https://crimea.ria.ru/20230126/eks-chinovnika-iz-kryma-osudili-na-tri-goda-za-rukoprikladstvo-1126601787.html

Экс-чиновника из Крыма осудили на три года за рукоприкладство

Экс-чиновника из Крыма осудили на три года за рукоприкладство - РИА Новости Крым, 26.01.2023

Экс-чиновника из Крыма осудили на три года за рукоприкладство

Феодосийской городской суд приговорил крымского общественника, экс-заместителя главы администрации Судака Эйваза Умерова к трем годам заключения за превышение... РИА Новости Крым, 26.01.2023

2023-01-26T15:24

2023-01-26T15:24

2023-01-26T15:27

крым

судак

эйваз умеров

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СИМФЕРОПОЛЬ 26 янв – РИА Новости Крым. Феодосийской городской суд приговорил крымского общественника, экс-заместителя главы администрации Судака Эйваза Умерова к трем годам заключения за превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия. Об этом сообщила пресс-служба суда.Уточняется, что в июле 2019 года Умеров, находясь в должности замглавы администрации Судака, незаконно потребовал от своего подчиненного – директора муниципального бюджетного учреждения "Коммунхоз" – собрать с предпринимателей, работающих на городской набережной и улице Кипарисной, деньги и передать их определенному поставщику за установку урн.Получив от директора "Коммунхоза" отказ выполнить незаконное требование, подсудимый нанес своему подчиненному "не менее трех ударов обеими руками в область головы". В результате потерпевший получил телесные повреждения, которые оцениваются как "причинившие легкий вред здоровью".При вынесении приговора суд учел то, что подсудимый не состоит на учете в наркологическом диспансере, положительно характеризуется по месту жительства, работает и не судим. В качестве смягчающих обстоятельств суд также учел наличие у Умерова двоих малолетних детей, отсутствие судимости и отсутствие отягчающих обстоятельств.Подсудимого взяли под стражу в зале суда. Он будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.Приговор не вступил в законную силу.Читайте также на РИА Новости Крым:Взятка за землю: бывшему замглавы поселения в Крыму предъявили обвинениеВ Керчи осудили экс-чиновника за крупную взяткуАлуштинские предприниматели пожаловались главе Крыма на местные власти

https://crimea.ria.ru/20221025/eks-vitse-premer-kryma-nakhlupin-prigovoren-k-8-godam-podana-apellyatsiya-1125085637.html

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крым, судак, эйваз умеров, закон и право, феодосия, феодосийской городской суд , новости крыма