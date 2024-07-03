https://crimea.ria.ru/20240703/v-dagestane-vremenno-zapretili-noshenie-nikabov-1138546117.html

В Дагестане временно запретили ношение никабов

В Дагестане временно запретили ношение никабов - РИА Новости Крым, 03.07.2024

В Дагестане временно запретили ношение никабов

Муфтий Дагестана Ахмед Абдулаев объявил о временном запрете на ношение никабов. Об этом сообщил заместитель муфтия республики Абдулла Салимов в видеообращении в РИА Новости Крым, 03.07.2024

2024-07-03T10:04

2024-07-03T10:04

2024-07-03T10:04

дагестан

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ислам

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никаб

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Муфтий Дагестана Ахмед Абдулаев объявил о временном запрете на ношение никабов. Об этом сообщил заместитель муфтия республики Абдулла Салимов в видеообращении в своем Telegram-канале.Он уточнил, что запрет будет действовать "до устранения выявленных угроз и нового богословского заключения".Глава Дагестана Сергей Меликов ранее заявил на сессии Народного собрания, что выступает против ношения никаба из-за вопросов безопасности. При этом он отметил, что эта одежда не свойственна кавказским народам.Муфтий Дагестана Ахмед Абдулаев ранее анонсировал решение о запрете ношения никаба в республике, которая будет действовать, пока во всем Дагестане не установится мир и спокойствие.23 июня в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. В результате атаки погибли 22 человека, еще более 40 пострадали. В регионе 24, 25 и 26 июня были объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам.По данным следствия, преступную группу, организованную для совершения терактов в Дагестане, создал сын экс-главы Сергокалинского района республики Магомеда Омарова.

дагестан

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дагестан, религия, ислам, новости, никаб