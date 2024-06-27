https://crimea.ria.ru/20240627/ustanovlen-organizator-gruppy-dlya-soversheniya-teraktov-v-dagestane-1138419168.html
Установлен организатор группы для совершения терактов в Дагестане
Установлен организатор группы для совершения терактов в Дагестане - РИА Новости Крым, 27.06.2024
Установлен организатор группы для совершения терактов в Дагестане
Стало известно, кто создал преступную группу для совершения терактов в Дагестане. Его имя было названо в суде. Об этом сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 27.06.2024
2024-06-27T22:21
2024-06-27T22:21
2024-06-27T22:22
дагестан
суд
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теракт
новости
происшествия
антитеррор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. Стало известно, кто создал преступную группу для совершения терактов в Дагестане. Его имя было названо в суде. Об этом сообщает РИА Новости.Кроме того, руководитель пресс-службы Верховного суда республики Зарема Мамаева сообщила РИА Новости, что в Махачкале арестовали сообщника боевиков, который помогал организовать теракт в Дербенте. Он содействовал организации преступления, но сам в нем не участвовал.В воскресенье, 23 июня, в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС, возбуждены уголовные дела о терактах.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин наградил отличившихся во время операции в Дагестане полицейскихТеракты в Дагестане могли спланировать из-за рубежа – властиПогибшие от терактов полицейские достойны госнаград - глава Дагестана
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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дагестан, суд, арест, теракт, новости, происшествия, антитеррор
Установлен организатор группы для совершения терактов в Дагестане
Группу для совершения терактов в Дагестане создал сын экс-главы Сергокалинского района
22:21 27.06.2024 (обновлено: 22:22 27.06.2024)