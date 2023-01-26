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Экс-чиновника из Крыма осудили на три года за рукоприкладство - РИА Новости Крым, 26.01.2023
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Экс-чиновника из Крыма осудили на три года за рукоприкладство
Экс-чиновника из Крыма осудили на три года за рукоприкладство - РИА Новости Крым, 26.01.2023
Экс-чиновника из Крыма осудили на три года за рукоприкладство
Феодосийской городской суд приговорил крымского общественника, экс-заместителя главы администрации Судака Эйваза Умерова к трем годам заключения за превышение... РИА Новости Крым, 26.01.2023
2023-01-26T15:24
2023-01-26T15:27
крым
судак
эйваз умеров
закон и право
феодосия
феодосийской городской суд
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ 26 янв – РИА Новости Крым. Феодосийской городской суд приговорил крымского общественника, экс-заместителя главы администрации Судака Эйваза Умерова к трем годам заключения за превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия. Об этом сообщила пресс-служба суда.Уточняется, что в июле 2019 года Умеров, находясь в должности замглавы администрации Судака, незаконно потребовал от своего подчиненного – директора муниципального бюджетного учреждения "Коммунхоз" – собрать с предпринимателей, работающих на городской набережной и улице Кипарисной, деньги и передать их определенному поставщику за установку урн.Получив от директора "Коммунхоза" отказ выполнить незаконное требование, подсудимый нанес своему подчиненному "не менее трех ударов обеими руками в область головы". В результате потерпевший получил телесные повреждения, которые оцениваются как "причинившие легкий вред здоровью".При вынесении приговора суд учел то, что подсудимый не состоит на учете в наркологическом диспансере, положительно характеризуется по месту жительства, работает и не судим. В качестве смягчающих обстоятельств суд также учел наличие у Умерова двоих малолетних детей, отсутствие судимости и отсутствие отягчающих обстоятельств.Подсудимого взяли под стражу в зале суда. Он будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.Приговор не вступил в законную силу.Читайте также на РИА Новости Крым:Взятка за землю: бывшему замглавы поселения в Крыму предъявили обвинениеВ Керчи осудили экс-чиновника за крупную взяткуАлуштинские предприниматели пожаловались главе Крыма на местные власти
https://crimea.ria.ru/20221025/eks-vitse-premer-kryma-nakhlupin-prigovoren-k-8-godam-podana-apellyatsiya-1125085637.html
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крым, судак, эйваз умеров, закон и право, феодосия, феодосийской городской суд , новости крыма
Экс-чиновника из Крыма осудили на три года за рукоприкладство

Суд приговорил экс-вице-мэра Судака Умерова к трем годам колонии за избиение подчиненного

15:24 26.01.2023 (обновлено: 15:27 26.01.2023)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЭйваз Умеров
Эйваз Умеров - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ 26 янв – РИА Новости Крым. Феодосийской городской суд приговорил крымского общественника, экс-заместителя главы администрации Судака Эйваза Умерова к трем годам заключения за превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия. Об этом сообщила пресс-служба суда.
Уточняется, что в июле 2019 года Умеров, находясь в должности замглавы администрации Судака, незаконно потребовал от своего подчиненного – директора муниципального бюджетного учреждения "Коммунхоз" – собрать с предпринимателей, работающих на городской набережной и улице Кипарисной, деньги и передать их определенному поставщику за установку урн.
Бывший заместитель председателя Совета министров Республики Крым Виталий Нахлупин на заседании Басманного суда Москвы, где рассматривается ходатайство следствия об его аресте. 18 октября 2018 - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
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Получив от директора "Коммунхоза" отказ выполнить незаконное требование, подсудимый нанес своему подчиненному "не менее трех ударов обеими руками в область головы". В результате потерпевший получил телесные повреждения, которые оцениваются как "причинившие легкий вред здоровью".
При вынесении приговора суд учел то, что подсудимый не состоит на учете в наркологическом диспансере, положительно характеризуется по месту жительства, работает и не судим. В качестве смягчающих обстоятельств суд также учел наличие у Умерова двоих малолетних детей, отсутствие судимости и отсутствие отягчающих обстоятельств.
"Суд назначил подсудимому минимально возможное наказание в виде трех лет лишения свободы, с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, связанных с осуществлением организационно-распорядительных функций на срок один год и шесть месяцев", - говорится в сообщении.
Подсудимого взяли под стражу в зале суда. Он будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.
Приговор не вступил в законную силу.
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КрымСудакЭйваз УмеровЗакон и правоФеодосияФеодосийской городской судНовости Крыма
 
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