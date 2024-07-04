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Будет решать семья Обамы: кто заменит Байдена на выборах в США - РИА Новости Крым, 04.07.2024
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https://crimea.ria.ru/20240704/budet-reshat-semya-obamy-kto-zamenit-baydena-na-vyborakh-v-ssha-1138597725.html
Будет решать семья Обамы: кто заменит Байдена на выборах в США
Будет решать семья Обамы: кто заменит Байдена на выборах в США - РИА Новости Крым, 04.07.2024
Будет решать семья Обамы: кто заменит Байдена на выборах в США
Наиболее вероятной заменой Джо Байдену на предстоящих выборах в США является вице-президент Камала Харрис, вариант с выдвижением бывшей первой леди США Мишель... РИА Новости Крым, 04.07.2024
2024-07-04T18:45
2024-07-04T18:45
эксклюзивы риа новости крым
джозеф байден, президент сша (joseph biden)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Наиболее вероятной заменой Джо Байдену на предстоящих выборах в США является вице-президент Камала Харрис, вариант с выдвижением бывшей первой леди США Мишель Обамы от Демпартии маловероятен. Такое мнение РИА Новости Крым высказал политолог-американист, профессор Академии военных наук Сергей Судаков.По словам Судакова, Мишель Обама является прекрасным юристом, благотворителем, замечательным пропагандистом здорового образа жизни, но не эффективным политиком-международником.В любом случае решение о том, менять ли действующего президента в предвыборной гонке и на кого, будет решать не семья Байдена, а семья Обамы, считает политолог. Правление Джо Байдена многие в США называют "третьим сроком Барака Обамы", поскольку именно эта политическая группа сегодня правит бал в Демократической партии и принимает в ней ключевые решения, пояснил Судаков.Аналитик также указал на то, что даже некоторые однопартийцы Байдена призывают его выйти из президентской гонки. Уже создается особая группа конгрессменов и сенаторов, которые будут обращаться напрямую к лидеру Демократической партии, чтобы можно было бы снять кандидата Байдена с выборов.В целом на сегодняшний день в рядах демократов нет кандидата, который мог бы победить Трампа на выборах, считает политолог. Другой вопрос, что итоговый подсчет голосов с высокой долей вероятности вряд ли будет честным и объективным.Дебаты Байдена и ТрампаПосле крайне неудачного выступления действующего президента США на дебатах с Дональдом Трампом 28 июня в политических кругах и СМИ обсуждают возможную замену Байдена на другого кандидата от демократов. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде 20 августа.Экс-советник бывшего главы США Барака Обамы Ван Джонс заявил в эфире телеканала CNN, что за закрытыми дверями среди демократов царит "полномасштабная паника", сообщает РИА Новости. По его словам, основным предметом обсуждения среди демократов является не то, сменить ли кандидатуру президента США Джо Байдена в президентской гонке, а то, как это сделать.Согласно проведенному агентством Reuters и компанией Ipsos соцопросу, только супруга Барака Обамы Мишель из всех возможных кандидатов-демократов смогла бы обойти Трампа на выборах.Газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что многие представители Демократической партии начинают рассматривать вице-президента Камалу Харрис в качестве главного кандидата на замену Байдену.Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.Читайте также на РИА Новости Крым:Дурной спектакль: эксперт о дискуссии не допускать Байдена к выборамПредвыборные дебаты Байдена и Трампа: главные заявления"Новый Рузвельт": что дал понять Трамп на дебатах с Байденом – эксперт
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джозеф байден, президент сша (joseph biden), сша, в мире, новости, мнения, сергей судаков, политика, барак обама, мишель обама, камала харрис
Будет решать семья Обамы: кто заменит Байдена на выборах в США

Американист назвал маловероятной замену Байдена на Мишель Обаму на выборах президента США

18:45 04.07.2024
 
© РИА Новости . Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкРабочий визит президента США Барака Обамы в Россию
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© РИА Новости . Михаил Фомичев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Наиболее вероятной заменой Джо Байдену на предстоящих выборах в США является вице-президент Камала Харрис, вариант с выдвижением бывшей первой леди США Мишель Обамы от Демпартии маловероятен. Такое мнение РИА Новости Крым высказал политолог-американист, профессор Академии военных наук Сергей Судаков.
"Наиболее очевидным кандидатом на сегодняшний день является Камала Харрис. Ей проигрывают все остальные члены существующего условного списка из 10 фамилий, которые могли бы заменить Байдена. Многие делают ставку на Мишель Обаму, но она не является действующим политиком, и ей будет очень сложно обосновать, каким образом она сможет быть президентом", – сказал эксперт.
По словам Судакова, Мишель Обама является прекрасным юристом, благотворителем, замечательным пропагандистом здорового образа жизни, но не эффективным политиком-международником.
В любом случае решение о том, менять ли действующего президента в предвыборной гонке и на кого, будет решать не семья Байдена, а семья Обамы, считает политолог. Правление Джо Байдена многие в США называют "третьим сроком Барака Обамы", поскольку именно эта политическая группа сегодня правит бал в Демократической партии и принимает в ней ключевые решения, пояснил Судаков.
"Думаю, многие хотели бы посмотреть, как Дональд Трамп борется с Мишель Обамой, но даже если произойдет чудо и ее уговорят пойти на выборы, у нее мало шансов обыграть Трампа. У Мишель Обамы нет того опыта, который есть у Трампа", – убежден американист.
Аналитик также указал на то, что даже некоторые однопартийцы Байдена призывают его выйти из президентской гонки. Уже создается особая группа конгрессменов и сенаторов, которые будут обращаться напрямую к лидеру Демократической партии, чтобы можно было бы снять кандидата Байдена с выборов.
В целом на сегодняшний день в рядах демократов нет кандидата, который мог бы победить Трампа на выборах, считает политолог. Другой вопрос, что итоговый подсчет голосов с высокой долей вероятности вряд ли будет честным и объективным.
"Ни выборы 2016 года, ни выборы 2020 года не отличались честностью и прозрачностью. Голосовали незарегистрированные люди, голосовали покойники, были многочисленные фальсификации. Выборы в Америке превращаются в фарс", - подытожил Судаков.

Дебаты Байдена и Трампа

После крайне неудачного выступления действующего президента США на дебатах с Дональдом Трампом 28 июня в политических кругах и СМИ обсуждают возможную замену Байдена на другого кандидата от демократов. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде 20 августа.
Экс-советник бывшего главы США Барака Обамы Ван Джонс заявил в эфире телеканала CNN, что за закрытыми дверями среди демократов царит "полномасштабная паника", сообщает РИА Новости. По его словам, основным предметом обсуждения среди демократов является не то, сменить ли кандидатуру президента США Джо Байдена в президентской гонке, а то, как это сделать.
Согласно проведенному агентством Reuters и компанией Ipsos соцопросу, только супруга Барака Обамы Мишель из всех возможных кандидатов-демократов смогла бы обойти Трампа на выборах.
Газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что многие представители Демократической партии начинают рассматривать вице-президента Камалу Харрис в качестве главного кандидата на замену Байдену.
Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымДжозеф Байден, президент США (Joseph Biden)СШАВ миреНовостиМненияСергей СудаковПолитикаБарак ОбамаМишель ОбамаКамала Харрис
 
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