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В Алуште установили памятник первооснователю места императору Юстиниану - РИА Новости Крым, 28.08.2022
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В Алуште установили памятник первооснователю места императору Юстиниану
В Алуште установили памятник первооснователю места императору Юстиниану - РИА Новости Крым, 28.08.2022
В Алуште установили памятник первооснователю места императору Юстиниану
В Алуште открыли памятник основателю крепости Алустон, византийскому императору Юстиниану l. РИА Новости Крым, 28.08.2022
2022-08-28T15:03
2022-08-28T15:03
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археология в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. В Алуште открыли памятник основателю крепости Алустон, византийскому императору Юстиниану l. Бюст на постаменте установили в сквере у стен круглой крепостной башни Ашага-Куле. Об этом сообщает глава Алушты Галина Огнева. "Это человек, который дал жизнь нашему городу. Да, тогда это была всего лишь крепость, потом только было поселение. Но с этой крепости пошло развитие Алушты. Это праздник каждого из нас и каждого из гостей города", - уверенна Огнева.Как отметила Огнева, памятник был изготовлен на средства из городского бюджета при поддержке алуштинских предпринимателей.Исторические города России получат "туркод": кабмин утвердил правила&gt;&gt;Как следует из археологических и исторических исследований, крепость Алустон была основана в 6 веке по приказу Юстиниана I – императора Византии, который присоединил к империи Восточный Крым и земли на Южном берегу Крыма. Именно при Юстиниане Византия максимально расширила свои границы. Строительство Алустона площадью всего ), 25 га было необходимым для поддержания порядка в крымских владениях Византии.
https://crimea.ria.ru/20180719/1114862902.html
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алушта, крым, культура, археология в крыму
В Алуште установили памятник первооснователю места императору Юстиниану

В Алуште установили памятник Византийскому императору Юстиниану

15:03 28.08.2022
 
© Вконтакте главы Алушты Галины ОгневойБюст императора Юстиниана в Алуште
Бюст императора Юстиниана в Алуште
© Вконтакте главы Алушты Галины Огневой
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. В Алуште открыли памятник основателю крепости Алустон, византийскому императору Юстиниану l.
Бюст на постаменте установили в сквере у стен круглой крепостной башни Ашага-Куле. Об этом сообщает глава Алушты Галина Огнева.
"Стоит отметить, что это третий в мире памятник исторической личности повелителя Византийской империи", - подчеркнула она в посте на своей странице Вконтакте.
"Это человек, который дал жизнь нашему городу. Да, тогда это была всего лишь крепость, потом только было поселение. Но с этой крепости пошло развитие Алушты. Это праздник каждого из нас и каждого из гостей города", - уверенна Огнева.
Как отметила Огнева, памятник был изготовлен на средства из городского бюджета при поддержке алуштинских предпринимателей.
Исторические города России получат "туркод": кабмин утвердил правила>>
Как следует из археологических и исторических исследований, крепость Алустон была основана в 6 веке по приказу Юстиниана I – императора Византии, который присоединил к империи Восточный Крым и земли на Южном берегу Крыма. Именно при Юстиниане Византия максимально расширила свои границы. Строительство Алустона площадью всего ), 25 га было необходимым для поддержания порядка в крымских владениях Византии.
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