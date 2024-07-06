Задержан глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров
Главу Сергокалинского района Дагестана Омарова задержали по подозрению в отмывании денег
13:41 06.07.2024 (обновлено: 14:36 06.07.2024)
© Фото : пресс-служба администрациии МР "Сергокалинский район"Глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров. Архивное фото
© Фото : пресс-служба администрациии МР "Сергокалинский район"
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. В Дагестане задержан экс-глава Сергокалинского района Магомед Омаров, ему предъявлено подозрение в отмывании денег. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.
"Омаров задержан, он подозревается по части 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, организованной группой в особо крупном размере)", – сказал собеседник агентства.
Ранее председатель общественной наблюдательной комиссии республики Шамиль Хадулаев сообщил журналистам, что Магомед Омаров был освобожден после 10 суток ареста. Наказанию он был подвергнут за мелкое хулиганство.
23 июня вооруженные боевики в Дербенте и Махачкале напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. В результате атаки, по последним данным, погибли 22 человека, еще более 40 пострадали.
Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.
Глава Сергокалинского района Магомед Омаров на фоне сообщений об участии в терактах его родственников был снят с должности, а также исключен из партии "Единая Россия", сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.
Читайте также на РИА Новости Крым: