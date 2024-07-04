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Крымский мост открыт - РИА Новости Крым, 04.07.2024
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Крымский мост открыт
Крымский мост открыт - РИА Новости Крым, 04.07.2024
Крымский мост открыт
На Крымском мосту восстановили движение автомобильного транспорта, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 04.07.2024
2024-07-04T15:46
2024-07-04T15:46
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
транспорт
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керчь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости Крым. На Крымском мосту восстановили движение автомобильного транспорта, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Ранее сообщалось, что проезд автотранспорта по Крымскому мосту временно приостанавливали с 15.15 на полчаса. Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда из соображений безопасности. Республиканские власти напоминают, что мостовой переход является стратегическим объектом, безопасность которого имеет первостепенное значение.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а на сайте РИА Новости Крым.
крымский мост
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крымский мост, транспорт, крым, керчь, тамань, краснодарский край
Крымский мост открыт

Крымский мост открыли для движения

15:46 04.07.2024
 
Крымский мост открыт
Крымский мост открыт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости Крым. На Крымском мосту восстановили движение автомобильного транспорта, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что проезд автотранспорта по Крымскому мосту временно приостанавливали с 15.15 на полчаса.
Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда из соображений безопасности. Республиканские власти напоминают, что мостовой переход является стратегическим объектом, безопасность которого имеет первостепенное значение.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а на сайте РИА Новости Крым.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостТранспортКрымКерчьТаманьКраснодарский край
 
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