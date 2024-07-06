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Главное за день: 6 июля

Главное за день: 6 июля - РИА Новости Крым, 06.07.2024

Главное за день: 6 июля

На Кубани после ночной атаки дронов горели две нефтебазы, повреждена вышка сотовой связи в Ейске. В Ираке избран новый президент – им стал Масуд Пезешкиан. В... РИА Новости Крым, 06.07.2024

2024-07-06T21:48

2024-07-06T21:48

2024-07-06T21:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. На Кубани после ночной атаки дронов горели две нефтебазы, повреждена вышка сотовой связи в Ейске. В Ираке избран новый президент – им стал Масуд Пезешкиан. В кафе города Гусиноозерск Республики Бурятия отравилось 70 человек, а в Волгограде два человека погибли при взрыве на насосной станции. На Украине высокоточными ударами поражены аэродромы и станция базирования "байрактаров", освобожден населенный пункт Сокол в ДНР. В Дагестане по подозрению в отмывании денег задержан глава Сергокалинского района Магомед Омаров. В Приморско-Ахтарске всех пострадавших от взрыва, кроме одной девочки, выписали для прохождения амбулаторного лечения.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Атака дронов на Краснодарский крайНочью силы ПВО отразили атаку украинских дронов на город Ейск, а также станицы Павловскую и Ленинградскую в Краснодарском крае. Об этом сообщил оперштаб Кубани.Отмечается, что в Ейске обломками сбитого дрона повреждена вышка сотовой связи. В станицах части беспилотников вызвали пожары на нефтебазах. После падения фрагментов БПЛА там произошло загорание резервуаров по хранению топлива.Восемь БПЛА самолетного типа были сбиты над территорирей Белгородской и Курской областей.Избран новый президент ИранаИм стал политик-реформатор Масуд Пезешкиан. Победа во втором туре сделала его девятым президентом страны."Масуд Пезешкиан набрал 16 миллионов 384 тысячи 403 голоса, а Саид Джалили — 13 миллионов 538 тысяч 179 голоса. На этом основании Масуд Пезешкиан объявляется избранным (президентом — ред.) 14-х президентских выборов Исламской Республики Иран", — сказал глава входящего в министерство внутренних дел страны избиркома Мохсен Эслами, слова которого цитирует агентство SNN.Массовое отравление в Бурятии: в больницах 70 человекВ Бурятии едой из кафе в городе Гусиноозерске отравилось 70 человек, 39 из них - дети, сообщила прокуратура региона.Отмечается, что по результатам первичного обследования госпитализировано 15 человек, из них 10 детей. Остальные пациенты находятся на амбулаторном лечении.В Волгограде произошел взрыв на насосной станцииВ результате взрыва газа на канализационно-насосной станции в Волгограде два человека погибло, количество пострадавших уточняется. По информации концессий теплоснабжения и водоснабжения Волгограда, во время ЧП на станции работали восемь человек, в результате обрушения несущих конструкций пострадали трое. В компании отметили, что версия о внешнем воздействии на станцию исключена.В Следственном комитете возбудили уголовное дело за нарушение правил безопасности при ведении работ.На Украине разбит нефтезавод и стоянка "байрактаров"В зоне СВО за сутки высокоточными ударами армии России поражен нефтезавод, хранилище топлива, оборудование ЗРК С-300 и военные и объекты на территории двух аэродромов. Об этом сообщили в Минобороны РФ."Уничтожены радиолокатор подсвета и наведения, низковысотный обнаружитель и две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300ПС, а также поражены нефтеперерабатывающий завод и хранилище топлива, с которых осуществлялось снабжение воинских частей ВСУ, склад авиационных средств поражения и стоянка БПЛА Bayraktar на двух военных аэродромах", - уточнили в военном ведомстве.В результате боев потери противника составили более 2000 человек и более сотни единиц техники. В Донецкой народной республике под контроль российских военнослужащих перешел населенный пункт Сокол.Задержан глава Сергокалинского района ДагестанаВ Дагестане задержан экс-глава Сергокалинского района Магомед Омаров, ему предъявлено подозрение в отмывании денег. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.Ранее на фоне сообщений о том, что его близкие родственники участвовали в терактах, он был освобожден от занимаемой должности.Раненую девочку из Приморско-Ахтарска перевели в КраснодарДевочку, пострадавшую при атаке украинских беспилотников на Приморско-Ахтарск, перевели на лечение в Краснодар. Остальных раненые выписаны из больниц, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.В пункте временного размещения, организованном на базе местного спорткомплекса, сейчас находится 26 человек. В городе восстановлена подача электричества, на месте разрушенной многоэтажки продолжается разбор завалов.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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