https://crimea.ria.ru/20240627/ustanovlen-organizator-gruppy-dlya-soversheniya-teraktov-v-dagestane-1138419168.html

Установлен организатор группы для совершения терактов в Дагестане

Установлен организатор группы для совершения терактов в Дагестане - РИА Новости Крым, 27.06.2024

Установлен организатор группы для совершения терактов в Дагестане

Стало известно, кто создал преступную группу для совершения терактов в Дагестане. Его имя было названо в суде. Об этом сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 27.06.2024

2024-06-27T22:21

2024-06-27T22:21

2024-06-27T22:22

дагестан

суд

арест

теракт

новости

происшествия

антитеррор

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. Стало известно, кто создал преступную группу для совершения терактов в Дагестане. Его имя было названо в суде. Об этом сообщает РИА Новости.Кроме того, руководитель пресс-службы Верховного суда республики Зарема Мамаева сообщила РИА Новости, что в Махачкале арестовали сообщника боевиков, который помогал организовать теракт в Дербенте. Он содействовал организации преступления, но сам в нем не участвовал.В воскресенье, 23 июня, в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС, возбуждены уголовные дела о терактах.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин наградил отличившихся во время операции в Дагестане полицейскихТеракты в Дагестане могли спланировать из-за рубежа – властиПогибшие от терактов полицейские достойны госнаград - глава Дагестана

дагестан

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дагестан, суд, арест, теракт, новости, происшествия, антитеррор