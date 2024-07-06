https://crimea.ria.ru/20240706/zaderzhan-glava-sergokalinskogo-rayona-dagestana-magomed-omarov-1138650284.html

Задержан глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров

Задержан глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров - РИА Новости Крым, 06.07.2024

Задержан глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров

В Дагестане задержан экс-глава Сергокалинского района Магомед Омаров, ему предъявлено подозрение в отмывании денег. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 06.07.2024

2024-07-06T13:41

2024-07-06T13:41

2024-07-06T14:36

дагестан

происшествия

закон и право

новости

магомед омаров

дербент

махачкала

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. В Дагестане задержан экс-глава Сергокалинского района Магомед Омаров, ему предъявлено подозрение в отмывании денег. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.Ранее председатель общественной наблюдательной комиссии республики Шамиль Хадулаев сообщил журналистам, что Магомед Омаров был освобожден после 10 суток ареста. Наказанию он был подвергнут за мелкое хулиганство.23 июня вооруженные боевики в Дербенте и Махачкале напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. В результате атаки, по последним данным, погибли 22 человека, еще более 40 пострадали.Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.Глава Сергокалинского района Магомед Омаров на фоне сообщений об участии в терактах его родственников был снят с должности, а также исключен из партии "Единая Россия", сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.Читайте также на РИА Новости Крым:В Дагестане временно запретили ношение никабовТеракты в Дагестане могли спланировать из-за рубежа – властиПогибшие от терактов полицейские достойны госнаград - глава Дагестана

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дагестан, происшествия, закон и право, новости, магомед омаров, дербент, махачкала