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В Керчи пройдут Малые Олимпийские игры

В Керчи пройдут Малые Олимпийские игры - РИА Новости Крым, 29.05.2024

В Керчи пройдут Малые Олимпийские игры

Малые Олимпийские игры в рамках фестиваля античного искусства "Боспорские агоны" пройдут в Керчи в начале июня. В каких состязаниях будут участвовать крымские... РИА Новости Крым, 29.05.2024

2024-05-29T21:47

2024-05-29T21:47

2024-05-29T22:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. Малые Олимпийские игры в рамках фестиваля античного искусства "Боспорские агоны" пройдут в Керчи в начале июня. В каких состязаниях будут участвовать крымские спортсмены и гости полуострова, в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала министр спорта республики Ольга Торубарова."Античная культура в принципе предполагает состязания. В этом году будут не только показательные выступления, но и соревнования", - сказала министр спорта Крыма.8 июня с 15.00 до 18.00 на базе санатория "Москва - Крым" состоятся Всероссийские соревнования по силовому экстриму. Официальное же открытие спортивной части фестиваля запланировано на 9 июня в 16.00.Но состязания, по словам Ольги Торубаровой, начнутся с 10 утра. На спортивное метание ножа уже заявились 35 участков, на соревнования по гиревому спорту – 30. В пляжном сумо в абсолютной весовой категории среди мужчин 2006 года и старше – более 16 участников. На пляжное самбо заявлены 32 участника.Проходить полосу препятствий спортсмены будут командами: взрослый старт от 18 лет – команда из пяти человек, детский старт от 14 до 17 лет – команда из четырех человек и семейный старт – родитель и ребенок.У желающих принять участие в состязаниях еще есть возможность зарегистрироваться.Также министр спорта РК напомнила, что глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал возведение в Керчи до конца года ледового дворца."Мы уверены, что в следующем году порадуем фестиваль ледовым выступлением наших спортсменов и гостей в стиле античной культуры", - заключила Ольга Торубарова.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Керчи откроются "Боспорские агоны" и как пройдет фестивальКогда в Керчи появятся бассейн и ледовый дворецСпортсменка из Крыма поедет на Паралимпийские игры в Париж

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керчь, крым, боспорские агоны, спорт, ольга торубарова, минспорта крыма, общество, новости крыма