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В Приморско-Ахтарске восстановили электроснабжение после атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 06.07.2024
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В Приморско-Ахтарске восстановили электроснабжение после атаки ВСУ
В Приморско-Ахтарске восстановили электроснабжение после атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 06.07.2024
В Приморско-Ахтарске восстановили электроснабжение после атаки ВСУ
В Приморско-Ахтарске восстановили подачу электричества после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил врио министра топливно-энергетического комплекса и... РИА Новости Крым, 06.07.2024
2024-07-06T09:43
2024-07-06T09:45
кубань
краснодарский край
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
жкх
электросети
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. В Приморско-Ахтарске восстановили подачу электричества после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил врио министра топливно-энергетического комплекса и ЖКХ Краснодарского края Вячеслав Шапошник.В пятницу ВСУ атаковали город при помощи беспилотников. в результате больше 29 тысяч жителей оказались обесточены из-за повреждений силовых трансформаторов на электроподстанции. Кроме того, под удар попал трехэтажный жилой дом, ранения получили шесть человек, в том числе двое детей, жильцы эвакуированы. В больнице скончалась шестилетняя девочка.В ночь на субботу дроны ВСУ снова атаковали Кубань. Беспилотники сбиты над Ейском и станицами Павловской и Ленинградской. В результате повреждена вышка сотовой связи, а в станицах загорелись резервуары с топливом. Также над Белгородской и Курской областями ПВО уничтожили 8 БПЛА.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированная атака дронов ВСУ на Ростовскую область – что известноБольше 4 тысяч абонентов обесточены после удара ВСУ по Херсонской областиВСУ нанесли серию ударов по Донбассу из HIMARS: есть погибшие и раненые
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кубань, краснодарский край, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), жкх, электросети, новости, общество
В Приморско-Ахтарске восстановили электроснабжение после атаки ВСУ

В Приморско-Ахтарске устранили аварию на электроподстанции после атаки дронов ВСУ

09:43 06.07.2024 (обновлено: 09:45 06.07.2024)
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЭлектроподстанция
Электроподстанция - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. В Приморско-Ахтарске восстановили подачу электричества после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил врио министра топливно-энергетического комплекса и ЖКХ Краснодарского края Вячеслав Шапошник.
В пятницу ВСУ атаковали город при помощи беспилотников. в результате больше 29 тысяч жителей оказались обесточены из-за повреждений силовых трансформаторов на электроподстанции. Кроме того, под удар попал трехэтажный жилой дом, ранения получили шесть человек, в том числе двое детей, жильцы эвакуированы. В больнице скончалась шестилетняя девочка.
"Авария на подстанции устранена. В 3:54 все потребители запитаны", - написал Шапошник в своем Telegram-канале.
В ночь на субботу дроны ВСУ снова атаковали Кубань. Беспилотники сбиты над Ейском и станицами Павловской и Ленинградской. В результате повреждена вышка сотовой связи, а в станицах загорелись резервуары с топливом. Также над Белгородской и Курской областями ПВО уничтожили 8 БПЛА.
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КубаньКраснодарский крайОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)ЖКХЭлектросетиНовостиОбщество
 
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