https://crimea.ria.ru/20240706/v-primorsko-akhtarske-vosstanovili-elektrosnabzhenie-posle-ataki-vsu-1138643249.html

В Приморско-Ахтарске восстановили электроснабжение после атаки ВСУ

В Приморско-Ахтарске восстановили электроснабжение после атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 06.07.2024

В Приморско-Ахтарске восстановили электроснабжение после атаки ВСУ

В Приморско-Ахтарске восстановили подачу электричества после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил врио министра топливно-энергетического комплекса и... РИА Новости Крым, 06.07.2024

2024-07-06T09:43

2024-07-06T09:43

2024-07-06T09:45

кубань

краснодарский край

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

жкх

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. В Приморско-Ахтарске восстановили подачу электричества после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил врио министра топливно-энергетического комплекса и ЖКХ Краснодарского края Вячеслав Шапошник.В пятницу ВСУ атаковали город при помощи беспилотников. в результате больше 29 тысяч жителей оказались обесточены из-за повреждений силовых трансформаторов на электроподстанции. Кроме того, под удар попал трехэтажный жилой дом, ранения получили шесть человек, в том числе двое детей, жильцы эвакуированы. В больнице скончалась шестилетняя девочка.В ночь на субботу дроны ВСУ снова атаковали Кубань. Беспилотники сбиты над Ейском и станицами Павловской и Ленинградской. В результате повреждена вышка сотовой связи, а в станицах загорелись резервуары с топливом. Также над Белгородской и Курской областями ПВО уничтожили 8 БПЛА.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированная атака дронов ВСУ на Ростовскую область – что известноБольше 4 тысяч абонентов обесточены после удара ВСУ по Херсонской областиВСУ нанесли серию ударов по Донбассу из HIMARS: есть погибшие и раненые

кубань

краснодарский край

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кубань, краснодарский край, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), жкх, электросети, новости, общество