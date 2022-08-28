https://crimea.ria.ru/20220828/v-alushte-ustanovili-pamyatnik-pervoosnovatelyu-mesta-imperatoru-yustinianu-1124320678.html

В Алуште установили памятник первооснователю места императору Юстиниану

В Алуште установили памятник первооснователю места императору Юстиниану - РИА Новости Крым, 28.08.2022

В Алуште установили памятник первооснователю места императору Юстиниану

В Алуште открыли памятник основателю крепости Алустон, византийскому императору Юстиниану l. РИА Новости Крым, 28.08.2022

2022-08-28T15:03

2022-08-28T15:03

2022-08-28T15:03

алушта

крым

культура

археология в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. В Алуште открыли памятник основателю крепости Алустон, византийскому императору Юстиниану l. Бюст на постаменте установили в сквере у стен круглой крепостной башни Ашага-Куле. Об этом сообщает глава Алушты Галина Огнева. "Это человек, который дал жизнь нашему городу. Да, тогда это была всего лишь крепость, потом только было поселение. Но с этой крепости пошло развитие Алушты. Это праздник каждого из нас и каждого из гостей города", - уверенна Огнева.Как отметила Огнева, памятник был изготовлен на средства из городского бюджета при поддержке алуштинских предпринимателей.Исторические города России получат "туркод": кабмин утвердил правила>>Как следует из археологических и исторических исследований, крепость Алустон была основана в 6 веке по приказу Юстиниана I – императора Византии, который присоединил к империи Восточный Крым и земли на Южном берегу Крыма. Именно при Юстиниане Византия максимально расширила свои границы. Строительство Алустона площадью всего ), 25 га было необходимым для поддержания порядка в крымских владениях Византии.

https://crimea.ria.ru/20180719/1114862902.html

алушта

крым

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алушта, крым, культура, археология в крыму