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Морской транспорт в Севастополе остановил движение

Морской транспорт в Севастополе остановил движение - РИА Новости Крым, 04.07.2024

Морской транспорт в Севастополе остановил движение

В Севастополе приостановили курсирование морского пассажирского транспорта. Об этом сообщили в городском дептрансе. РИА Новости Крым, 04.07.2024

2024-07-04T18:57

2024-07-04T18:57

2024-07-04T19:37

севастополь

новости

департамент транспорта севастополя

морской транспорт

паромы и катера в севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе приостановили курсирование морского пассажирского транспорта. Об этом сообщили в городском дептрансе.На пл. Нахимова и пл. Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте, уточнили в ведомстве.В 19:34 движение морского пассажирского транспорта восстановлено.Ранее стало известно о закрытии во второй раз за день движения через Крымский мост. Также в четверг в Севастополе дважды была объявлена воздушная тревога.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе появится около 600 новых укрытий блиндажного типаВ общественном транспорте Севастополя появятся "тревожные" аптечкиВ Севастополе доработают систему оповещения после атаки ВСУ

севастополь

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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