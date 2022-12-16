https://crimea.ria.ru/20221216/alushtinskie-predprinimateli-pozhalovalis-glave-kryma-na-mestnye-vlasti-1125940329.html

Алуштинские предприниматели пожаловались главе Крыма на местные власти

Алуштинские предприниматели пожаловались главе Крыма на местные власти - РИА Новости Крым, 16.12.2022

Алуштинские предприниматели пожаловались главе Крыма на местные власти

Восемь предпринимателей из Алушты просят главу Республики Крым Сергея Аксенова разобраться в затянувшейся конфликтной ситуации между представителями частного... РИА Новости Крым, 16.12.2022

2022-12-16T15:42

2022-12-16T15:42

2022-12-16T15:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Восемь предпринимателей из Алушты просят главу Республики Крым Сергея Аксенова разобраться в затянувшейся конфликтной ситуации между представителями частного бизнеса и чиновниками Алушты.Речь идет о сносе нескольких торговых объектов, расположенных непосредственно на набережной Алушты в районе Рабочего уголка, принадлежащих обращающимся. В настоящее время эти восемь торговых павильонов внесены в перечень самостроев по решению Межведомственной комиссии Совета министров Республики и после нескольких судов разных инстанций подлежат сносу.Какой бизнес получит дополнительную помощь из бюджета Крыма>>Предприниматели категорически не согласны с выводами комиссии и утверждают, что правительство Крыма было недостаточно осведомлено о ситуации из-за недостоверных сведений, которые предоставили в Совмин чиновники администрации Алушты."Чиновниками Администрации города Алушта была проведена работа по формированию пакета недостоверных документов в отношении наших объектов недвижимости, то есть был совершён служебный подлог. Подложные документы были направлены в Межведомственную комиссию Совета министров РК. На основании этих документов было принято решение Межведомственной комиссии и наши объекты были включены в gеречень самовольно возведённых строений. На основании этого решения Межведомственной комиссии было принято Распоряжение Совета министров РК, а затем и решение сессии Алуштинского городского совета о признании наших объектов самостроями и необходимости их сноса. Без этих фальсификаций невозможно было бы запустить процесс судов", - говорится в обращении на имя главы региона.Предприниматели, которые торгуют на набережной, в том числе и уникальными сувенирами крымских мастеров, просят главу Крыма вмешаться в ситуацию и провести служебное расследование.По словам заявителей, документы на торговые павильоны были получены ими еще в украинский период, в 2013 году. Это и договора об аренде муниципальной земли, и документ о том, что павильонам присвоен почтовый адрес. По словам предпринимателей, адресов у самостроев быть не может. Также, утверждают заявители, в Межведомственную комиссию администрация представила уже не действующий договор аренды земли от 2004 года, технический паспорт четырехэтажного строения, хотя все объекты – одноэтажные.В Алуште установили памятник первооснователю места императору Юстиниану>>Владельцы торговых павильонов возмущены ещё и тем, что на одной линии с их объектами находятся десятки других, однако они под снос не попали.В свою очередь, глава администрации Алушты Галина Огнева на вопрос корреспондента РИА Новости Крым заявила, что все суды, вплоть до Верховного, предпринимателями проиграны, закон вступил в законную силу и объекты, признанные по решению судов, незаконными, должны быть снесены. Также она ссылается, что в отношении этого спора было проведено множество проверок прокуратуры и других контролирующих органов, и все они признали правоту позиции администрации Алушты.Предприниматели же уточняют: участки предложили, но возле пролегающей канализации. И подчеркивают: администрация не продлила договоры аренды со 150 предпринимателями города, оставив людей без средств к существованию."Если руководствоваться формулировкой из решений судов, пусть даже вынесенных с учётом недостоверных сведений, то подлежащие сносу объекты "угрожают здоровью и жизни граждан". Значит, добиваясь сноса одних объектов, и "не замечая" других объектов, находящихся в таких же условиях, на одной линии на набережной, администрация создаёт угрозу здоровью и жизни огромному количеству граждан?" - комментируют предприниматели конфликтную ситуацию.Сложно ли начать ресторанный бизнес в Крыму — мнения экспертов>>Активисты считают, что инстанцией, которая может им помочь объективно разобраться в ситуации, просто сверив с реальностью документы, предоставленные администрацией в Совмин, станет глава республики Сергей Аксенов и надеются на новое рассмотрение в суде дел о сносе их торговых павильонов или заключение мирового соглашения с администрацией. Как ранее им сообщил премьер Юрий Гоцанюк, примеры подобного компромисса в Алуште есть.Читайте также на РИА Новости Крым: От столицы до столицы: что посмотреть по дороге из Симферополя в Ялту>>В Минфине Крыма раскрыли причину сжатия серого сегмента бизнеса в Крыму>>Работающий на нужды СВО бизнес получит льготный займ – Аксенов>>

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, юрий гоцанюк, алушта, крым, экономика, общество, туризм в крыму