Рейтинг@Mail.ru
Установлен организатор группы для совершения терактов в Дагестане - РИА Новости Крым, 27.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240627/ustanovlen-organizator-gruppy-dlya-soversheniya-teraktov-v-dagestane-1138419168.html
Установлен организатор группы для совершения терактов в Дагестане
Установлен организатор группы для совершения терактов в Дагестане - РИА Новости Крым, 27.06.2024
Установлен организатор группы для совершения терактов в Дагестане
Стало известно, кто создал преступную группу для совершения терактов в Дагестане. Его имя было названо в суде. Об этом сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 27.06.2024
2024-06-27T22:21
2024-06-27T22:22
дагестан
суд
арест
теракт
новости
происшествия
антитеррор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/1b/1138419354_23:0:848:464_1920x0_80_0_0_71c79e05fae84fa31dc3e1ceed9b4ae1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. Стало известно, кто создал преступную группу для совершения терактов в Дагестане. Его имя было названо в суде. Об этом сообщает РИА Новости.Кроме того, руководитель пресс-службы Верховного суда республики Зарема Мамаева сообщила РИА Новости, что в Махачкале арестовали сообщника боевиков, который помогал организовать теракт в Дербенте. Он содействовал организации преступления, но сам в нем не участвовал.В воскресенье, 23 июня, в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС, возбуждены уголовные дела о терактах.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин наградил отличившихся во время операции в Дагестане полицейскихТеракты в Дагестане могли спланировать из-за рубежа – властиПогибшие от терактов полицейские достойны госнаград - глава Дагестана
дагестан
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/1b/1138419354_229:0:848:464_1920x0_80_0_0_ca7b6489ca9c92edc7fa0ad9275bd3b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дагестан, суд, арест, теракт, новости, происшествия, антитеррор
Установлен организатор группы для совершения терактов в Дагестане

Группу для совершения терактов в Дагестане создал сын экс-главы Сергокалинского района

22:21 27.06.2024 (обновлено: 22:22 27.06.2024)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкВ Дагестане совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу
В Дагестане совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. Стало известно, кто создал преступную группу для совершения терактов в Дагестане. Его имя было названо в суде. Об этом сообщает РИА Новости.

"Преступную группу, организованную для совершения терактов в Дагестане, создал сын экс-главы Сергокалинского района республики Магомеда Омарова", – заявили в суде.

Кроме того, руководитель пресс-службы Верховного суда республики Зарема Мамаева сообщила РИА Новости, что в Махачкале арестовали сообщника боевиков, который помогал организовать теракт в Дербенте. Он содействовал организации преступления, но сам в нем не участвовал.

"Рассмотрев представленный материал, Советский районный суд Махачкалы принял решение о заключении обвиняемого под стражу на один месяц 28 суток, то есть до 23 августа включительно", сказала Мамаева.

В воскресенье, 23 июня, в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС, возбуждены уголовные дела о терактах.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Путин наградил отличившихся во время операции в Дагестане полицейских
Теракты в Дагестане могли спланировать из-за рубежа – власти
Погибшие от терактов полицейские достойны госнаград - глава Дагестана
 
ДагестанСудАрестТерактНовостиПроисшествияАнтитеррор
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:34Главное за день: 27 июня
22:21Установлен организатор группы для совершения терактов в Дагестане
22:03Главные новости Крыма: 27 июня
21:43Глава Совета муфтиев РФ за свой счет построит мечеть в Ленинском районе
21:31В Крыму накажут рыбоводные хозяйства за мусор и вред экологии
21:04Счет на сотни килограммов: сколько в Крыму изъяли наркотиков за год
20:44В Крыму следят за ситуацией с холерой: результат мониторинга
20:23Животное укусило подростка в Судаке во время фотографирования
20:11Покупай крымское: цены на фрукты и ягоды снижаются
20:00Отбой воздушной тревоги в Севастополе
19:53Статус ветерана в новых регионах смогут получить врачи и корреспонденты
19:41В Севастополе объявлена воздушная тревога
19:23Частные и госучреждения Севастополя обяжут пускать людей во время тревоги
19:10Глава Совета муфтиев России помолился в Соборной мечети в Симферополе
18:52Будет хуже: Медведев посоветовал Киеву не тянуть с переговорами
18:41Двое детей ранены в Горловке в результате обстрела ВСУ
18:28В севастопольском парке "Патриот" будут учить оказанию первой помощи
18:10В Севастополе будут закрывать на ночь вход в Балаклавскую бухту
18:05В общественном транспорте Севастополя появятся "тревожные" аптечки
17:50Пляжи в Севастополе закрывать не будут – Развожаев
Лента новостейМолния