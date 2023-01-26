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Экс-чиновника из Крыма осудили на три года за рукоприкладство
Экс-чиновника из Крыма осудили на три года за рукоприкладство - РИА Новости Крым, 26.01.2023
Экс-чиновника из Крыма осудили на три года за рукоприкладство
Феодосийской городской суд приговорил крымского общественника, экс-заместителя главы администрации Судака Эйваза Умерова к трем годам заключения за превышение... РИА Новости Крым, 26.01.2023
2023-01-26T15:24
2023-01-26T15:24
2023-01-26T15:27
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СИМФЕРОПОЛЬ 26 янв – РИА Новости Крым. Феодосийской городской суд приговорил крымского общественника, экс-заместителя главы администрации Судака Эйваза Умерова к трем годам заключения за превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия. Об этом сообщила пресс-служба суда.Уточняется, что в июле 2019 года Умеров, находясь в должности замглавы администрации Судака, незаконно потребовал от своего подчиненного – директора муниципального бюджетного учреждения "Коммунхоз" – собрать с предпринимателей, работающих на городской набережной и улице Кипарисной, деньги и передать их определенному поставщику за установку урн.Получив от директора "Коммунхоза" отказ выполнить незаконное требование, подсудимый нанес своему подчиненному "не менее трех ударов обеими руками в область головы". В результате потерпевший получил телесные повреждения, которые оцениваются как "причинившие легкий вред здоровью".При вынесении приговора суд учел то, что подсудимый не состоит на учете в наркологическом диспансере, положительно характеризуется по месту жительства, работает и не судим. В качестве смягчающих обстоятельств суд также учел наличие у Умерова двоих малолетних детей, отсутствие судимости и отсутствие отягчающих обстоятельств.Подсудимого взяли под стражу в зале суда. Он будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.Приговор не вступил в законную силу.Читайте также на РИА Новости Крым:Взятка за землю: бывшему замглавы поселения в Крыму предъявили обвинениеВ Керчи осудили экс-чиновника за крупную взяткуАлуштинские предприниматели пожаловались главе Крыма на местные власти
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крым, судак, эйваз умеров, закон и право, феодосия, феодосийской городской суд , новости крыма
Экс-чиновника из Крыма осудили на три года за рукоприкладство
Суд приговорил экс-вице-мэра Судака Умерова к трем годам колонии за избиение подчиненного
15:24 26.01.2023 (обновлено: 15:27 26.01.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ 26 янв – РИА Новости Крым. Феодосийской городской суд приговорил крымского общественника, экс-заместителя главы администрации Судака Эйваза Умерова к трем годам заключения за превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия. Об этом сообщила пресс-служба суда.
Уточняется, что в июле 2019 года Умеров, находясь в должности замглавы администрации Судака, незаконно потребовал от своего подчиненного – директора муниципального бюджетного учреждения "Коммунхоз" – собрать с предпринимателей, работающих на городской набережной и улице Кипарисной, деньги и передать их определенному поставщику за установку урн.
Получив от директора "Коммунхоза" отказ выполнить незаконное требование, подсудимый нанес своему подчиненному "не менее трех ударов обеими руками в область головы". В результате потерпевший получил телесные повреждения, которые оцениваются как "причинившие легкий вред здоровью".
При вынесении приговора суд учел то, что подсудимый не состоит на учете в наркологическом диспансере, положительно характеризуется по месту жительства, работает и не судим. В качестве смягчающих обстоятельств суд также учел наличие у Умерова двоих малолетних детей, отсутствие судимости и отсутствие отягчающих обстоятельств.
"Суд назначил подсудимому минимально возможное наказание в виде трех лет лишения свободы, с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, связанных с осуществлением организационно-распорядительных функций на срок один год и шесть месяцев", - говорится в сообщении.
Подсудимого взяли под стражу в зале суда. Он будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.
Приговор не вступил в законную силу.
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