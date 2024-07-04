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Воздушная тревога объявлена второй раз в Севастополе - РИА Новости Крым, 04.07.2024
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Воздушная тревога объявлена второй раз в Севастополе
Воздушная тревога объявлена второй раз в Севастополе - РИА Новости Крым, 04.07.2024
Воздушная тревога объявлена второй раз в Севастополе
Воздушная тревога объявлена в Севастополе, сообщает губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 04.07.2024
2024-07-04T15:32
2024-07-04T15:36
воздушная тревога в севастополе
севастополь
михаил развожаев
новости
новости крыма
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости Крым. Воздушная тревога объявлена в Севастополе, сообщает губернатор Михаил Развожаев.Жителей и гостей города на время тревоги просят пройти в убежища или принять меры безопасности дома. На это время прекращает движение морской и наземный общественный транспорт. В случае угрозы информация об опасности проходит по трем каналам оповещения:- ЕДДС запускает сирены и громкоговорители, перекрывая при этом трансляцию федеральных каналов телевидения;- предупреждения публикуется в Telegram-канале канале губернатора Севастополя Михаила Развожаева.Воздушная опасность снимается после сигнала военных. Как только сигнал поступит, сирена будет выключена, а по телеканалам и радио начнут транслировать сигнал отбоя тревоги. Сигнал объявления тревоги и снятия различаются и по визуальному оформлению, и по звуку.
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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Воздушная тревога объявлена второй раз в Севастополе

Воздушная тревога в Севастополе

15:32 04.07.2024 (обновлено: 15:36 04.07.2024)
 
© РИА Новости КрымВоздушная тревога
Воздушная тревога - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости Крым. Воздушная тревога объявлена в Севастополе, сообщает губернатор Михаил Развожаев.
"Внимание всем! Воздушная тревога!" – написал губернатор в своем Telegram-канале.
Жителей и гостей города на время тревоги просят пройти в убежища или принять меры безопасности дома. На это время прекращает движение морской и наземный общественный транспорт. В случае угрозы информация об опасности проходит по трем каналам оповещения:
- ЕДДС запускает сирены и громкоговорители, перекрывая при этом трансляцию федеральных каналов телевидения;
- предупреждения публикуется в Telegram-канале канале губернатора Севастополя Михаила Развожаева.
Воздушная опасность снимается после сигнала военных. Как только сигнал поступит, сирена будет выключена, а по телеканалам и радио начнут транслировать сигнал отбоя тревоги. Сигнал объявления тревоги и снятия различаются и по визуальному оформлению, и по звуку.
Воздушная тревога в СевастополеСевастопольМихаил РазвожаевНовостиНовости КрымаФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)Безопасность Республики Крым и Севастополя
 
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