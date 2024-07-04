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Морской транспорт в Севастополе остановил движение
Морской транспорт в Севастополе остановил движение - РИА Новости Крым, 04.07.2024
Морской транспорт в Севастополе остановил движение
В Севастополе приостановили курсирование морского пассажирского транспорта. Об этом сообщили в городском дептрансе. РИА Новости Крым, 04.07.2024
2024-07-04T18:57
2024-07-04T18:57
2024-07-04T19:37
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департамент транспорта севастополя
морской транспорт
паромы и катера в севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе приостановили курсирование морского пассажирского транспорта. Об этом сообщили в городском дептрансе.На пл. Нахимова и пл. Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте, уточнили в ведомстве.В 19:34 движение морского пассажирского транспорта восстановлено.Ранее стало известно о закрытии во второй раз за день движения через Крымский мост. Также в четверг в Севастополе дважды была объявлена воздушная тревога.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе появится около 600 новых укрытий блиндажного типаВ общественном транспорте Севастополя появятся "тревожные" аптечкиВ Севастополе доработают систему оповещения после атаки ВСУ
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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севастополь, новости, департамент транспорта севастополя, морской транспорт, паромы и катера в севастополе
Морской транспорт в Севастополе остановил движение
Приостановлено движение морского транспорта в Севастополе
18:57 04.07.2024 (обновлено: 19:37 04.07.2024)