Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане временно запретили ношение никабов - РИА Новости Крым, 03.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240703/v-dagestane-vremenno-zapretili-noshenie-nikabov-1138546117.html
В Дагестане временно запретили ношение никабов
В Дагестане временно запретили ношение никабов - РИА Новости Крым, 03.07.2024
В Дагестане временно запретили ношение никабов
Муфтий Дагестана Ахмед Абдулаев объявил о временном запрете на ношение никабов. Об этом сообщил заместитель муфтия республики Абдулла Салимов в видеообращении в РИА Новости Крым, 03.07.2024
2024-07-03T10:04
2024-07-03T10:04
дагестан
религия
ислам
новости
никаб
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/03/1138546212_0:358:1460:1179_1920x0_80_0_0_a1dc1e920172dc457f0371632513eb7a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Муфтий Дагестана Ахмед Абдулаев объявил о временном запрете на ношение никабов. Об этом сообщил заместитель муфтия республики Абдулла Салимов в видеообращении в своем Telegram-канале.Он уточнил, что запрет будет действовать "до устранения выявленных угроз и нового богословского заключения".Глава Дагестана Сергей Меликов ранее заявил на сессии Народного собрания, что выступает против ношения никаба из-за вопросов безопасности. При этом он отметил, что эта одежда не свойственна кавказским народам.Муфтий Дагестана Ахмед Абдулаев ранее анонсировал решение о запрете ношения никаба в республике, которая будет действовать, пока во всем Дагестане не установится мир и спокойствие.23 июня в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. В результате атаки погибли 22 человека, еще более 40 пострадали. В регионе 24, 25 и 26 июня были объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам.По данным следствия, преступную группу, организованную для совершения терактов в Дагестане, создал сын экс-главы Сергокалинского района республики Магомеда Омарова.
дагестан
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/03/1138546212_0:384:1453:1473_1920x0_80_0_0_63aaba88a25479bf0c225f32ffc8f2d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дагестан, религия, ислам, новости, никаб
В Дагестане временно запретили ношение никабов

Муфтий Дагестана объявил о временном запрете на ношение никабов в республике

10:04 03.07.2024
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкЖенщина в никабе
Женщина в никабе - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Муфтий Дагестана Ахмед Абдулаев объявил о временном запрете на ношение никабов. Об этом сообщил заместитель муфтия республики Абдулла Салимов в видеообращении в своем Telegram-канале.
"Муфтий, ссылаясь на обращение Министерства по национальной политике и делам религий, в котором сообщается о существующей угрозе безопасности населению республики, и на основании вынесенного вчера компетентного заключения отдела фетв (фетва – обязательное к исполнению заключение в исламе – ред.) объявляет о временном запрете на ношение никабов", - сказал Салимов.
Он уточнил, что запрет будет действовать "до устранения выявленных угроз и нового богословского заключения".
Глава Дагестана Сергей Меликов ранее заявил на сессии Народного собрания, что выступает против ношения никаба из-за вопросов безопасности. При этом он отметил, что эта одежда не свойственна кавказским народам.
Муфтий Дагестана Ахмед Абдулаев ранее анонсировал решение о запрете ношения никаба в республике, которая будет действовать, пока во всем Дагестане не установится мир и спокойствие.
23 июня в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. В результате атаки погибли 22 человека, еще более 40 пострадали. В регионе 24, 25 и 26 июня были объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам.
По данным следствия, преступную группу, организованную для совершения терактов в Дагестане, создал сын экс-главы Сергокалинского района республики Магомеда Омарова.
 
ДагестанРелигияИсламНовостиникаб
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:27В Москве и Севастополе выписали несколько раненных при ракетной атаке ВСУ
11:12Хиллари Клинтон призвала Украину воевать дальше ради победы Байдена
10:45В Крыму директора игровой комнаты отправили под суд за перелом у ребенка
10:19ФАС предупредила трех операторов связи из-за дополнительной платы в Крыму
10:04В Дагестане временно запретили ношение никабов
09:51В Симферополе перекрыт абсолютный максимум температур
09:30В Госдепе США заговорили об увеличении дальности ударов по России
09:15Перевод машины на газ: есть ли выгода и насколько безопасно
08:57Закрытая встреча в Белом доме: демократы обсудят с Байденом его здоровье
08:42Берег отваги: как сражались защитники Севастополя
08:17Таран США: эксперт назвал роль и цели Польши в конфликте с РФ на Украине
07:49В Севастополе в среду отключат свет: адреса
07:26ВСУ атаковали регионы России морскими и воздушными дронами
07:12Крымский мост: ситуация на утро среды
07:01Уникальные реки Крыма: как борются с паводками и что запланировано
06:33Эксперт предрекла заход в Крым крупных застройщиков из Москвы и Питера
06:10После атаки морских дронов в Новороссийске закрыта бухта
06:05Новшества на тропе Голицына в Крыму: что смогут увидеть туристы
00:01Еще жарче: прогноз погоды в Крыму на среду
00:00Какой сегодня праздник: 3 июля
Лента новостейМолния