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В Дагестане временно запретили ношение никабов
В Дагестане временно запретили ношение никабов - РИА Новости Крым, 03.07.2024
В Дагестане временно запретили ношение никабов
Муфтий Дагестана Ахмед Абдулаев объявил о временном запрете на ношение никабов. Об этом сообщил заместитель муфтия республики Абдулла Салимов в видеообращении в РИА Новости Крым, 03.07.2024
2024-07-03T10:04
2024-07-03T10:04
2024-07-03T10:04
дагестан
религия
ислам
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никаб
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Муфтий Дагестана Ахмед Абдулаев объявил о временном запрете на ношение никабов. Об этом сообщил заместитель муфтия республики Абдулла Салимов в видеообращении в своем Telegram-канале.Он уточнил, что запрет будет действовать "до устранения выявленных угроз и нового богословского заключения".Глава Дагестана Сергей Меликов ранее заявил на сессии Народного собрания, что выступает против ношения никаба из-за вопросов безопасности. При этом он отметил, что эта одежда не свойственна кавказским народам.Муфтий Дагестана Ахмед Абдулаев ранее анонсировал решение о запрете ношения никаба в республике, которая будет действовать, пока во всем Дагестане не установится мир и спокойствие.23 июня в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. В результате атаки погибли 22 человека, еще более 40 пострадали. В регионе 24, 25 и 26 июня были объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам.По данным следствия, преступную группу, организованную для совершения терактов в Дагестане, создал сын экс-главы Сергокалинского района республики Магомеда Омарова.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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дагестан, религия, ислам, новости, никаб
В Дагестане временно запретили ношение никабов
Муфтий Дагестана объявил о временном запрете на ношение никабов в республике
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Муфтий Дагестана Ахмед Абдулаев объявил о временном запрете на ношение никабов. Об этом сообщил заместитель муфтия республики Абдулла Салимов в видеообращении в своем Telegram-канале.
"Муфтий, ссылаясь на обращение Министерства по национальной политике и делам религий, в котором сообщается о существующей угрозе безопасности населению республики, и на основании вынесенного вчера компетентного заключения отдела фетв (фетва – обязательное к исполнению заключение в исламе – ред.) объявляет о временном запрете на ношение никабов", - сказал Салимов.
Он уточнил, что запрет будет действовать "до устранения выявленных угроз и нового богословского заключения".
Глава Дагестана Сергей Меликов ранее заявил на сессии Народного собрания, что выступает против ношения никаба из-за вопросов безопасности. При этом он отметил, что эта одежда не свойственна кавказским народам.
Муфтий Дагестана Ахмед Абдулаев ранее анонсировал решение о запрете ношения никаба в республике, которая будет действовать, пока во всем Дагестане не установится мир и спокойствие.
23 июня в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. В результате атаки погибли 22 человека, еще более 40 пострадали. В регионе 24, 25 и 26 июня были объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам.
По данным следствия, преступную группу, организованную для совершения терактов в Дагестане, создал
сын экс-главы Сергокалинского района республики Магомеда Омарова.