, обвиняемых в совершении преступлений при реализации контракта на строительство спортшколы в Гаспре.
2023-01-27T11:38
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РИА Новости Крым
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ск рф (следственный комитет российской федерации), новости крыма, крым, ялта, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), закон и право, видео
В Крыму задержали директора спортшколы - видео
В Ялте задержаны обвиняемые в мошенничестве и взяточничестве при строительстве спортшколы
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости Крым. Ялтинские силовики задержали директора спортивной школы, подрядчика и посредника, обвиняемых в совершении преступлений при реализации контракта на строительство спортивной школы в Гаспре. Об этом сообщает пресс-служба крымского управления СК России.
По данным следствия, директор гаспринской спортшколы заключил муниципальный контракт на проведение ремонта школы с предпринимателем, который в итоге не до конца исполнил обязательства. Зная об этом, директор подписал акты о приемке работ и распорядился выплатить подрядчику более 3,5 млн рублей.
"Вместе с тем, проведенная Контрольно-счетной палатой ревизия выявила, что строительной фирме неправомерно выплачены бюджетные средства в размере более 1,8 млн рублей. Установлено, что такую услугу директор спортшколы оказал за взятку в 350 тысяч рублей, которую индивидуальный предприниматель передал должностному лицу через посредника", - рассказали в СК.
Все фигуранты задержаны сотрудниками ФСБ при поддержке спецподразделения Росгвардии. Подозреваемым предъявлено обвинения в превышении должностных полномочий, получении и даче взятки в крупном размере, мошенничестве в особо крупном размере, посредничестве во взяточничестве. В их домах и на рабочих местах проведены обыски. От подрядчика и посредника получены явки с повинной в совершенном преступлении. Следствие продолжается.
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